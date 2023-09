Pourquoi le recours par un auteur québécois à un « lecteur sensible » fait des vagues à l’échelle internationale

L’auteur québécois Kevin Lambert a voulu éviter les stéréotypes et ne rien écrire de « stupide » lorsqu’il a fait appel à ce qu’on appelle un lecteur sensible pour réviser le manuscrit de son dernier roman.

Mais depuis son Que notre joie demeure a été nominé ce mois-ci pour un prestigieux prix littéraire français, Lambert s’est retrouvé au centre d’un débat en France, où la pratique consistant à embaucher quelqu’un pour filtrer les contenus offensants est peu familière.

Ronan Sadler, éditeur basé à Toronto, a déclaré que la lecture sensible est un processus dans lequel un consultant examine les représentations d’un livre de personnages aux identités marginalisées, comme les minorités visibles, avant la publication.

Les lecteurs sensibles, a expliqué Sadler dans une interview, tentent d’identifier les lacunes de caractérisation qui n’auraient peut-être pas été évidentes pour un auteur qui ne partage pas ces identités.

Lambert, qui a consulté un lecteur sensible pour examiner sa représentation d’un personnage d’origine haïtienne, a été ouvert à propos de cette pratique dans une déclaration ce mois-ci sur les réseaux sociaux.

« Même si je fais aussi des recherches sur les stéréotypes liés aux personnages minoritaires dans la fiction, je n’ai pas de boussole dans l’œil et je peux toujours me tromper », a déclaré Lambert dans un communiqué publié le 4 septembre sur la page Instagram de son magazine. Editeur français, Le Nouvel Attila. Le lecteur, dit Lambert, « faisait en sorte que je ne dise pas trop de bêtises, que je ne tombe pas dans certains pièges dans la représentation des Noirs par les auteurs blancs ».

Il a ajouté : « Une lecture sensible, contrairement à ce que disent les réactionnaires, n’est pas une censure. »

Cet aveu a suscité une controverse en France après Que notre joie demeure a été nommé sur la longue liste des nominés pour le Prix Goncourt le 5 septembre. (Cette semaine, il figurait également sur la longue liste d’un autre prix littéraire français, le Prix Médicis.)

Le débat est né d’une publication Instagram critique du prix Goncourt 2018 Nicolas Mathieu, qui écrivait se méfier de l’influence des « professionnels des sensibilités, des experts des stéréotypes, des spécialistes de ce qui est accepté » sur le travail des écrivains.

« S’en vanter est au mieux amusant, au pire pitoyable », poursuit Mathieu. «Écrivains, nous nous devons de travailler et de tenter notre chance, sans tutelle ni police.»

Dans une publication ultérieure sur Instagram, Mathieu a déclaré qu’il n’était « pas hostile » aux lectures sensibles mais plutôt à « ceux qui prônent leur utilisation, qui ont tendance à considérer quiconque n’y souscrit pas comme un salaud en devenir qui participe délibérément » dans des iniquités inacceptables.

Lambert n’a pas répondu à une demande d’entrevue de La Presse Canadienne. La lectrice sensible qui a travaillé sur son roman nominé, l’écrivaine et professeure de littérature française à l’Université Queen’s, Chloé Savoie-Bernard, a refusé de commenter cette histoire.

Mais Sadler, qui est un lecteur indépendant indépendant, conteste la caractérisation du rôle de police de la créativité.

« À la base, la lecture sensible consiste à ne vouloir rien dire d’offensant. Mais je pense que c’est en quelque sorte une sous-estimation du processus », a déclaré Sadler. « Il s’agit en réalité d’aider un auteur à comprendre ce qu’il essaie de dire et de l’aider à mieux le dire, comme n’importe quel processus éditorial. »

Sadler rejette l’idée selon laquelle les lecteurs sensibles – dont beaucoup travaillent en freelance avec des contrats à durée limitée – peuvent annuler les auteurs. « L’idée selon laquelle les lecteurs sensibles exercent une sorte de contrôle néfaste sur la production créative des gens est tout simplement fausse », a déclaré Sadler sans répondre directement au commentaire de Mathieu.

Travis Croken, coprésident de l’Association des auteurs canadiens, considère les lecteurs sensibles comme une ressource qui peut renforcer l’art des écrivains, et non le miner.

« Si j’écris un livre sur… la chirurgie à cœur ouvert, du point de vue d’un chirurgien – je ne suis pas chirurgien, je n’ai jamais pratiqué de chirurgie à cœur ouvert – alors je parlerai aux chirurgiens et j’obtiendrai leur avis », a déclaré Croken dans un entretien.

« Donc, si je parle de la vie du point de vue d’un jeune trans, ou si je parle de la vie du point de vue d’une autre culture dont je ne fais pas partie et que je ne connais pas, pourquoi ne le ferais-je pas ? parler à un expert de cette culture ? Il ne s’agit pas d’étouffer la créativité, mais de faire preuve de diligence raisonnable.

Sadler et Croken affirment tous deux avoir constaté une augmentation de la demande de lecteurs sensibles parmi les auteurs et les éditeurs au Canada au cours des dernières années, dans le contexte de ce que Sadler a appelé « une plus grande poussée pour comprendre la manière dont les représentations culturelles des personnes marginalisées affectent les personnes marginalisées ».

Mais la lecture sensible n’est pas encore devenue une procédure dédiée dans les maisons d’édition françaises, selon Julien Bisson, journaliste littéraire et rédacteur en chef du magazine parisien Le 1.

Même si la lecture sensible a alimenté le débat en France, le concept fondamental n’est pas si étranger, dit Bisson, puisque les éditeurs travaillent déjà pour « s’assurer que les écrivains n’écrivent pas n’importe quoi » et que les auteurs demandent régulièrement l’avis d’experts dans les sujets avec lesquels ils sont en contact. pas familier.

Bisson ne pense pas que le débat autour du roman de Lambert affectera ses chances de devenir finaliste du Goncourt ou de remporter le prix tant convoité le 7 novembre.

Mais il pense qu’une victoire de Lambert pourrait faire avancer le débat sur la lecture sensible en France.

« C’est sûr, dit-il, si jamais Kevin Lambert revendiquait le Goncourt, cela pourrait susciter une plus grande réflexion sur cette question. »