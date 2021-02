Pourquoi le réseau électrique du Texas a du mal à faire face au froid extrême

Une tempête hivernale soudaine a provoqué des pannes de courant dans tout le Texas, y compris sa capitale, Austin. | Montinique Monroe / Getty Images

Un pic soudain de la demande d’énergie et une perte d’énergie de gaz naturel, de charbon, d’énergie nucléaire et éolienne pendant une tempête hivernale ont déclenché des pannes dans tout l’État.

La tempête hivernale Uri a refroidi de vastes zones de l’ouest, du centre et du sud des États-Unis au cours du week-end, sollicitant si fortement le réseau électrique dans certains endroits que des millions d’Américains ont dû se passer d’électricité à des températures inférieures à zéro.

Le National Weather Service a rapporté lundi que 150 millions d’Américains étaient sous divers avertissements de tempête hivernale, avec de fortes chutes de neige et de glace susceptibles de balayer les plaines du sud, la vallée de l’Ohio et le nord-est.

Des milliers de clients des services publics dans des États comme la Louisiane et le Mississippi ont subi des pannes de courant alors que la glace a détruit les lignes électriques.

Les Texans, cependant, peuvent frissonner plus que d’autres, avec certaines des températures les plus froides depuis 30 ans et certains des plus gros problèmes de réseau électrique. Plus de 4,2 millions de clients avaient perdu de l’électricité mardi matin lorsque les températures ont chuté aussi bas que 4 degrés Fahrenheit – plus bas qu’Anchorage, en Alaska – dans des villes comme Dallas. Les vols ont été annulés au départ de l’aéroport international d’Austin-Bergstrom. Dimanche, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’état d’urgence pour le Texas à la suite d’une demande du gouverneur Greg Abbott.

Pour les résidents du Lone Star State, le problème provient à la fois d’un pic record de la demande d’électricité dans un endroit qui reçoit rarement ce froid, ainsi que d’une baisse inattendue de l’approvisionnement en énergie provenant du gaz naturel, du charbon, de l’éolien, du nucléaire et sources solaires assiégées par le froid et la glace.

Cette combinaison de déficits a contraint les exploitants de réseaux électriques à procéder à des pannes de courant continu, où l’alimentation est coupée dans différentes zones pendant une période limitée. Les services publics locaux demandent aux clients d’économiser l’énergie et de réduire leurs thermostats. Pour certains clients, ces pannes ne se produisent pas, mais s’étendent sur une durée inconnue.

Dans le comté de Harris, qui comprend la ville de Houston, les agents de santé se sont précipités pour distribuer les vaccins Covid-19 car les congélateurs ont perdu du courant et les générateurs de secours sont tombés en panne. Le comté a dû administrer à la hâte 8 500 doses du vaccin Covid-19 Moderna, qui doivent être conservées à des températures comprises entre moins 13 degrés et 5 degrés Fahrenheit.

Dans tout l’État, le La Garde nationale a été déployée et 135 centres de réchauffement publics se sont ouverts pour donner aux gens un répit du temps glacial, bien que les précautions Covid-19 restent en vigueur.

La crise du réseau au Texas est un rappel brutal que les événements météorologiques extrêmes comme Uri restent une menace pour les infrastructures énergétiques à travers le pays. Cependant, certains facteurs uniques au Texas ont mis l’État dans une position aussi précaire. Et avec un temps plus glacial cette semaine, les Texans ne peuvent pas encore rentrer du froid.

Pourquoi le froid extrême fait trembler le réseau électrique du Texas dans ses bottes

Contrairement à d’autres États, le Texas exploite son propre réseau électrique interne qui dessert une grande partie de l’État. Géré par l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) à but non lucratif, le réseau fournit 90% de l’électricité de l’État et dessert 26 millions de clients.

