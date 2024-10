Pourquoi le procès de Man City signifie qu’ils ont des chances de relégation incroyablement étranges

Manchester City a remporté la Premier League quatre fois de suite et est invaincu après sept matches cette saison.

Mais ils sont plus susceptibles d’être relégués que Brighton & Hove Albion, Fulham et West Ham United, selon les bookmakers.

City est 12/1 pour être relégué cette saison, Arsenal et Liverpool, leurs deux rivaux nationaux les plus importants, au prix de 2 000/1 pour entrer dans le championnat.

Cela n’a rien à voir avec leurs nuls consécutifs contre Arsenal et Newcastle United, ni avec le fait que Rodri soit absent pour la saison en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur qu’il a subie contre Arsenal en septembre.

Il n’y a aucune corrélation entre ce qu’ils produisent sur le terrain et la possibilité qu’ils jouent dans la Ligue anglaise de football l’année prochaine.

Les sociétés de paris ont modifié leurs cotes en raison du différend juridique entre City et la Premier League – concernant plus de 100 accusations portées contre le club – et de la perspective d’une déduction de points importante s’ils sont reconnus coupables.



Il y a une affaire en cours entre City et la Premier League (Michael Regan/Getty Images)

« Du point de vue de l’industrie, la manière habituelle de déterminer vos chances de relégation est de prendre les cotes du titre et de les inverser », explique Alan Alger, consultant en jeux d’argent. « C’est la première fois que cela n’arrive pas.

« C’est sans précédent que vous ayez un prix très court pour le titre et aussi un prix relativement court pour la relégation. Cela ne peut être dû qu’au fait que la menace de relégation existe en raison d’une sanction de relégation ou d’une déduction de points suffisamment importante qui les place dans le mix pour être relégués.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant les 115 accusations portées contre Manchester City ?

L’audience qui déterminera si City a enfreint l’une des règles financières de la Premier League a débuté le 16 septembre et se déroule à Londres.

Il a fallu plus de 18 mois pour en arriver là, la Premier League ayant annoncé les accusations en février 2023. L’audience devrait durer environ deux mois et demi.

Le club est accusé de multiples violations présumées de nature financière, notamment d’accusations selon lesquelles il aurait injecté des revenus en gonflant les accords de sponsoring, tout en dissimulant également certains coûts en ne déclarant pas certains salaires et paiements de droits à l’image.

Les accusations vont de l’incapacité à fournir des informations financières précises, à la violation des règles de profit et de durabilité de la Premier League, à l’incapacité de coopérer aux enquêtes de la Premier League, à ne pas fournir de détails précis sur les paiements des joueurs et des managers et au non-respect des réglementations FFP de l’UEFA.

Lorsqu’un verdict est rendu, City et la Premier League peuvent faire appel si elles ne sont pas satisfaites de la décision. City a clamé son innocence et a nié vigoureusement toutes les accusations.

Quel impact cela a-t-il eu sur leurs chances de relégation ?

Habituellement, Manchester City, comme Liverpool et Arsenal, coûterait 2 000/1 pour être relégué. Il s’agit d’un prix général qui indique clairement aux bookmakers qu’il n’y a aucune chance que cela se produise.

Mais en mai, le marché a changé et il a fallu réfléchir sérieusement à la probabilité que City reçoive une déduction de points qui pourrait conduire à la relégation.

« Nous avons été les premiers du secteur à fixer un prix pour Manchester City », explique Steve Freeth de Bet365. « Nous avons discuté de la question de savoir si nous devions proposer un prix car, de toute évidence, le passif à 2 000/1 serait astronomique.

« C’était le cas de quelques têtes qui se réunissaient, levaient les doigts en l’air et disaient : ‘Qu’est-ce qui va arriver à Manchester City et comment le voyons-nous ?’, parce que c’est tellement extrême.

« Le prix sur lequel nous sommes tombés était de 33/1 parce qu’on ne peut pas savoir s’ils n’obtiendront rien du tout ou se verront déduire 100 points. Nous sommes entrés sur le marché le 19 mai avec 33/1 et depuis, le flux des affaires est constant.

