Pourquoi le Qatar sera une Coupe du monde pas comme les autres

La pièce maîtresse de la FIFA de cette année sera certainement très différente de ses prédécesseurs – et pour une grande variété de raisons

Une Coupe du Monde de la FIFA sans précédent n’est qu’à quelques jours de son premier coup de pied lorsque le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur lors du match d’ouverture.

Ce match lancera le bal pour un tournoi qui a été embourbé dans la controverse depuis que l’État du Golfe a obtenu pour la première fois les droits d’hébergement en décembre 2010.

Le festival de football d’un mois, conçu pour divertir et captiver, a plutôt menacé d’être éclipsé par une variété de facteurs.

Parmi eux figurent les allégations d’abus de travailleurs migrants qui ont construit l’infrastructure, ainsi que des avertissements sévères de groupes d’égalité sur le traitement réservé par le Qatar aux personnes LGBT.

Les prochaines semaines détermineront dans quelle mesure – le cas échéant – ces inquiétudes seront validées.

Mais au milieu des sourcils froncés des médias occidentaux, cette édition de la Coupe du monde promet également des histoires uniques à aborder pour les fans de football.

Les dates insolites Sans aucun doute, un facteur majeur qui ressort lors de l’examen de la prochaine Coupe du monde n’est pas seulement le cadre, mais plutôt la période de l’année à laquelle elle se déroule. Pour la toute première fois, une Coupe du monde se déroule en dehors de son calendrier estival habituel et a été transposée en novembre et décembre pour éviter une situation où les joueurs seraient obligés de jouer dans la chaleur du désert qatari, qui peut atteindre plus de 45°C (113°F) pendant les mois d’été. Voile simple? Le Qatar se prépare pour la Coupe du monde.

© Elsa / Getty Images

Mais la transplantation d’une Coupe du monde au milieu du calendrier du football européen a posé ses propres problèmes, dont le principal est la pause de mi-saison que diverses ligues ont été obligées de se plier à leurs horaires déjà chargés – les critiques affirmant que le calendrier est loin une demande trop élevée pour les joueurs, dont certains participent déjà à plus de 60 matchs en une saison. L’impact potentiel d’un tournoi qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre sur les principales ligues nationales européennes sera un sujet de discussion majeur, longtemps après que la poussière du désert se sera déposée sur la Coupe du monde du Qatar.

Le cadre unique Dites ce que vous voulez de la capacité du Qatar à gérer un événement de cette ampleur (et ses détracteurs l’ont fait, et longuement), il est indéniable que cette Coupe du monde innove en ce qui concerne l’expansion mondiale continue du football. Une Coupe du Monde, disons en Espagne ou en France, serait sans aucun doute beaucoup plus accommodante pour la majorité des nations qui y participent – mais y a-t-il vraiment une différence entre une Finale de Coupe du Monde à Paris ou à Madrid, du moins du point de vue de un téléspectateur ? Le Qatar sera à jamais le premier pays arabe à accueillir une Coupe du monde, ainsi que (pour l’instant) le plus petit pays à être choisi pour organiser le plus grand événement sportif du monde. La proximité relative des différents stades présente également une disposition beaucoup plus conviviale pour les fans que certaines Coupes du monde qui l’ont précédée – ce qui devrait permettre à certains fans d’assister à plusieurs matchs en une seule journée. La finale de la Coupe du monde se jouera au stade Lusail de 80 000 places juste à l’extérieur de Doha.

© David Ramos / Getty Images

Les huit stades construits pour accueillir la Coupe du monde du Qatar sont tous situés à environ 55 km (35 miles) les uns des autres, garantissant que cette Coupe du monde aura une sensation distincte et localisée. Comparez cela avec la Coupe du monde 2018 en Russie, où les stades de Kaliningrad et d’Ekaterinbourg, par exemple, étaient séparés l’un de l’autre d’environ 1 770 milles, et vous avez une Coupe du monde beaucoup plus facile à naviguer. La Coupe du monde 2026, qui sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, compte des stades situés à environ 2 000 milles les uns des autres. Peut-être que les fans de football pourraient regarder en arrière avec émotion la relative facilité de voyager qu’ils ont vécue au Qatar.

