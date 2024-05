Pourquoi le procureur de la CPI a rendu public des mandats d’arrêt contre le Hamas et les dirigeants israéliens

La décision de Karim Khan, procureur en chef de la Cour pénale internationale, de demander publiquement cette semaine des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas et d’Israël sera l’une des plus importantes et des plus controversées de sa carrière.

Khan a accusé trois dirigeants du Hamas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité liés à l’attaque du 7 octobre contre Israël et à la prise d’otages. Il a également accusé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité lors de l’opération militaire israélienne à Gaza, y compris la famine des civils. Désormais, un panel de trois juges examinera l’opportunité de délivrer les mandats.

Certains pays ont accueilli la nouvelle comme un signe que tous les individus, quel que soit leur état ou leur statut, sont égaux devant la loi, tandis que d’autres – y compris les États-Unis, le plus important allié d’Israël – ont dénoncé les accusations et accusé Khan de fausse équivalence dans l’exécution des mandats d’arrêt. pour le Hamas et les dirigeants israéliens à la fois.

Khan n’a pas eu à annoncer publiquement les demandes de mandat. Il aurait pu attendre qu’ils soient accordés, comme cela a été le cas pour le mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir V. Poutine l’année dernière – un processus qui peut prendre des semaines ou des mois.