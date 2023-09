Pourquoi le rapport de la NASA est important – et ce qu’il signifie pour la recherche de vie extraterrestre | Actualités scientifiques et technologiques

Si vous pensez qu’il y a des ovnis survolant les toits ou des restes extraterrestres stockés dans des réserves secrètes dans le désert du Nouveau-Mexique, le briefing d’aujourd’hui de la NASA n’était pas pour vous.

Mais en ce qui concerne la façon dont les gouvernements et les scientifiques gèrent la fascination du public pour les extraterrestres, le rapport publié aujourd’hui par NASA est important.

Les scientifiques publient leurs résultats sur les « PAN » – dernières mises à jour

Pour commencer, les ovnis sont de sortie. L’acronyme choisi par la NASA est UAP – Unidentified Anomalous Phenomena. Moins accrocheur, mais plus précis scientifiquement.

Parce que, selon les mots de l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, leur examen des UAP est conçu pour « faire passer la conversation autour de l’UAP du sensationnalisme à la science ».

Et selon le nouveau rapport, il n’existe actuellement aucune preuve scientifique démontrant que les PAN sont extraterrestres.

Mais cela ne signifie pas qu’ils doivent être ignorés, conclut-il. Déclarant : « Une partie essentielle du rôle de la NASA consiste à explorer l’inconnu. »

NASA : « Les ovnis ne sont pas extraterrestres »



Depuis que les gens repèrent des objets dans le ciel, il y a un problème. Celui qui a contribué à alimenter les conjectures et les théories du complot sur ce qu’ils sont.

Et c’est un manque de données concrètes.

La plupart de ces événements sont éphémères et ponctuels. Un objet brillant sur une vidéo ou un écho sur un écran radar. Sans données, il est très difficile de prouver de quoi il s’agit.

L’une des recommandations de ce rapport est qu’un plus grand nombre d’actifs et de données de la NASA pourraient être utilisés pour mieux comprendre les observations inexpliquées.

En outre, il pourrait y avoir davantage de coordination et de partage de données entre les opérateurs civils et commerciaux de radars et de satellites pour mieux comprendre le problème.

Étant donné que la plupart des observations d’UAP qui font l’objet d’une enquête s’avèrent être d’autres avions, drones ou ballons, les systèmes peuvent être améliorés pour les repérer.

Et ce faisant, nous aiderons à identifier les plus curieux qui pourraient, qui sait, être d’origine véritablement inexpliquée.

Une image publiée par la NASA dans son rapport 2023 sur les observations d’OVNIS





En d’autres termes, « si vous voulez trouver une aiguille dans une botte de foin, vous feriez mieux de savoir à quoi ressemble le foin », a déclaré l’astrophysicien David Spergel, qui a dirigé le comité indépendant UAP de la NASA.

Cet effort est justifié selon la NASA. Du simple fait qu’ils ne sont pas identifiés, les PAN pourraient présenter un réel risque pour l’aviation. En savoir plus sur ce qu’ils sont et où ils se trouvent est important pour la sécurité.

Et cela nous amène à une autre conclusion clé du rapport. De nombreuses personnes, y compris des pilotes professionnels, sont réticentes à signaler des observations inexpliquées en raison du stigmate du chapeau en aluminium attaché aux observations d' »OVNI ».

Bill Nelson (à l’extrême gauche) a dirigé le point de presse



Le rapport recommande d’utiliser des systèmes standard de compte rendu de sécurité aérienne pour enregistrer les observations d’UAP afin de les « déstigmatiser ». Selon la NASA, cela permettra d’obtenir davantage de données et une meilleure compréhension.

La véritable recherche de vie extraterrestre se concentre sur des planètes rocheuses comme la nôtre en orbite autour d’étoiles lointaines.

La semaine dernière seulement, la possibilité d’une signature chimique qui pourrait être associée à la vie a été détectée autour de planète K2-18 b, À 120 années-lumière de la Terre, grâce au télescope spatial James Webb de la NASA.

Cela restera l’objectif principal de la NASA pour trouver la vie extraterrestre. L’administrateur associé de la NASA, Nicola Fox, m’a confirmé aujourd’hui que même s’il y aura de nouveaux partages de données et du temps de recherche consacré à l’étude des PAN, aucune nouvelle mission ou programme scientifique n’est prévu pour les étudier spécifiquement.

Le rapport d’aujourd’hui satisfera-t-il ceux qui croient que le gouvernement dissimule les rencontres avec des extraterrestres ? Probablement pas.

Mais c’est une reconnaissance officielle qu’il n’est pas seulement acceptable de s’interroger – il est positivement encouragé d’être curieux – et de partager toutes les observations étranges que vous pourriez avoir.