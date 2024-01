Pourquoi le régime méditerranéen s’avère meilleur année après année

Au fil des années de recherche et de classement des régimes alimentaires, il a été constaté qu’un régime apporte de nombreux avantages pour la santé, et il n’est pas tombé en disgrâce au milieu de l’évolution des modes.

Le régime méditerranéen est une fois de plus en tête de liste en Actualités américaines et rapports mondiaux” classement annuel pour 2024 — pour la septième fois consécutive — ce qui lui vaut un vague renouvelée de l’attention des médias.

Le régime alimentaire est à base de plantes et met l’accent sur plusieurs portions quotidiennes de fruits et de légumes, ainsi que sur les céréales complètes, les légumineuses, les noix, l’huile d’olive et les fruits de mer.

Les viandes rouges ne sont consommées qu’occasionnellement, tandis que les produits laitiers et la volaille sont également consommés avec modération. Les aliments hautement transformés ou ceux contenant des sucres ajoutés sont généralement évités.

Les chercheurs et les diététistes affirment que suivre un régime à long terme peut augmenter les chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. De nombreuses études suggèrent qu’il réduit le risque de maladie cardiaque et de diabète de type 2, tout en ralentissant potentiellement le déclin cognitif.

“C’est un mode de vie, c’est une cuisine, elle remonte à des milliers d’années et, au cours des cinq à six dernières décennies, c’est la cuisine la plus étudiée au monde”, a déclaré le Dr Catherine Itsiopoulos, professeur de nutrition et diététique à l’Université RMIT de Melbourne, en Australie, qui a publié plusieurs livres sur le régime méditerranéen.

Voici ce qui distingue le régime méditerranéen.

Le régime réduit le risque de maladie cardiaque

La plupart des preuves portent sur le lien entre le régime méditerranéen et un risque moindre de maladies cardiovasculaires et conditions connexes comme l’obésité, l’hypercholestérolémie et l’hypertension.

Selon un Bilan de recherche 2021, il a été démontré que le régime réduit le risque de maladie coronarienne chez les femmes de 29 % et d’accident vasculaire cérébral de 13 %. UN Analyse 2017quant à lui, a découvert qu’il pouvait réduire le risque de maladie coronarienne, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral de 40 % en moyenne.

Cela peut être dû au fait que les graisses contenues dans l’huile d’olive, les graines, le poisson et les noix sont saines : les graisses monoinsaturées ou polyinsaturées. En revanche, la viande rouge, le fromage, les produits laitiers et les aliments hautement transformés comme les biscuits ou les chips regorgent de graisses malsaines qui peuvent obstruer les artères par la plaque.

Ces aliments gras peuvent également provoquer une inflammation chronique de faible intensité, qui survient lorsque certains types de cellules du système immunitaire restent présents trop longtemps, selon le Dr Selvi Rajagopal, professeur adjoint de médecine à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins. Ces cellules actives peuvent attaquer et dommage organes et tissus sains.

“Cela affecte la façon dont le corps des gens crée du cholestérol et comment ils sont capables de réguler la glycémie et de former de la plaque”, a déclaré Rajagopal.

Certaines études ont suggéré le régime méditerranéen aide à combattre l’inflammation chronique en raison de l’accent mis sur les fruits, les légumes et les légumineuses, qui contiennent des antioxydants et d’autres composés bénéfiques.

La consommation régulière d’huile d’olive extra vierge peut également contribuer à réduire l’inflammation et à abaisser la tension artérielle, selon une étude. revue de la recherche publié en juin. Mais cela ne suffit pas à lui seul.

“Si quelqu’un mange chez McDonald’s et boit beaucoup de boissons gazeuses, mais qu’il utilise de l’huile d’olive, je ne pense pas que vous obtiendrez le même bénéfice que quelqu’un qui a vraiment adopté le régime alimentaire global”, a déclaré Kelly LeBlanc. diététiste professionnelle et vice-présidente des programmes de nutrition chez Oldways, une organisation à but non lucratif qui promeut une alimentation durable. “Il n’y a pas une seule solution miracle ou un seul méchant alimentaire.”

Un risque moindre de développer un diabète de type 2

La recherche relie depuis longtemps une consommation excessive de sucre à un risque de Diabète de type 2. Parce que le régime méditerranéen repose sur le miel et la cannelle comme édulcorants, et que le La principale source de sucre étant les fruits, ils sont associés à une diminution du risque de maladie.

Une étude d’avril, comparant des échantillons de sang de plus de 300 000 participants, a révélé que ceux qui suivaient le régime méditerranéen présentaient un risque de diabète de type 2 réduit de près de 30 %.

L’effet peut également être influencé par la consommation de graisses végétales provenant des noix, de l’huile d’olive et des avocats, qui peuvent améliorer la sensibilité à l’insuline.

Bon pour votre intestin

Les aliments de base fibreux du régime méditerranéen, comme les haricots, les lentilles, les pommes et le riz brun, sont également associés à des selles plus régulières et à une baisse de la tension artérielle, du taux de cholestérol et de sucre dans le sang, selon l’étude. Administration des aliments et des médicaments.

Ces aliments ont un impact sur la santé microbiote intestinal — l’écosystème de bactéries de notre système digestif qui aide à décomposer les aliments et à en extraire les nutriments. Le microbiome aide également à défendre l’organisme contre les agents pathogènes.

“Les bonnes bactéries présentes dans notre intestin se nourrissent de ces bonnes fibres, ce qui leur permet de proliférer”, a déclaré Rajagopal.

Cela crée une forte muqueuse dans les intestins, a-t-elle ajouté : « Plus nous en avons, c’est comme une protection. C’est comme une armée distincte contre la maladie.

Les bienfaits du régime méditerranéen vont encore plus loin

L’adhésion au régime méditerranéen peut également réduire le risque de décès par cancer, en plus de réduire les risques de plusieurs types particuliers, notamment les cancers du sein, colorectal, de la tête, du cou et du poumon, selon une étude. Bilan de recherche 2020.

Il y a ensuite les bienfaits du régime pour l’esprit : une étude de mars a révélé que l’adhésion à un régime méditerranéen pourrait réduire de près de 25 % le risque de démence chez les personnes âgées. Selon le Institut national sur le vieillissementle régime est associé à moins de signes de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre ce lien, mais une hypothèse est que les antioxydants contenus dans les fruits et légumes peuvent prévenir les dommages aux cellules cérébrales, selon une étude. Etude 2019.

Malgré les innombrables avantages du régime méditerranéen, il présente un inconvénient : il ne vous aidera pas nécessairement à perdre du poids rapidement, car les aliments comme l’huile d’olive et les noix sont riches en graisses et calories. Perdre du poids grâce au régime nécessite une activité physique régulière et une attention particulière à la taille des portions.

“Si vous êtes en surpoids de 50 livres, le régime méditerranéen à lui seul ne vous fera pas perdre tous ces kilos en trop”, a déclaré le Dr Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition à la Harvard TH Chan School of Public Health.

Cela dit, la variété du régime alimentaire peut le rendre plus agréable à suivre que les régimes restrictifs de perte de poids, a ajouté Willett.

De plus, a-t-il ajouté, lorsque la Méditerranée est associée à une activité physique régulière, toute perte de poids a plus de chances d’être maintenue.