Il s’appuie sur une gamme diversifiée de sources d’énergie dans un marché concurrentiel. La plus grande source d’électricité au Texas est le gaz naturel, suivi de l’éolien et du solaire, du charbon, puis du nucléaire. L’État est le plus grand producteur de pétrole, de gaz naturel et d’énergie éolienne aux États-Unis.

La vague de froid soudaine de ce week-end a mis à l’épreuve les vastes ressources de l’État, la demande atteignant un sommet record pour l’hiver, plus de 69 000 mégawatts. C’est 3200 MW de plus que le record précédent établi en 2018.

#ERCOT a établi un nouveau record de demande de pointe hivernale ce soir, atteignant 69 150 MW entre 18 h et 19 h. C’est plus de 3 200 MW de plus que la pointe hivernale précédente en janvier 2018. Merci à tous ceux qui ont fait des économies aujourd’hui. On apprécie ça! #conserver #économiser l’énergie pic.twitter.com/eq56LLxcAS – ERCOT (@ERCOT_ISO) 15 février 2021

Alors que la demande atteignait de nouveaux sommets, l’offre d’électricité a chuté de façon drastique ces derniers jours, bien en deçà des attentes des opérateurs. D’ordinaire, ERCOT prévoit que l’hiver sera beaucoup plus chaud et anticipe une moindre demande d’énergie. Les fournisseurs d’électricité prévoient souvent des temps d’arrêt et de maintenance pendant les mois d’hiver pour se préparer à la forte augmentation annuelle de la demande d’électricité pendant l’été chaud du Texas. Les vastes ressources d’énergie éolienne et solaire de l’État sont également réduites en hiver, de sorte que ERCOT ne dépend pas d’eux pour répondre à une grande partie de la demande qu’ils anticipent.

Cependant, le froid lui-même a posé un défi direct aux sources d’énergie sur lesquelles l’État comptait. Les éoliennes ont gelé. Les tas de charbon ont gelé.

Le plus gros déficit de production d’énergie provenait du gaz naturel. Les gazoducs ont été bloqués par de la glace ou leurs compresseurs ont perdu de la puissance. Une grande partie du gaz disponible a été priorisée pour chauffer les maisons et les entreprises plutôt que pour produire de l’électricité. C’est utile pour les personnes qui utilisent le gaz pour le chauffage, mais moins pour celles qui utilisent des fours électriques.

Le réseau électrique du Texas n’a pas été compromis. La capacité de certaines entreprises qui produisent de l’électricité a été gelée. Cela comprend les générateurs de gaz naturel et de charbon. Ils s’efforcent de remettre la génération en ligne. ERCOT & PUC donnent la priorité aux consommateurs résidentiels. https://t.co/wDiDXN17Fu – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 15 février 2021

Les prix de gros du gaz naturel, quant à eux, ont grimpé jusqu’à 4 000%. Selon Bloomberg, les prix de l’électricité dans le nord du Texas ont grimpé à 300 dollars par mégawattheure, en hausse par rapport à la moyenne de 18 dollars par mégawattheure ce mois-ci.

Au total, environ 34 000 mégawatts de production d’électricité au Texas ont été déconnectés pendant l’explosion hivernale, soit plus de 40% de la demande hivernale de pointe. Ainsi, même avec une gamme variée de sources d’énergie, le Texas a été laissé à la recherche d’électrons dans le froid glacial.

De nombreuses régions du pays souffrent de pannes en cas de conditions météorologiques extrêmes, mais tout est plus grand au Texas

Le réseau électrique est une construction compliquée, mais il devient instable lorsqu’il y a plus de demande d’énergie que d’offre, ce qui oblige à des actions drastiques comme des pannes de courant délibérées.

Une question que de nombreux Texans se posent est de savoir si ERCOT aurait dû voir un scénario comme celui-ci venir et faire davantage pour se préparer. ERCOT a toujours été plus soucieux de répondre à la demande estivale de pointe, qui peut dépasser 125 000 mégawatts alors que des centaines de milliers de climatiseurs se mettent en marche pour refroidir pendant la chaleur estivale.

