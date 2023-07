Pourquoi le réalisateur d’Oppenheimer, Christopher Nolan, n’utilise pas de smartphone

Le réalisateur Christopher Nolan est bien connu pour éviter autant que possible les effets générés par ordinateur dans ses films, préférant plutôt capturer toute l’action à huis clos. Mais le penchant de Nolan pour faire les choses à l’ancienne va au-delà de ce que les cinéphiles voient à l’écran.

Dans une interview avec Le Journaliste hollywoodien cette semaine, Nolan a révélé que ses « enfants diraient probablement que je suis un luddite complet » en raison de son aversion pour la technologie dans sa vie professionnelle.

Le réalisateur « Tenet », qui en 2020 dit aux gens qu’il utilise un téléphone à clapet plutôt qu’un smartphone, a déclaré qu’il choisissait de ne pas trop « s’impliquer » dans la technologie afin de rester concentré.

« Il s’agit du niveau de distraction », a déclaré Nolan. « Si je génère mon matériel et que j’écris mes propres scripts, être sur un smartphone toute la journée ne me serait pas très utile. »

En 2020, il se décrivait comme « facilement distrait ».

« Je ne veux pas vraiment avoir accès à Internet à chaque fois que je m’ennuie », avait-il déclaré à l’époque. « Je fais beaucoup de mes meilleures réflexions dans ce genre de moments intermédiaires que les gens remplissent maintenant d’activités en ligne, donc cela me profite. »

Mais ses manières à l’ancienne ne s’arrêtent pas là. L’ordinateur sur lequel l’homme de 52 ans écrit ses scripts n’est pas connecté à Internet, selon le Hollywood Reporter.

Nolan préfère également remettre ses scripts aux acteurs plutôt que de les envoyer numériquement. Bien qu’il ait déclaré que cela lui avait donné la réputation de travailler « en secret », Nolan a déclaré que la vérité était tout sauf cela.

« Ce n’est pas du secret, c’est de la vie privée », a-t-il déclaré. « C’est être capable d’essayer des choses, de faire des erreurs, d’être aussi aventureux que possible. Et de pouvoir s’asseoir avec quelqu’un qui vient de lire ce que vous avez écrit et d’avoir son avis, de voir comment il s’y connecte dans un façon très humaine, en face à face. »

Depuis son hit « Memento » en 2000, Nolan a écrit chacun de ses films, à l’exception de « Insomnia » en 2002. Son dernier film, le très attendu « Oppenheimer », sortira en salles le 21 juillet.

