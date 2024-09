Pourquoi le remake de 2024 « devait se terminer différemment », explique James McAvoy

Cet article contient de gros spoilers sur Speak No Evil.Ne dis pas de mal La star James McAvoy et le réalisateur James Watkins discutent des changements apportés à la fin du film. Le remake du film danois de Christian Tafdrup de 2022 suit une famille américaine qui se lie d’amitié avec un couple qui les invite dans leur propriété de campagne, où les choses commencent rapidement à sembler bizarres. Ne dis pas de mal a un casting d’ensemble composé de McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Scoot McNairy, Alix West Lefler et Dan Hough. Le film a reçu d’excellentes critiques, avec de nombreux critiques soulignent la performance terrifiante de McAvoy.









En parlant avec JeuxRadar+Watkins a expliqué pourquoi il a décidé de changer la fin brutale de 2022 Ne dis pas de malIl a expliqué que il avait déjà fait une fin sombre similaire avec le film de 2008, Lac Edenqui n’était pas très éloigné du film de Tafdrup. Le réalisateur a estimé que ce serait répétitif pour le public, il a donc pris une voie différente en suivant l’histoire et les thèmes qui conduiraient à une conclusion qui avait du sens. Lisez ses commentaires ci-dessous :

Ils avaient déjà eu des problèmes. J’ai fait ce film il y a longtemps, Eden Lake, qui a une fin très sombre, très similaire à bien des égards au film de Christian, et je ne voulais pas vraiment refaire ça. Je ne voulais pas frotter à nouveau le public dans cette histoire, et je n’avais pas l’impression que ce serait honnête. [I just went by] « Là où l’histoire m’a emmené et là où les thèmes et les personnages m’ont emmené. »





Dans une interview avec Divertissement hebdomadairele réalisateur a également reconnu que les différences culturelles justifiaient un changement de fin, car les Américains agiraient différemment de la famille danoise dans l’original. Cela est devenu évident après sa conversation avec McNairy, qui a confirmé les inquiétudes du cinéaste, car Les Américains seraient plus réactifs que totalement conformes à une situation dangereuse. Lisez le commentaire ci-dessous :

« En partie parce que j’avais des personnages américains, je ne voulais pas qu’ils soient complètement conformes. Je ne pensais pas qu’ils le seraient. J’en ai parlé avec Scoot, et il m’a dit : « Pas question, mec. Je viens du Texas ». C’est comme quand vous atteignez ce point où vous et votre enfant êtes en danger de mort, même si vous le faites de manière inepte – et ils sont délibérément ineptes – vous au moins

essayer

que ce soit pour fuir, se cacher, se battre. Je pense que c’est une différence dans mon film. Et j’ai délibérément voulu explorer la façon dont les gens se comportent lorsqu’ils sont confrontés à cette violence. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde – encore une fois, c’est une extension du thème, je suppose – où nous sommes dans une société civilisée et il n’y a pas cette violence. Alors, quand vous y êtes confronté, comment vous comportez-vous ?





Dans la même interview avec JeuxRadar+, le cinéaste a décomposé 2024 Ne dis pas de mal fin, dans laquelle il y a une résolution, contrairement à l’original de 2022. Malgré une conclusion plus satisfaisante, le réalisateur affirme que le remake n’a toujours pas une fin entièrement heureuse, compte tenu du traumatisme auquel les Dalton et Ant ont été confrontés tout au long du film. Ainsi, alors que Paddy et Ciara ont été vaincus, mais cela a quand même eu un prix, qui a laissé des cicatrices chez les survivants. Lisez son analyse complète ci-dessous :

« Je me suis dit : « En fait, il y a une résolution dramatique ici. » Bien sûr, ils s’en sortent, mais ce n’est pas comme s’ils n’étaient pas soudainement tous à la table de Noël, en train de sortir des biscuits et de manger de la dinde, en souriant et en plaisantant, n’est-ce pas ? Je ne voulais pas que ce soit désinvolte. Vous savez, s’ils étaient partis en voiture, et je ne sais pas, « Eternal Flame » avait été diffusé à la radio, et qu’ils avaient tous ri ? Ouais, ce serait stupide. « Je connais des gens qui ont des interprétations différentes à ce sujet ; c’est très délibéré. ​​Paddy « perd », pour ainsi dire, mais en même temps, Ant prend-il le relais ? Ce qu’il vient de faire, c’est [going to] « Je pense que le film va rester. J’espère que dans le plan final, on voit que ce n’est pas une fin complètement heureuse. Ce n’est pas une fin hollywoodienne à cet égard. Ant, ses larmes à la fin, bien sûr, il y a peut-être un élément de libération, mais c’est un peu tragique, vous voyez ? Vous ne regardez pas ce garçon et vous vous dites : « C’est génial, il s’est enfui. Sa vie va être douce et rose ». Vous regardez un traumatisme qui va être intergénérationnel. Je veux dire, oui pour Paddy et Ciara, ça ne se termine pas bien pour eux, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour qui que ce soit. Tout le monde en ressort traumatisé. »