Manchester City contre la Premier League

Les gens qui parient sur City sont-ils relégués ?

Oui, c’est pourquoi leurs cotes ont été réduites de 33/1 à 12/1.

« Le genre de personnes qui soutiennent ce projet sont vos parieurs habituels dans la rue, qui placent des paris de 1 £, 5 £ et 10 £ », explique Freeth. « C’est le genre de paris que nous faisons.

« Nous effectuons un nombre assez considérable de ces paris, c’est pourquoi le prix est passé de 33/1 à 12/1 au cours de ces mois. »

Freeth a noté que Bet365 a « construit un passif à sept chiffres », ce qui signifie que si City est relégué cette saison, son paiement aux clients s’élève à plus d’un million de livres sterling.

« Nous devons nous protéger car la situation est tellement instable et c’est pourquoi nous n’offrons pas 2 000/1 », ajoute Freeth. « Manchester City pourrait gagner les 10 prochains matchs au rebond, mais le prix de 12/1 ne bougerait pas beaucoup. Il ne s’agit pas de résultats sur le terrain, mais de résultats sur le terrain.



City a été en bonne forme en Premier League mais cela n’aura pas d’impact sur les cotes (Shaun Botterill/Getty Images)

« Il s’agit uniquement de bookmakers qui se protègent contre le risque d’une déduction importante de points qui les place sur le marché de la relégation », explique Alger. « Et dans un marché à pourcentage aussi élevé en termes de bénéfices pour les bookmakers, parce que vous avez 20 équipes et trois gagnants, vous pouvez surcharger le pourcentage et il n’y a aucun avantage à atteindre 500/1 pour Manchester City.

« Mais comme vous pouvez obtenir un 12/1 et ne retirer qu’une petite quantité de marge sur votre marché global, il n’y a aucun avantage à aller plus haut que ces prix car vous n’obtiendrez aucun prix pour cela. Au fur et à mesure que la saison se déroule, vous continuerez à les voir à un faux prix pour la relégation en termes de chances que cela se produise.

Des affaires judiciaires ont-elles déjà influencé les marchés des paris sportifs ?

Everton et Nottingham Forest ont reçu des déductions de points la saison dernière, ce qui a permis d’informer les bookmakers sur la manière d’évaluer les poursuites judiciaires et les sanctions potentielles en cas de cotes de relégation.

Cependant, les cas impliquant Everton et Nottingham Forest sont pâles par rapport à ce qui a été signalé à City par la Premier League.

« Parfois, vous pouvez vous procurer un bœuf, mais il existe très peu d’informations sur l’affaire City », explique Freeth. « La saison dernière, il y avait une idée selon laquelle Everton obtiendrait une sorte de déduction, donc ce n’était pas aussi difficile à modéliser. Nous ne pensions pas qu’Everton marquerait plus de 10 points, tout comme Nottingham Forest.

« Mais comme tout le monde, nous n’en avons aucune idée (concernant Manchester City). Cela nous a permis de mieux nous préparer la saison dernière, mais nous devons rester vigilants et gérer en conséquence.

Une éventuelle déduction de points a-t-elle eu un impact sur les chances de City de remporter un cinquième titre consécutif ?

L’équipe de Pep Guardiola n’est plus la favorite pour remporter la Premier League, Arsenal étant considéré par les bookmakers comme le club le plus susceptible de terminer la saison en tête.

« La différence entre être favori 4/7 et ensuite être favori 8/11 en début de saison, cela semble minime, mais la différence en pourcentage est à peu près la même que la différence entre 12/1 et 500/1 pour la relégation », dit Alger.

Et, selon Freeth, les gens soutiennent toujours City pour remporter la ligue, le marché ayant récemment été touché par la blessure de Rodri qui a mis fin à la saison, ainsi que par le fait que Kevin De Bruyne a raté les trois derniers matches en raison d’une blessure.

(Photo du haut : Matt McNulty/Getty Images)