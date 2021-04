je

Il est parfois rapporté que la méthode de prise de décision préférée de Boris Johnson est de retarder les choses si longtemps que la décision se prend effectivement d’elle-même. D’où l’annulation, ou plutôt le report de sa mission commerciale en Inde. Ayant sans doute été informé par ses propres conseillers sanitaires que l’Inde allait être placée sur la «liste rouge» des restrictions de voyage, le Premier ministre pouvait difficilement poursuivre son voyage. Il aurait pu l’annuler il y a quelques jours, lorsque l’extrême gravité de la situation en Inde est apparue pour la première fois, mais cela aurait été embarrassant pour lui et ses hôtes. Covid est intervenu. Les taux d’infection augmentent rapidement, le programme de vaccination est loin d’être achevé, les hôpitaux sont débordés et une nouvelle variante du coronavirus, peut-être plus dangereuse, circule; et ces faits sont liés. Les questions de savoir pourquoi il a fallu autant de temps au gouvernement pour restreindre les voyages depuis l’Inde et combien de temps le délai après que l’avis officiel de santé publique à cet effet a été reçu restent sans réponse.

C’est en fait la deuxième fois que la visite est reportée, et les deux étaient liées à Covid. C’est aussi doublement décevant pour le Premier ministre, qui a besoin d’un accord commercial post-Brexit avec une grande économie comme totem de la nouvelle «Grande-Bretagne mondiale» tournée vers l’extérieur dont il a tant parlé. Alors que la Chine, la Russie et la Turquie présentent des difficultés diplomatiques, les États du Golfe comme l’Arabie saoudite offrant des difficultés similaires et des discussions avec l’Amérique sous réserve du protocole irlandais dans l’accord sur le Brexit, l’Inde est à peu près le seul prétendant qui reste.

Lorsque M. Johnson parviendra à rencontrer son homologue, Narendra Modi, les pourparlers seront difficiles. L’importance relative du Royaume-Uni pour l’Inde dans le commerce des biens et services a décliné de manière alarmante ces dernières années, malgré une transfusion bienvenue des investissements indiens dans l’industrie sidérurgique britannique et Jaguar Land Rover, par exemple. et il est clair que le Royaume-Uni a le plus à gagner d’un nouvel accord avec cette superpuissance régionale. Le sentimentalisme à propos du thé, du cricket et des souvenirs historiques (pas tous heureux) partagés entre la Grande-Bretagne et son ancienne possession impériale ne suffira guère, et il y a bien sûr le risque toujours présent d’une «plaisanterie» Johnsonienne sur le Raj qui tombe mal. Lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, il n’a pas pu résister à fredonner «Sur la route de Mandalay» (paroles de Rudyard Kipling) lors d’une visite officielle dans un sanctuaire bouddhiste au Myanmar, anciennement (et toujours dans l’esprit de Johnson) en Birmanie.