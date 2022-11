Pourquoi le rallye de deux jours qui s’est terminé la semaine dernière est important

Disons que vous vouliez concevoir un programme pour réduire l’inflation. Ne feriez-vous pas exactement ce que fait le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell ? Vous augmenteriez les taux de manière agressive, et je vous défie de dire qu’il ne fait pas que cela. Vous ignoreriez des chiffres positifs comme le faible indice des prix à la consommation imprimé la semaine dernière en envoyant Chris Waller – l’un des gouverneurs les plus bellicistes de la Fed – le week-end dernier pour dire que les hausses de taux d’intérêt sont loin d’être terminées. Vous ne réclameriez aucune victoire, y compris l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, qui a déposé son bilan vendredi. Vous resteriez simplement muet, permettant aux investisseurs de s’attendre à une nouvelle augmentation de 75 points de base, surtout si les ventes au détail cette semaine dépassent les attentes.

Il existe de nombreuses façons de mesurer un chef de la Fed. La plupart des gens qui commentent avec véhémence et viscéralement contre la Fed ont tendance à être des gens riches qui veulent que leur richesse soit préservée, mais qui, d’une manière ou d’une autre, se présentent comme altruistes. Ou les gens dans les médias les considèrent comme tels parce que ce sont des réservations très prisées. C’est sans doute pour cela qu’ils sont estimés aux yeux des téléspectateurs.

L’ancien moi disait : “Quelle bande de salauds égoïstes.” Le nouveau moi dit simplement : « Je sais d’où ils viennent, mais ils sont mal avisés.

Mais utilisons ce point de vue comme un test décisif. Vous devez vous demander où sont tous les châtiments riches ? Peut-être qu’ils réalisent que Powell est plus dur qu’ils ne le pensaient ? Je pense que oui.

Leur silence est plus fort que leurs protestations. Powell est la vraie affaire et il n’en a pas fini tant qu’il n’a pas assoupli notre économie, réduit nos portefeuilles, réduit notre pouvoir d’achat, baissé nos salaires et rendu nos produits moins chers. La bonne nouvelle jusqu’à présent : il fait tout cela. La nouvelle incroyable ? Il ne nuit pas aux bénéfices des entreprises dans le processus. Ils brillent.

Considérez: jeudi et vendredi derniers ont été gagnants consécutifs, ce qui est très rare dans ce marché baissier d’un an. Si vous avez acheté au plus haut du marché jeudi, vous êtes toujours en hausse. Je peux compter sur une main combien de fois cela s’est produit depuis le pic.

Pourrait-il être aussi important que beaucoup le croient?

C’est une question difficile, car pour que la Fed coche toutes ses cases, Powell a besoin que les salaires se stabilisent et cela ne s’est pas produit. Il a besoin de voir la faiblesse de l’IPC au-delà de la poignée d’éléments qui ont adouci les choses dans la lecture de la semaine dernière. Plus important encore, il a besoin de voir notre pouvoir d’achat diminuer, et nous n’en sommes définitivement pas encore là.

Mais laissez-moi vous lancer une courbe bizarre. La spéculation fait partie intégrante de la réduction du pouvoir d’achat. Les spéculateurs dépensent trop parce que c’est dans leur nature d’emprunter trop. Que faisons-nous alors de l’effondrement de la crypto? Combien d’argent est vraiment perdu en crypto? Quelle est l’ampleur des pertes ? J’en ai tellement marre de l’absurdité du moment Lehman (l’effondrement de Lehman Brothers en 2008 a été le moment clé de la crise des subprimes de 2008). Je n’aime même pas les comparaisons avec la chute d’Enron en 2001. Comme dirait ma défunte mère, les comparaisons sont odieuses – si elle avait vécu plus longtemps, elle pourrait dire sans pertinence.

Ce qui compte, c’est que les cataclysmes financiers comme la ruine du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, incitent les gens à réévaluer leur richesse et à dépenser moins – et je ne parle pas seulement de ceux qui ont réellement perdu et perdront beaucoup plus d’argent dans ces crypto-monnaies souvent sans valeur.

Allez plus loin : Une autre inconnue est le montant d’argent investi dans FAANG/M (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft). Si vous êtes dans le S&P 500, vous vous sentez certainement puni, mais si vous êtes principalement dans FAANG/M, vous vous sentez fauché.