Cependant, le Texas a déjà été confronté à des vagues de froid et la tempête hivernale actuelle était prévue des jours à l’avance.

ERCOT a fait un peu de modélisation et de planification avant cet hiver, mais ils ont utilisé les hivers passés comme repères, ce qui n’aide pas beaucoup lorsque le froid descend vers des creux records. «Nous avons étudié une gamme de risques potentiels dans des conditions normales et extrêmes, et pensons qu’il y a suffisamment de production pour servir nos clients de manière adéquate», a déclaré Peter Warnken, responsable de l’adéquation des ressources chez ERCOT, dans un rapport prévoyant la demande et l’offre d’énergie hivernale au Texas .

L’État ne s’attendait à perdre qu’environ 8 600 mégawatts d’électricité au cours de l’hiver, avec une demande de pointe d’environ 58 000 mégawatts. Cette prévision était loin de correspondre aux 34 000 mégawatts qui ont été mis hors ligne et au pic de 69 000 mégawatts de la récente tempête hivernale.

Une partie du problème peut également être l’approche autonome du Texas en matière d’électricité. «Le réseau électrique du Texas est vraiment une île», a déclaré Daniel Cohan, professeur agrégé d’ingénierie environnementale à l’Université Rice, qui a effectué des recherches sur la modélisation des systèmes électriques de l’État. «Tout ce qui se passe au Texas reste au Texas.» Bien qu’il existe des interconnexions entre le Texas et les États voisins, ces lignes électriques ne sont pas suffisantes pour tirer l’énergie dont elles auraient besoin pour faire face à un déficit aussi massif.

Le commerce de l’énergie entre les États a aidé à amortir le coup de froid extrême au cours des hivers passés, mais il n’est pas clair que les Texans pourraient actuellement acheter beaucoup d’électricité à d’autres États, car beaucoup font également face à leur propre demande et approvisionnement en énergie. insuffisances.

Les pannes d’électricité au Texas peuvent également être le symptôme d’un manque d’entretien approprié. «Le réseau ERCOT s’est effondré exactement de la même manière que l’ancienne Union soviétique», a déclaré Ed Hirs, chercheur en énergie au département d’économie de l’Université de Houston, au Houston Chronicle. «Il a boité sur le sous-investissement et la négligence jusqu’à ce qu’il se brise finalement dans des circonstances prévisibles.»

Et le Texas n’est pas la seule partie du pays qui a eu du mal à rester au chaud pendant les hivers froids. En 2019, une tempête hivernale a balayé le Midwest et le Nord-Est, avec des pics de demande d’électricité et des baisses soudaines de la production de gaz naturel qui ont forcé les gens à rationner la chaleur et à réduire la consommation d’énergie.

À l’autre extrémité du spectre, la Californie a subi des pannes de courant continuelles l’été dernier alors que la demande d’énergie a bondi au milieu d’une chaleur record. Les services publics californiens ont également coupé l’électricité aux clients pour empêcher l’allumage des incendies de forêt lorsque des vents violents se sont levés par temps sec.

Ces événements déclenchés par des conditions météorologiques extrêmes peuvent submerger les systèmes énergétiques, même pour ceux qui sont régulièrement confrontés à de tels pics et creux. Il est trop réducteur de blâmer un facteur individuel comme l’énergie renouvelable intermittente, les arrêts de générateurs de combustibles fossiles, les infrastructures décrépites ou une planification inadéquate, bien que de tels événements deviennent souvent un problème. test politique de Rorschach.

C’est plutôt une combinaison de plusieurs échecs en cascade qui laisse des millions de personnes dans le noir. L’espoir est maintenant que les pannes d’électricité au Texas fourniront des leçons importantes et aideront à éviter des problèmes similaires à l’avenir. « Je pense que c’est un événement sur lequel les gens vont se pencher pendant des années », a déclaré Cohan.