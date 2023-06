Pourquoi le prix de 3 500 $ d’Apple Vision Pro est plus logique que vous ne le pensez

Apple a annoncé lundi son casque de réalité mixte Vision Pro tant attendu lors de sa conférence mondiale des développeurs, signalant son premier nouveau produit majeur en près d’une décennie. Le problème? Vous devrez payer 3 500 $ pour l’essayer.

C’est beaucoup (même pour Apple), déclenchant un déluge de Mèmes Twitter et un gémissement collectif du public présent à la conférence d’Apple.

Derrière ces blagues, il y a un point valable. À 3 500 $, le Vision Pro d’Apple coûte plus de trois semaines de salaire à l’Américain moyen, selon Données du Bureau des statistiques du travail. Il est également beaucoup plus cher que les appareils concurrents comme le prochain Meta Quest 3 à 500 $, le Sony PlayStation VR 2 à 550 $ et même le Meta Quest Pro à 1 000 $.

Il dépasse également de nombreux autres produits Apple en termes de prix. L’achat d’un iPhone 14 Pro Max, d’un iPad Pro 12,9 pouces et d’une Apple Watch Ultra serait toujours moins cher qu’un Apple Vision Pro (même si cela s’en rapproche assez.) Les expéditions de casques de réalité virtuelle et augmentée ont également chuté en 2022, selon Société internationale de données statistiques publiées en mars, ajoutant au scepticisme.

Dans une interview mardi avec Bonjour l’Amérique d’ABC News, Le PDG d’Apple, Tim Cook, a reconnu le prix du casque lorsqu’on lui a demandé si la personne moyenne serait en mesure de se le permettre.

« Je pense que les gens feront des choix différents en fonction de leur situation financière actuelle », a-t-il déclaré.

Appeler le nouveau casque d’Apple cher peut être un euphémisme. Mais une fois que vous prenez du recul et regardez l’image plus grande au-delà du choc initial de l’autocollant, ce prix exorbitant commence à avoir un peu de sens.

Le prix de Vision Pro est comparable à un Mac haut de gamme

Malgré le prix élevé de Vision Pro, il est loin d’être l’ordinateur le plus cher vendu par Apple. Il existe un autre ordinateur Apple qui coûte environ le double du prix, le Mac Pro à 6 999 $, qui vient de recevoir sa première mise à jour majeure depuis 2019 à la WWDC lundi. La centrale de bureau modulaire d’Apple est conçue pour les professionnels plutôt que pour les consommateurs ordinaires, ce qui signifie qu’elle n’est pas destinée à tout le monde.

Le nouveau Mac Pro coûte 6 999 $. Dan Ackerman/Crumpe

Même le MacBook Pro peut devenir plus cher que la plupart ne le pensent une fois que vous l’avez configuré avec des spécifications haut de gamme. Comme Vision Pro, un MacBook Pro 16 pouces avec processeur M2 Max d’Apple, 32 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage vous coûtera 3 499 $.

Des années de recherche et de développement se reflètent également probablement dans le prix de Vision Pro. Comme il s’agit d’un tout autre type d’ordinateur que le Mac, l’iPhone ou l’iPad, Apple a dû développer de nouvelles technologies telles que la puce R1, qui traite les données des 12 caméras, des cinq capteurs et des six microphones du casque. Mike Rockwell, vice-président du groupe de développement technologique d’Apple, a même déclaré lors du discours d’ouverture de la WWDC que la société avait déposé plus de 5 000 brevets au cours du développement de Vision Pro. Cet effort se voit certainement, selon Scott Stein de CNET, qui a été impressionné par la fidélité, la qualité vidéo et l’interface du casque.

« L’ingénierie et la profondeur de l’ingénierie sont époustouflantes », a également déclaré Cook lors de l’interview de Good Morning America. « Vous avez plus qu’une expérience 4K dans chaque œil. Et, bien sûr, ce n’est pas gratuit. Cela coûte quelque chose pour faire ça. «

Cela dit, il existe une différence clé qui peut rendre le prix de Vision Pro plus difficile à avaler par rapport au MacBook Pro ou Mac Pro. Ces deux produits sont bien établis et ont prouvé leur utilité pour les professionnels de la création prêts à payer pour eux. Vision Pro, cependant, est une toute nouvelle catégorie de produits que la plupart des gens ne connaissent pas encore. Il n’a pas encore prouvé sa valeur, et la plupart des gens en dehors du campus d’Apple ne l’ont pas utilisé, à l’exception de certains médias qui ont pu l’essayer dans une démo contrôlée par Apple.