Pourquoi tout cela est-il important ? Parce que la Fed aimerait idéalement gagner du temps pendant que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus efficaces, ce que nous voyons avec la baisse des coûts de la logistique. Cela aiderait certainement, cependant, si nous ralentissions les dépenses en tant que nation. Nous avons besoin à la fois de plus de marchandises sur le marché et de moins de marchandises vendues. Toute surabondance entraînera à la fois une baisse des prix et des licenciements.

Est-ce important si les licenciements sont largement concentrés dans n’importe quelle technologie, y compris la fintech et la technologie immobilière et la technologie de vente au détail ?

À un moment donné, j’ai pensé que ces secteurs étaient trop petits pour faire une différence. Vous auriez besoin de licenciements massifs dans le commerce de détail, l’automobile, le logement, etc. – tout sauf le secteur insatiable de la santé.

Maintenant, je ne suis pas si sûr. Peut-être que les licenciements dans la Silicon Valley ont plus d’impact sur l’économie que nous ne le pensions. Tout comme la technologie est devenue une plus grande partie du S&P, elle est également devenue une plus grande partie de l’économie. Bien sûr, ce n’est pas à l’échelle nationale, mais a tendance à se concentrer uniquement dans le nord de la Californie et à Seattle. Mais les licenciements se feront dans les vrilles qui ne sont pas dans ces domaines.

Tout ce qui réduit la vitesse des dépenses, associé à la réduction du prix de la logistique, pourrait entraîner une baisse des prix et des salaires, ce qui devrait entraîner des hausses de taux plus lentes et plus faibles. C’est pourquoi le rendement du Trésor à 2 ans a tant de mal à rester au-dessus de 4,5 %.

Je ne veux pas dire que nous sommes sortis du bois alors que les responsables de la Fed disent que nous sommes en plein dans le bois. Je tiens à dire que jeudi et vendredi m’ont semblé importants parce qu’ils étaient en fait basés sur des chiffres plus faibles qui semblaient inattaquables et pourtant, en même temps, ne présageaient pas de déficits de bénéfices.

Bien sûr, il semble ridicule que nous puissions traverser tout ce processus avec des augmentations de revenus géantes. Mais nous avons vu les secteurs les plus en vogue de l’économie – la technologie et Internet – se révéler beaucoup plus vulnérables que nous ne le pensions. C’est incroyable à quel point Métaplates-formes (META), Alphabet (GOOGL) et même Amazone (AMZN) dépendent de la publicité pour la croissance de leurs revenus et c’est en chute libre alors que les détaillants ressentent le pincement de la Fed. Microsoft (MSFT) a ressenti le dernier du PC Armageddon. Micro-systèmes avancés (DMLA) et Nvidia (NVDA) ont été durement touchés par la faiblesse indéniable du jeu – alors même que les sociétés de jeux nient cette faiblesse.

Netflix (NFLX) revient, mais il n’a jamais été aussi important. Pomme (AAPL) s’accroche là-dedans, même si cela semble impossible à durer. Mais vous connaissez mon sentiment sur Apple : possédez-le, ne l’échangez pas.

Je n’inclus pas les centaines d’autres valeurs technologiques qui se sont effondrées. Mais si je l’ai fait, le déclin ne peut être considéré que sismique.

Ce qui conduit à une question logique : et si la technologie de toutes sortes et la cryptographie s’avéraient plus importantes que nous ne le pensons ? Et s’ils pouvaient provoquer le ralentissement dont nous avons besoin pour tenir la Fed à distance ? Avons-nous vraiment besoin que les entreprises traditionnelles ratent leurs chiffres pour voir la fin du resserrement ? Peut-être que les dépenses voraces provenant de ces secteurs chauds se refroidissent pendant que le cauchemar logistique prend fin. Cela pourrait suffire à nous faire nous demander si nous ne sommes pas plus avancés dans le processus de rupture de l’inflation que nous ne le pensions.

Alors que je réfléchis à quoi dire lors de la réunion mensuelle de jeudi, rappelez-vous que nous aurons des données de ventes au détail vraiment étonnantes pour aider à résoudre le dilemme. Le mieux que l’on puisse dire, cependant, c’est que les deux jours jusqu’à la fin de la semaine dernière semblent significatifs, surtout à la lumière de l’effondrement de FTX.

Ces deux jours semblent dire que la Fed fait une pause. Bien que je dirais que c’est une pause de sa propre fabrication.

