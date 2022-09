Pourquoi le procès d’Arm contre Qualcomm est un gros problème

Le président et chef de la direction de Qualcomm Inc., Cristiano Amon, prend la parole lors de l’événement de presse de l’entreprise pour le CES 2022 au Mandalay Bay Convention Center le 4 janvier 2022 à Las Vegas, Nevada. Le CES, le plus grand salon professionnel annuel des technologies grand public au monde, se tient en personne du 5 au 7 janvier, certaines entreprises décidant de participer virtuellement uniquement ou annulant leur participation en raison des inquiétudes suscitées par la forte augmentation des cas de COVID-19.

Arm poursuit Qualcomm, mettant en conflit direct deux des entreprises de semi-conducteurs les plus précieuses et soulevant des questions sur l’avenir du partenariat entre les deux entreprises.

Le procès, déposé mercredi devant le tribunal de district américain du district du Delaware, intervient à un moment critique pour Arm car son propriétaire Softbank espère bientôt inscrire l’entreprise sur les marchés publics après qu’un accord pour la vendre à Nvidia a échoué en raison de la réglementation. examen minutieux.

Mais la poursuite menace également les plans d’expansion de Qualcomm, car il espérait utiliser les conceptions de processeurs Nuvia au cœur du différend pour concurrencer plus directement les puces d’Apple pour iPhone et Mac, et éventuellement les utiliser pour casser le marché des puces de serveur, un espace lucratif. dominé par Intel et AMD. Nuvia a été fondée par d’anciens concepteurs de puces Apple et Qualcomm a dépensé 1,4 milliard de dollars pour l’acquérir en 2021. Les puces Snapdragon actuelles de Qualcomm pour smartphones sont également basées sur la technologie Arm.

Arm demande des dommages-intérêts et force Qualcomm à détruire les informations et le matériel de l’acquisition de Nuvia, notamment les puces, les matrices, les emballages et le matériel promotionnel.

Le différend porte sur les droits de développer une puce utilisant l’architecture de jeu d’instructions (ISA) d’Arm, un élément central de la propriété intellectuelle dont les origines remontent à 1985 qui décrit comment une puce exécute des fonctions de base comme l’accès à la mémoire ou l’arithmétique de base.