Parler avec Le Hollywood ReporterMcAvoy a également parlé des changements apportés à Ne dis pas de malLa fin de la série. L’acteur a expliqué que le réalisateur avait raconté une histoire différente avec plus d’espoir à la fin. McAvoy a également plongé dans le personnage de Paddy, en disant que leur version de l’histoire ne visait pas à valider les actions ou les opinions de Paddy. Lisez son commentaire complet ci-dessous :

Oui, ça ne m’aurait pas dérangé tant que ça avait du sens et que c’était bien écrit. La différence dans notre film, c’est que tout ce qui l’a précédé ne mène pas à cette fin. Je ne pense pas que Ben et Louise accepteraient ça. James racontait une histoire légèrement différente, et il essayait de raconter quelque chose avec plus d’espoir à la fin, même si c’est quand même assez brutal à la fin. Il voulait avoir une discussion sur la conformité sociale, mais il voulait aussi raconter une histoire sur quelqu’un comme Paddy, qui est complètement répréhensible. Et pour que le public me regarde et m’apprécie en tant que personnage répréhensible avec le pire genre de vues chauvines, anti-politiques et médiévales, alors le film doit juger Paddy. Le film ne peut pas valider Paddy à la fin, sinon vous validez également ces opinions, je pense. Donc, de toute façon, je pense que le film devait se terminer d’une manière différente, mais pour être honnête avec vous, je n’avais pas vu le film original avant d’avoir terminé notre film, donc je n’y ai jamais pensé.







La fin du remake de Speak No Evil est-elle meilleure que l’original ?

La version 2024 a une fin plus satisfaisante bien que toujours traumatisante.

La fin de la Version 2022 de Ne dis pas de mal était plus sombre et cynique. Le film original se terminait avec le couple danois Bjørn (Morten Burian) et Louise (Sidsel Siem Koch) déshabillés, conduits dans un fossé et lapidés à mort. Leur fille, Agnes (Liva Forsberg) aurait eu la langue coupée et aurait été forcée de jouer le rôle de la fille du couple meurtrier. cela signifie que le cycle continue dans la version 2022où Patrick (Fedja van Huêt) et Karin (Karina Smulders) poursuivraient leur projet meurtrier sans aucune répercussion.





Version américaine (personnages/acteurs) Version danoise (personnages/acteurs) Ben/Scoot McNairy Bjørn/Morten Burian Louise/Mackenzie Davis Louise/Sidsel Siem Koch Paddy/James McAvoy Patrick/Fedja van Huêt Ciara/Aisling Franciosi Karin/Karina Smulders Agnès/Alix West Lefler Agnès/Liva Forsberg Fourmi/Dan Hough Abel/Marius Damslev

Le Ne dis pas de mal la fin du remake est plus pleine d’espoir et résolue, vu Ben (McNairy) et Louise (Davis) s’échappent avec Agnes (Lefler) et Ant (Hough). Cependant, Ant frappe la tête de Paddy avec une brique, laissant le jeune garçon et la famille américaine traumatisés. Bien que la fin ait toujours ses éléments sombres, elle met un terme au cycle meurtrier de Paddy. De plus, cela semble une conclusion plus naturelle étant donné la façon dont les Américains réagissent généralement aux situations dangereuses avec une approche plus réactive.





Cela donne au moins une certaine appréciation à Watkins pour reconsidérer la fin de



Ne dis pas de mal

et traiter ce qui semblerait le plus naturel pour son acte climatique.

Bien qu’il y ait des désaccords sur la question de savoir si le remake aurait dû conserver la fin originale et risquée, il est logique qu’elle ait dû être modifiée pour refléter la différence culturelle. Cela suscite également l’intrigue pour les cinéphiles de regarder la version originale et de voir le contraste des fins avec la perspective de la culture ajoutée au mélange. Cela donne au moins une certaine appréciation à Watkins pour reconsidérer la fin Ne dis pas de mal et traiter ce qui semblerait le plus naturel pour son acte climatique.