HoloLens 2 de Microsoft est au même prix que Vision Pro

HoloLens 2 de Microsoft James Martin/Crumpe

Bien avant qu’il y ait Vision Pro, il y avait HoloLens de Microsoft, un ordinateur monté sur la tête qui cherchait également à changer notre façon de travailler en superposant des graphiques numériques au-dessus du monde réel. L’HoloLens original a fait ses débuts en 2015 et la deuxième version est arrivée en 2019 pour 3 500 $ – le même prix que le Vision Pro d’Apple.

D’une part, cela rend le prix de Vision Pro plus raisonnable. Mais il y a quelques différences importantes entre le nouvel ordinateur monté sur la tête d’Apple et l’HoloLens à prendre en compte. Jetez un coup d’œil à Site Web de Microsoft pour HoloLens 2, et il est clair que la société considère cela comme un appareil d’entreprise plus qu’un ordinateur personnel.

Alors que HoloLens a peut-être été initialement positionné comme la prochaine génération d’informatique, Microsoft vante désormais principalement son utilité dans des domaines tels que la fabrication, la construction, les soins de santé, l’ingénierie et l’éducation. Pour les entreprises et les institutions, l’achat d’un HoloLens 2 ressemble plus à un investissement dans un nouvel équipement qu’à l’achat d’un nouvel ordinateur. Apple, cependant, semble cibler Vision Pro sur les consommateurs de tous les jours qui souhaitent une plus grande toile pour travailler, regarder des films et participer à des appels FaceTime.

Les nouveaux gadgets technologiques deviennent généralement moins chers avec le temps

Le casque Vision Pro d’Apple Scott Stein/Crumpe

Les produits technologiques de première génération sont généralement coûteux et limités par rapport à leurs successeurs. Lorsque l’iPhone est arrivé en 2007, il n’y avait qu’un seul modèle et il a commencé à 500 $, soit environ 749 $ en 2023 quand corrigé de l’inflation. Il comprenait un dérisoire 4 Go de stockage, un seul appareil photo et seulement 15 applications. Même si l’iPhone 14 Pro haut de gamme d’Apple coûtera toujours 1 000 $ ou plus, Apple vend désormais plusieurs iPhones et différentes gammes de prix.

Cela inclut l’iPhone SE à 429 $, qui dispose de 16 fois plus de stockage que le premier iPhone d’entrée de gamme, un écran de 4,7 pouces nettement plus grand que l’écran de 3,5 pouces de l’original, un lecteur d’empreintes digitales et de nombreuses autres technologies qui n’étaient pas largement diffusées. disponible en 2007. Et selon les normes de 2023, l’iPhone SE coûte environ 320 $ de moins que ce qu’Apple a facturé pour le premier iPhone.

Un Apple iPhone original exposé lors du MacWorld à San Francisco, Californie, le mardi 9 janvier 2007. Eric Slomanson/Bloomberg via Getty Images

Une comparaison plus directe pourrait être de regarder la trajectoire des casques de réalité virtuelle. Lorsque le premier Oculus Rift a été lancé en 2016, il coûtait 599 $ et devait être connecté à un ordinateur puissant pour fonctionner. Mais aujourd’hui Méta Quête 2 coûte la moitié du prix à 300 $ et fonctionne sans fil.

Mon point : la technologie devient plus abordable et plus avancée au fil du temps. Ne vous méprenez pas, le prix de Vision Pro empêchera presque certainement l’itération actuelle du casque d’Apple de devenir aussi omniprésente que l’iPhone ou l’Apple Watch.

Cependant, ce n’est peut-être pas le but – du moins pas pour le moment. Avec Vision Pro, Apple tente d’établir ce qu’il pense être la prochaine évolution majeure de l’ordinateur personnel. C’est un objectif plus important que de vendre des millions d’unités le jour du lancement, et un tel changement ne se produit pas du jour au lendemain, quel que soit le prix. La version de Vision Pro qu’Apple lancera l’année prochaine n’est probablement pas celle que la plupart des gens achèteront.