L’accumulation controversée C’est là que la Coupe du monde du Qatar se démarque vraiment des tournois précédents. Au cours des 12 années qui ont suivi depuis que le Qatar a remporté le tournoi par un vote de la FIFA, les organisateurs ont été contraints de repousser les accusations répétées de la prétendue incapacité éthique du pays à accueillir. Les travailleurs étrangers ou migrants représentent une grande partie de la population du pays, certaines estimations plaçant ce chiffre au nord de 85%, et c’est le traitement de ces travailleurs qui a provoqué un tollé parmi les groupes de défense des droits de l’homme. Un rapport de The Guardian publié l’année dernière a suggéré que jusqu’à 6 500 travailleurs migrants auraient péri au cours des 12 années de préparation avant le coup d’envoi de dimanche, ces personnes venant principalement d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka. . Lire la suite L’ambassadrice de la Coupe du monde critiquée pour ses commentaires “anti-gays” Cependant, le Qatar affirme que ces chiffres – qui ont été fournis par les ambassades des différents pays dans le pays – concernent l’ensemble des migrants, pas seulement ceux qui ont travaillé sur les infrastructures de la Coupe du monde, et incluraient des personnes qui vivaient au Qatar depuis de nombreuses années. ans et peuvent être décédés pour diverses raisons telles que la vieillesse. Les responsables qatariens ajoutent qu’ils ont fait face à ce qu’ils ont appelé un “campagne sans précédent” de critiques avant le tournoi, qui, selon eux, est “rhétorique raciste dans le but d’offenser le peuple qatarien et son équipe nationale.Le Qatar a également souligné un renforcement de la législation du travail pour protéger les travailleurs comme preuve de l’amélioration de sa réputation. Ailleurs, des inquiétudes ont été exprimées au sujet des lois du Qatar contre les personnes LGBT +, ce qui signifie une Coupe du monde qui a attiré le feu d’un vaste éventail de militants pour l’égalité à travers le monde. Encore une fois, les responsables qatariens ont insisté sur le fait que tous sont les bienvenus à la pièce maîtresse, mais en même temps, ils disent qu’ils s’attendent à ce que les fans “Respectez notre culture.”

La “vertu-signalisation” Certaines des allégations sont passées des lèvres des observateurs des droits de l’homme aux pages Instagram de nombreux joueurs et équipes qui participeront à la Coupe du monde. Plusieurs footballeurs sont sur le point de faire une sorte d’effort pour apporter leur soutien aux problèmes entourant l’événement, comme le capitaine anglais Harry Kane prêt à porter un brassard de capitaine aux couleurs de l’arc-en-ciel pendant le tournoi, dans un acte potentiel de défi contre la FIFA. . Le coéquipier de Kane à Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, qui est capitaine de la France, semble cependant avoir évolué dans la direction opposée, déclarant lors d’une récente conférence de presse qu’il souhaite respecter la culture du pays qu’il visite. Lire la suite Des footballeurs accusés d’avoir fait signe de vertu à propos du message du Qatar (VIDEO) L’équipe nationale des États-Unis, quant à elle, a choisi d’inclure des couleurs arc-en-ciel sur son blason d’équipe (mais pas sur ses maillots, remarquez) tandis que Hummel, le fournisseur de kits pour l’équipe nationale du Danemark, a conçu un deuxième kit noir pour l’équipe. – soi-disant comme une marque de respect envers les travailleurs qui ont perdu la vie au cours de la dernière décennie ou plus. L’animateur de télévision britannique Piers Morgan, un homme qui a rarement peur de se lancer tête baissée dans des sujets controversés, a appelé les footballeurs à abandonner leur activisme symbolique et a écrit dans une chronique du journal The Sun que le moment de s’opposer était venu et reparti. Les opinions de Morgan ont également été reprises par la FIFA, qui s’est adressée à chacune des 32 équipes dans une lettre leur disant simplement “concentrez-vous sur le football » et de ne pas laisser le sport «être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent.”

L’expérience des fans Il est inévitable que certains des fans qui se rendront au Qatar subiront un choc culturel, étant donné les foyers de football les plus familiers qui ont accueilli la Coupe du monde au fil des ans. En effet, les autorités qataries ont été accusées d’avoir tenté de relancer l’atmosphère là-bas en payant des résidents pour qu’ils agissent en tant que fans des 32 pays du vidéos qui ont été vus tourbillonner sur les réseaux sociaux ces derniers jours (le Qatar le nie), tandis que les fan zones sur mesure ont également été critiquées pour être soi-disant inadéquates pour la demande qui est attendue. Il a été rapporté que plus d’un million de fans de football se rendront au Qatar pendant la Coupe du monde – un nombre important si l’on considère que l’État du Golfe a une population d’un peu moins de 3 millions d’habitants. Le Qatar a été accusé d’avoir déployé de “faux” fans – ce qu’il nie.

© Martin Rickett / PA Images via Getty Images

Certains fans (y compris les WAG de l’équipe d’Angleterre, apparemment) resteront sur des navires amarrés au large des côtes pour une mesure de liberté supplémentaire, ainsi que les avantages de restrictions potentiellement plus souples en ce qui concerne l’alcool et d’autres libertés. En parlant de boisson, la vente d’alcool a été temporairement autorisée pendant toute la durée du tournoi – mais à en juger par les listes de prix qui ont été vues sur les réseaux sociaux, les fans de football pourraient devoir étirer leur budget, avec des prix pour une seule bière. dit être supérieur à 14 $.