Pourquoi le Rabbit R1 pourrait être le premier changement significatif par rapport à la conception des smartphones

La conception de produits révolutionnaires n’arrive pas si souvent. On nous dit souvent que nous ne sommes qu’à quelques années des voitures autonomes ou d’une révolution automatisée qui nous éliminera de la nécessité d’effectuer régulièrement des tâches banales et répétitives, mais la réalité est qu’on nous a promis que pendant la majeure partie des 100 dernières années. Le lancement de l’iPhone en 2007 nous a véritablement plongés dans un nouveau domaine passionnant et révolutionnaire des meilleurs smartphones de tous les temps, mais alors que les frontières entre logiciel et matériel continuent de s’estomper et que des appareils plus avancés sont lancés sur le marché, nous attendons toujours. ce prochain grand changement par rapport à ce à quoi nous sommes habitués.

Cependant, le dispositif Rabbit Handheld R1 AI récemment annoncé est sorti de nulle part et marque un changement véritable et potentiellement significatif par rapport à la conception conventionnelle des smartphones et à notre dépendance à l’égard des systèmes d’exploitation basés sur des applications. Initialement présenté sur les réseaux sociaux avant d’être présenté au monde entier lors de la dernière conférence CES au début du mois, il promet de révolutionner les réponses technologiques à la saisie en langage naturel, en offrant la possibilité d’effectuer des tâches complexes via l’activation vocale à l’aide de l’IA. Cela semble trop beau pour être vrai ? Peut-être, mais c’est une affirmation prometteuse et intrigante.

Siri et al ne sont pas aussi sophistiqués que la technologie actuelle (Crédit image : Apple/Futur)

Pour comprendre pourquoi cela est important, il convient d’examiner les points faibles des smartphones. Bien sûr, ce sont d’excellents appareils de communication, mais la réalité est que Siri, Google Assistant, Alexa et autres ne sont pas vraiment impressionnants. Ils s’améliorent constamment et sont bien meilleurs qu’avant, mais ils nécessitent encore une certaine manière de parler et une manière de comprendre leurs fonctions spécifiques pour en tirer le meilleur parti. Avec en son cœur les réponses à la parole naturelle, avec l’avantage supplémentaire de comprendre le contexte de l’appareil (où se trouve votre prochain rendez-vous, par exemple) et d’agir sur une demande spécifique, cela pourrait changer ce qu’un assistant virtuel peut faire.

Les smartphones s’appuient également sur des algorithmes préprogrammés pour diverses tâches, tandis que le R1 utilise l’IA pour comprendre le comportement des utilisateurs, s’adapter aux préférences et anticiper les besoins. Il y a ici un passage significatif d’une technologie réactive à une technologie proactive, ce qui signale un bond en avant dans l’expérience utilisateur. D’après ce que nous comprenons jusqu’à présent, l’idée est que le Lapin deviendra un véritable compagnon qui évoluera aux côtés de son propriétaire, améliorant continuellement sa compréhension de ses habitudes.

(Crédit image : Lapin)

La philosophie de conception est également potentiellement révolutionnaire, car elle remet en question l’uniformité des smartphones et introduit un facteur de forme unique. Combinant portabilité et nouvelle interface utilisateur, le R1 adopte un design ergonomique, s’adaptant confortablement à la main et favorisant une interaction tactile et intuitive. L’écart par rapport à l’écran tactile conventionnel est encore une fois particulièrement remarquable, avec un retour haptique, une reconnaissance gestuelle et une surface tactile étant tous présentés comme faisant partie de la conception de l’appareil.

Il y a également quelques autres belles touches promises, telles qu’une intégration transparente et à faible latence de la 5G et une conception modulaire qui signifie que les composants peuvent être remplacés. Pour un appareil qui ne devrait coûter que 159 £, cela mérite d’être applaudi et explique en partie pourquoi le PDG de Microsoft affirme que cette démonstration de produit était la « plus impressionnante » depuis que Steve Jobs a dévoilé le smartphone tel que nous le connaissons aujourd’hui. En mettant l’accent sur l’expérience utilisateur, s’ils atteignent leur objectif de créer « l’ordinateur le plus simple » imaginable, nous discuterons alors réellement des principes fondamentaux de notre relation à la technologie et poserons des questions importantes sur la façon dont nous interagissons avec les appareils et où ils se trouvent. sera le plus utile dans nos vies. Cette conversation, pour beaucoup de gens, ne peut pas avoir lieu assez tôt.

Il semble que 2024 sera l’année des gadgets multiples, essayant si fort de ne pas être des smartphones. Mais avons-nous vraiment envie ou besoin de tous ces nouveaux écrans ?