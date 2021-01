MOSCOU – Le retour dimanche du chef de l’opposition russe Alexei Navalny dans son pays d’origine était, dès le début, un acte symbolique de défi.

Il a été arrêté à son arrivée et se trouve maintenant dans le centre de détention le plus célèbre de Moscou dans l’attente d’un procès qui pourrait le voir emprisonné pendant des années, sous la garde du même régime qu’il dit avoir tenté de le tuer avec un agent neurotoxique de l’ère soviétique.

Lorsque Navalny a annoncé qu’il retournerait enfin en Russie, après s’être remis d’un empoisonnement à Novichok dans un hôpital allemand, il a posé la question: pourquoi? Le Kremlin avait clairement fait savoir pendant des mois qu’il ne voulait pas que l’adversaire le plus franc du président Vladimir Poutine revienne, et était prêt à jouer la sale pour le décourager.

Dans les jours qui ont suivi le retour de Navalny, il semble qu’il soit revenu pour ce qui pourrait être son dernier combat.

Téléchargez l’application NBC News pour les dernières nouvelles et la politique

«Ils ont peur», a-t-il déclaré dans une vidéo enregistrée lundi dans une salle d’audience de fortune à l’extérieur de Moscou, où il a été condamné à 30 jours de détention provisoire.

«Ils ont peur de vous», dit-il. «Ils ont peur de ces gens qui peuvent cesser de garder le silence et réaliser leur propre force… Je vous demande de cesser de vous taire, de résister et de descendre dans la rue. Nous sommes tellement nombreux.

Lorsque Navalny a quitté la Russie en août dans une ambulance aérienne allemande, il s’est accroché à la vie dans un coma médicalement provoqué. Des scientifiques de plusieurs pays ont déterminé qu’il avait été empoisonné et avait failli être tué avec Novichok, une variante d’agents neurotoxiques de fabrication soviétique – le même type d’arme chimique utilisé contre l’ancien espion russe Sergei Skripal au Royaume-Uni en 2018.

Pour les partisans de Navalny, il était immédiatement évident qui tentait de le tuer: le Service fédéral de sécurité russe. Après tout, disaient-ils, qui d’autre pourrait mettre la main sur une telle arme? Lorsque Navalny, sous la responsabilité de spécialistes allemands, s’est réveillé de son coma des semaines plus tard, il a été sans équivoque en rejetant directement la faute sur Poutine. Le gouvernement russe a nié toute implication.

La campagne nationale de Navalny organise des manifestations samedi dans tout le pays pour soutenir l’icône de l’opposition emprisonnée. Le 2 février, il comparaîtra devant le tribunal, où un juge examinera la demande de l’État de transformer une peine avec sursis en peine purgée. Si cela se produit, il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et demi en vertu des accusations actuelles. Les protestations, disent ses alliés, sont son seul espoir.

L’histoire continue

Image: Le président russe Vladimir Poutine prend part à une vidéoconférence à la résidence d’État de Novo-Ogaryovo près de Moscou, (Alexei Nikolsky / Sputnik / Reuters)

C’était déjà une situation à enjeux élevés selon les normes de la politique intérieure étouffée et fortement contrôlée de la Russie. Mais Navalny a considérablement augmenté les enjeux mardi soir. Dans un mouvement qui ne peut être interprété que comme s’il se lance dans une confrontation épique et finale avec Poutine: son équipe a publié l’une des plus grandes enquêtes sur la richesse de Poutine.

Dans l’introduction de la vidéo de deux heures détaillant l’enquête de son équipe sur le financement du «palais de Poutine», Navalny dit aux téléspectateurs que son équipe a décidé d’aller de l’avant avec l’enquête alors qu’il était encore aux soins intensifs et a immédiatement accepté de libérer quand il est rentré chez lui à Moscou, « parce que nous ne voulons pas que le personnage principal de ce film pense que nous avons peur de lui. »

Le rapport détaille la montée de la richesse et du pouvoir de Poutine et la construction de l’énorme palais de 1,4 milliard de dollars sur la côte de la mer Noire. NBC News n’a pas confirmé de manière indépendante les conclusions du rapport.

Image: Des gens, y compris des partisans d’Alexei Navalny, se rassemblent devant un poste de police où le chef de l’opposition est détenu après sa détention, à Khimki? EUR (R) (Maxim Shemetov / Reuters)

Bien que Navalny dise qu’il a décidé de poursuivre cette enquête après s’être réveillé de son coma, l’ampleur de l’effort et la nature du matériel présenté suggèrent qu’il s’agit de l’aboutissement d’années de travail, après une décennie d’enquêtes à plus petite échelle sur les personnages qui entourez Poutine. Jusqu’à présent, Navalny n’a jamais pris de tels coups directs sur le leader.

«Le grand écrivain russe Léon Tolstoï a décrit une fois très clairement la structure du pouvoir en Russie: ‘Les méchants qui ont volé les gens se sont rassemblés, ont recruté des soldats et des juges pour garder leur orgie, et se régalent», a-t-il déclaré: «Nous ne vivrons que normalement quand nous arrêtons de tolérer les fonctionnaires qui volent et les réélisent. »

En 48 heures depuis son arrivée sur YouTube, elle a été visionnée 38 millions de fois et était la vidéo tendance n ° 1 en Russie. Pourtant, la question demeure: est-ce suffisant pour inspirer une démonstration de soutien à grande échelle le 2 février lors de son procès?

Sinon, et même avec la perspective d’éventuelles sanctions internationales sur la question, le Kremlin pourrait considérer le coût de l’emprisonnement de Navalny comme tout à fait abordable.