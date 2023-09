Pourquoi le rêve de l’énergie de fusion ne disparaît pas

Avec ces réactions, la fusion a atteint ce que l’on appelle parfois le seuil de rentabilité scientifique – une étape importante selon n’importe quelle définition. Mais bien sûr, il y avait des réserves.

Les lasers de ce réacteur sont parmi les plus puissants au monde, mais ils sont également assez inefficaces. En fin de compte, plus d’énergie a été extraite du réseau que ce que les réactions de fusion ont produit. Et la plupart des experts s’accordent à dire que cette version de la fusion n’est pas très pratique pour les centrales électriques, du moins à court terme.

Même s’il s’agissait d’une étape importante, elle était plus symbolique que pratique. Et il est remarquable qu’entre-temps, le projet de fusion le plus grand et le plus célèbre au monde stagne : la collaboration internationale massive ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a été en proie à des retards et à des coûts explosants.

Mais malgré la lenteur des progrès des efforts de recherche nationaux et internationaux, le secteur privé a manifesté un grand intérêt pour l’énergie de fusion. L’investissement cumulé a atteint 6,2 milliards de dollars plus tôt cette année. Les investisseurs continuent d’investir dans cette technologie, nombre d’entre eux citant la nécessité de technologies climatiques innovantes et les progrès récents du secteur privé.

Même si aucune entreprise privée de fusion n’a atteint un niveau énergétique net (ou du moins, ne l’a annoncé), il y a eu quelques étapes à franchir. Commonwealth Fusion Systems a battu des records d’intensité de champ magnétique avec ses nouveaux matériaux supraconducteurs, une technologie qui pourrait être la clé pour rendre la fusion économique à grande échelle. D’autres startups, comme TAE Technologies, ont célébré des températures de 75 millions de °C, voire plus, une autre étape clé pour atteindre des réacteurs à fusion viables.

Je pense que c’est passionnant de voir davantage de startups se lancer dans l’énergie de fusion. Il existe un sentiment d’urgence de la part de ces entreprises, car elles doivent progresser et continuer à collecter des fonds, sinon elles risquent de faire faillite.