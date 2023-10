Pourquoi le rêve de la fusion ne disparaîtra pas

Ørsted

Quoi: Ørsted est un acteur clé des énergies renouvelables, notamment en Europe. L’entreprise avait installé 15,1 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable dans le monde en 2022 et prévoit de tripler ce chiffre d’ici 2030.

Ørsted a joué un rôle particulièrement central dans le développement de la nouvelle énergie éolienne offshore. La société exploite des parcs éoliens au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni et prévoit de se développer sur de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis.

L’énergie éolienne offshore a tendance à être plus chère que l’énergie éolienne terrestre et l’énergie solaire, mais elle pourrait néanmoins jouer un rôle central dans l’alimentation électrique des communautés côtières. Aux États-Unis, près de 80 % de la demande d’électricité provient des États côtiers ou à proximité des Grands Lacs, des endroits où l’éolien offshore pourrait contribuer à répondre à la demande. Les vents offshore sont souvent plus forts et ont tendance à être plus constants que les vents terrestres, fournissant ainsi un approvisionnement en électricité plus constant que le solaire, par exemple.

Pourquoi: Ørsted est un excellent exemple d’entreprise que nous avons incluse en raison de son travail de mise à l’échelle des technologies existantes. Elle a investi dans des projets éoliens offshore à l’échelle commerciale et a contribué à étendre les chaînes d’approvisionnement nécessaires à leur soutien. En outre, Ørsted se lance dans de nouvelles technologies, comme les carburants pouvant être fabriqués à partir d’électricité renouvelable.

Je suis également fasciné par le pivot réalisé par Ørsted au cours des 15 dernières années. L’entreprise exploitait principalement des actifs de combustibles fossiles ; en 2008, 85 % de sa production de chaleur et d’électricité provenait de combustibles fossiles. Aujourd’hui, les énergies renouvelables représentent 91 % de la capacité de l’entreprise.

Frontière bleue

Quoi: Blue Frontier construit un nouveau système de climatisation plus efficace en divisant le travail de refroidissement et de réduction de l’humidité.

L’appareil utilise des matériaux appelés déshydratants pour aspirer l’humidité de l’air, réduisant ainsi l’humidité. Il utilise ensuite une technique appelée refroidissement par évaporation pour abaisser la température. (Pour en savoir plus sur son fonctionnement, consultez cette histoire.)

Blue Frontier en est encore aux premiers stades de développement de sa technologie, avec deux unités de démonstration en service et quelques dizaines d’autres prévues pour 2024. Mais l’entreprise affirme que son processus est jusqu’à trois fois plus efficace qu’un climatiseur conventionnel et pourrait réduire la consommation totale d’énergie. par les unités AC de 60 %.