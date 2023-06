Pourquoi le PSG a-t-il tourné le dos à Julian Nugelsmann pour le rôle de manager ?

Alors que l’actuel patron Cristopher Galtier est destiné à quitter la capitale française cet été, le Paris Saint Germain est à la recherche d’un nouveau nom pour le siège de la direction, Julian Nugelsmann étant une priorité parmi les candidats présélectionnés. Mais les pourparlers de négociation du PSG avec le manager allemand auraient échoué et le club a été le premier à tourner le dos au développement, selon Ben Jacobs, journaliste à CBS Sports.

Jacobs a tweeté, citant la raison de la décision du PSG, « Des sources indiquent que c’est le PSG qui a mis fin aux pourparlers de Julian Nagelsmann après avoir estimé qu’il ne s’était pas engagé dans le processus d’embauche. »

Il a également été dit que l’ancien patron du Bayern Munich n’avait pas non plus adhéré au « nouveau modèle dirigé par les jeunes » du club français, ce qui a conduit à une « décision mutuelle » de ne pas poursuivre les négociations. Outre le PSG, Chelsea a également montré son intérêt à confier la responsabilité managériale à Julian Nugelsmann.

L’équipe de Premier League a limogé son ancien manager Graham Potter à la mi-saison, renommant l’ancien patron Frank Lampard dans un rôle intérimaire. Plus tôt, plusieurs rapports suggéraient que Chelsea avait entamé une négociation avec Nugelsmann.

Mais l’accord n’a pas non plus réussi car les Blues de Londres ont recruté Mauricio Pochettino comme nouveau manager permanent. Julian Nugelsmann a perdu son emploi à l’Allianz Arena plus tôt cette année après que le Bayern Munich ait estimé que les joueurs ne montraient pas suffisamment de développement sous la direction de l’entraîneur de 35 ans, l’équipe perdant sa place en tête du classement de la Bundesliga au profit de ses rivaux Borussia Dortmund.

Après avoir été hors de combat depuis lors, Nugelsmann tenait à déplacer sa base vers un nouveau club lors de ce transfert estival. Après que Nugelsmann ait quitté la course, Luis Enrique serait devenu le principal candidat pour devenir le prochain patron du PSG, selon un rapport du français a déclaré El Equipe.

L’ancien entraîneur de Barcelone, triple vainqueur, était auparavant entraîneur de l’Espagne, mais a démissionné de son poste après que La Roza ait subi une élimination décevante de la Coupe du monde de football 2022. Avec Enrique, le PSG garderait les yeux sur Zinedine Zidane, Thiago Motta et Xabi Alonso et pourrait analyser les options avant de prendre sa décision finale.