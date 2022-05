Pourquoi le procès Depp-Heard est tellement pire que vous ne le pensez

Vers la troisième ou la quatrième fois que je me suis connecté à Twitter pour trouver “#AmberHeardIsAPsychopath” en haut de la liste des tendances, j’ai réalisé qu’il n’était plus question de prétendre que le procès en diffamation de Depp-Heard n’était pas un terrible et inquiétant reflet de notre culture. pires impulsions.

Les médias ont couvert à quel point ce procès a servi de référendum sur le mouvement Me Too et d’appel des sirènes aux agresseurs domestiques.

Le récit du procès a été façonné en partie par ce qui semble être, selon plusieurs chercheurs, une armée de robots diffusant une rhétorique favorable à Depp. Le travail de ces bots a été encore amplifié par les “militants des droits des hommes” – la partie de la “manosphère” extrémiste d’extrême droite qui semble avoir décidé de discréditer Amber Heard est la clé pour détruire toutes les femmes qui accusent les hommes d’abus ou la violence domestique.

Les médias conservateurs ont également promu un récit unilatéral de l’affaire; Vice a récemment rapporté que la plate-forme d’information conservatrice populaire de Ben Shapiro, le Daily Wire, a dépensé près de 50 000 $ pour promouvoir des publicités sur le procès sur Instagram et Facebook – la plupart d’entre elles détruisant Amber Heard. La présence de ces mauvais acteurs n’a fait qu’exacerber le vitriol que Heard a reçu au sein du courant dominant.

Les mèmes d’essai – presque universellement pondérés contre Heard – ont envahi tous les coins d’Internet, de TikTok à Twitch en passant par Etsy. Même Saturday Night Live possède ridiculisé ce qui a été décrit comme les nombreux excès et absurdités du témoignage du procès, et les utilisateurs des médias sociaux ont également trouvé le procès mûr pour la parodie. Sur TikTok, par exemple, des comptes totalement indépendants semblent s’être livrés à plein temps à la moquerie du procès Depp-Heard, au point où la substance réelle du témoignage semble complètement hors de propos à côté de la nécessité d’exploiter la procédure pour le divertissement. Bien sûr, Amber Heard a pleuré à la barre, mais avez-vous vu à quel point elle avait l’air ridicule en le faisant ?

Pour le moins, cette explosion surréaliste de la diffamation de la culture Internet de Heard est décourageante et troublante. Qu’est-ce qui a fait que tant de millions de personnes se sentent si justifiées de traiter une relation aussi personnelle et toxique comme du fourrage au pop-corn ? À quel moment avant que les armées de robots et les militants des droits des hommes n’empoisonnent le puits de discours autour de ce procès, une évaluation raisonnable des preuves et des faits a-t-elle pu être faite ? Ce point a-t-il jamais existé ?

La plupart des reportages sur ces mèmes ont carrément blâmé leur ton sensationnaliste sur l’évolution de la création de contenu fandom. Mais rappelez-vous que le mouvement de la droite alternative suprémaciste blanche a une longue histoire de mémification de tout ce qu’il veut normaliser et légitimer, et gardez à l’esprit que la droite alternative s’est accrochée à cette affaire comme son rempart bien avant le fandom et Internet au sens large. Aujourd’hui, après des années de campagnes de désinformation politique, nous sommes habitués à la capacité naturelle des médias sociaux à déformer la réalité. Rarement, cependant, il s’est penché aussi loin, aussi rapidement, pour autant de personnes, au service de quelque chose d’aussi vil.

Encore et encore au cours de ce procès, l’empathie humaine de base semble avoir complètement volé par la fenêtre. Plus que cela, la nuance semble impossible, et il ne semble même pas y avoir de place pour la réalité de la situation. Les contours de l’abus étaient bien établis avant la publication de la chronique d’opinion de 2018 que Depp poursuit. Les faits de base de l’affaire ont déjà fait leur temps devant les tribunaux, après avoir été entendus par un tribunal britannique en 2020, le juge ayant statué en faveur de Heard. Mais les faits de base bien établis ne semblent pas avoir d’importance.

Ils ne semblent pas avoir d’importance pour les personnes qui se soucient normalement des faits, de la vérité et des nuances. Ils ne semblent pas avoir d’importance pour les tabloïds qui rapportent allègrement tous les aspects de cette affaire. Ils ne semblent pas avoir d’importance pour les créateurs de TikTok qui saisissent toutes les occasions de parodier une Heard en larmes, transformant son témoignage objectivement déchirant au procès en une farce de faux pleurs exagérés.

Les faits ne semblent avoir d’importance pour aucune des personnes qui se sont joyeusement accrochées à l’image de Heard en tant que méchante manipulatrice, comme si elle se fendait la lèvre, se frappait le visage et arrachait des touffes de cheveux.

Ce à quoi nous assistons ici, ce sont les effets dramatiquement aggravés de la théorie de la chercheuse sur Internet Alice Marwick sur le harcèlement en réseau à motivation morale, qui soutient qu’un groupe d’utilisateurs de médias sociaux peut justifier n’importe quelle quantité d’abus dirigés contre une cible s’ils estiment que leur cause est moralement juste. . À grande échelle, cela ressemble, et c’est effectivement le cas, à des millions de personnes dans le monde faisant la queue pour soumettre avec empressement une femme à des quantités incalculables d’abus, d’humiliation publique et de rhétorique violente. (Incidemment, c’est exactement ce que Depp voulait lui arriver – donc même s’il perd l’affaire, il gagne toujours).

Pour être clair, ce n’est pas une histoire facile du bien et du mal. Il est impossible d’absoudre complètement Amber Heard, qui a sa propre histoire présumée de violence, ou de présenter Depp comme un monstre incapable de gentillesse, de charité et de l’énergie positive qui lui a valu des millions de fans pour commencer. Pourtant, vous n’avez pas besoin de faire l’une ou l’autre de ces choses pour reconnaître qu’il s’agit d’une affaire sur le sujet profondément déplaisant de la violence conjugale et que les principaux points de ce procès ont déjà été décidés par un tribunal. Le juge du premier procès en 2020 a conclu que Heard avait prouvé 12 des 14 allégations d’abus. Jusqu’à présent, aucun des témoignages du procès n’a substantiellement contredit quoi que ce soit dans l’affirmation initiale de Heard d’être une survivante de la violence domestique.

La critique culturelle Ella Dawson a un fil Twitter compiler des rapports sur la myriade de façons dont ce procès détruit non seulement des années de progrès réalisés contre la violence domestique aux États-Unis, mais jette également les bases d’une culture dans laquelle les bots et les mauvais acteurs harcèlent, diffament et éviscèrent toutes les autres femmes éminentes qui nomment publiquement leurs agresseurs – comme Gamergate, mais fois des dizaines de millions de participants, et joyeusement approuvés par des gens de toute la culture américaine.

Cela, par-dessus tout – au-dessus des memers de chat TikTok se moquant de Heard et Saturday Night Live rejeter tout le procès comme “pour le plaisir” – c’est ce qui est absolument époustouflant ici. Ce procès, qui équivaut à une simple question oui / non pour savoir si Heard avait le droit de se qualifier de victime de violence domestique en une seule phrase de cet article d’opinion de 2018, a en quelque sorte uni les misogynes d’extrême droite avec le milieu de la- les libéraux de la route et les acolytes fandom progressistes geek de Depp.

Les personnes qui ont passé la dernière décennie à taguer #believewomen, à lutter contre les campagnes de harcèlement en ligne et, surtout, à résister à la suprématie des hommes blancs ont, au cours de ce procès, rampé dans le lit avec les pires sortes de déchets Internet – au moins 11 % d’entre eux n’existent pas réellement, selon un chercheur de robots – peut-être tout cela parce qu’ils aiment vraiment le capitaine Jack Sparrow.

Nous sommes à sept ans du mème des dominos, mais le petit domino est “Johnny Depp jeté dans Nightmare On Elm street” et le gros domino est “Le président Madison Cawthorne suspend le 19e amendement” hein – Amanda Smith (@AmandaSmithSays) 19 mai 2022

Le simple volume de cette prise de contrôle culturelle par les acolytes de Depp a créé un changement de valeur sismique à un degré qui peut être inaltérable. Les observateurs du procès semblent accueillir favorablement la désinformation sur le procès tout en faisant tout ce qu’ils peuvent pour rejeter ou saper les faits documentés réels de l’affaire.

Certains des arguments avancés contre Amber Heard ressemblent à des terriers de lapin de conspiration de niveau QAnon. (Les tenues de procès d’Amber Heard, par exemple, font en quelque sorte partie d’un récit sinistre dans lequel Heard est un abuseur manipulateur qui tente de secouer et d’intimider Depp en imitant ses propres procès.) Ce procès a accompli ce que notre frange idéologique enragée et paranoïaque pourrait pas : un démantèlement complet de l’effondrement idéologique qui nous a divisés politiquement, et l’acceptation par le grand public d’un récit créé et contrôlé par de mauvais acteurs et des extrémistes d’extrême droite.

Le procès Depp-Heard a affiné le livre de jeu Gamergate d’une manière qui nous hantera pour les années à venir. Il a été prouvé aux extrémistes que si vous vous ralliez à la bonne personnalité publique ou à l’institution bien-aimée, les recouvrez d’une sphère protectrice d’indignation et de désinformation, et militarisez la culture fandom – déjà si sujette à la radicalisation idéologique et à la pensée de groupe irrationnelle – vous pouvez réussir à pousser n’importe quel récit médiatique vous voulez dans le courant dominant.

Il n’y a pas de retour de cela. Le verdict du procès réel est tout sauf hors de propos maintenant. Ce n’est pas seulement qu’Amber Heard sera à jamais une accusatrice imparfaite dont la propre histoire volatile a été utilisée pour aider à détruire un mouvement révélateur dans Me Too. C’est qu’il y aura d’autres Amber Heards, et beaucoup d’entre eux seront marginalisés, avec beaucoup moins de ressources pour résister à cet assaut de haine.

Ce n’est pas une coïncidence si ce spectacle se déroule dans un contexte d’escalade perpétuelle de violence raciste et d’érosion rapide de décennies de droits humains pour les femmes, les homosexuels et les personnes trans. Le procès Depp-Heard vient de former des millions de personnes à rejeter leur propre empathie, leur propre jugement rationnel, en échange de la moquerie joyeuse, du rejet et du rabaissement d’une femme se rendant vulnérable en public. Si vous ne pensez pas que l’entraînement sera militarisé contre des cibles vulnérables, vous n’y avez pas prêté attention.