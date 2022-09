Pourquoi le prince William ne peut pas sauter pour devenir roi

LONDRES – C’est une question que certaines personnes se posent depuis des années : la couronne peut-elle sauter une génération au prince William ? Le roi Charles III est monarque depuis moins d’une semaine. Il a prononcé des discours bien accueillis, s’est connecté avec les foules lors de ses “promenades” et a vu ses cotes d’approbation tirer dramatiquement.

Il y a également eu plus d’un problème avec un stylo et de petites manifestations anti-monarchistes, tandis que #NotMyKing est à la mode sur les réseaux sociaux.

Mais dans l’ensemble, Charles a pris un bon départ.

Il n’y a pas d’échappatoire, cependant, qu’il n’est pas aimé comme sa mère, la reine Elizabeth II – admirée même par ceux qui sont ambivalents à propos de la monarchie. Et donc la question persiste de savoir s’il serait préférable de sauter par-dessus Charles et de donner la couronne à son fils aîné, William.

“Beaucoup de gens ne verraient pas d’inconvénient à sauter Charles”, a déclaré Lucy Eden, 26 ans, qui était avec sa famille dans un pub du sud de Londres.

Ils discutaient d’un vidéo virale de Charles, lors de sa proclamation, poussant un plumier vers un assistant. Eden a déclaré que Charles était apparu comme “plus saint que toi” et “n’appréciant pas la position qu’il occupe. William et Harry, ils ont l’impression de comprendre leur position de pouvoir, ils parlent de santé mentale, ils ont l’air respectueux.”

Au cours des deux dernières années, lorsque les sondeurs ont demandé «Qui devrait succéder au roi» après la mort de la reine, le royal préféré a été William.

La reine a toujours signalé son soutien à l’adhésion de Charles, plus récemment lorsqu’elle a publié une déclaration publique disant qu’elle souhaitait que Camilla, sa femme, soit connue sous le nom de “reine consort”.

Il existe également des lois autour de ces choses – la plus importante étant l’Acte de règlement de 1701, qui stipule que l’héritier du monarque doit être le successeur du directeur du monarque.

Les lois ont été modifiées auparavant, le plus récemment en 2013, mettant fin à la règle selon laquelle les garçons passent avant les filles dans la ligne de succession. Cela fait de la fille de William, Charlotte, la troisième en ligne pour le trône.

“Abdication” est un gros mot dans le contexte de la monarchie britannique, mais il y a ceux qui souhaitent que Charles “se retire” volontairement à un moment donné avant sa mort.

Robert Lacey, un historien royal, a déclaré que l’idée avait gagné du terrain après un voyage royal au Canada en 2011. À l’époque, on faisait grand cas du sentiment anti-monarchie au Québec, où la reine avait été huée en 1964 et Charles et Camilla avaient fait face à des protestations. en 2009. Mais lorsque William et Catherine se sont rendus peu de temps après leur mariage à succès, la foule a applaudi.

“Depuis lors, l’idée que Charles soit un roi intérimaire, ou qu’il saute une génération, circule”, a déclaré Lacey.

Robert Hazell, professeur de gouvernement et de constitution à l’University College de Londres, a déclaré que lorsque Charles a fait sa déclaration personnelle dans le cadre de sa cérémonie d’adhésion samedi, sa formulation “indiquait très clairement qu’il s’attend à être roi pour le reste de sa vie”. ”

“Il n’a pas dit:” Je ne prévois pas d’abdiquer plus que ma mère ne l’était “, mais c’est ce que j’ai compris qu’il disait”, a déclaré Hazell.

Dans le même temps, on peut s’attendre à ce que William assume davantage de responsabilités royales.

Charles a signalé qu’il voulait une monarchie allégée – moins de personnes rencontrant des dignitaires, distribuant des honneurs, représentant le monarque lors de voyages à l’étranger. Cela pourrait signifier plus s’appuyer sur William. (Même ceux que son dernier voyage dans les Caraïbes a été un désastre de relations publiques.)

“Tout comme Charles, au cours des 10 dernières années, a commencé à partager les devoirs de la reine alors qu’elle devenait très âgée, on peut s’attendre à ce que William assume une part croissante des devoirs de Charles en tant que roi”, a déclaré Hazell. “Je m’attendrais à ce que William remplace de plus en plus Charles pour entreprendre ces voyages à l’étranger, comme il a déjà commencé à le faire.”

William et Catherine ont de nouveaux titres. Auparavant duc et duchesse de Cambridge, ils sont maintenant prince et princesse de Galles, ainsi que duc et duchesse de Cornouailles – qui vient avec le duché de Cornouailles, une énorme collection de propriétés foncières dans le sud de l’Angleterre d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars, selon les comptes les plus récents.

De plus, William reprend l’association caritative Prince’s Trust de son père. Cela signifie qu’il peut ajouter un titre non officiel à sa liste croissante : collecteur de fonds en chef. (Dans ce passé, ce rôle a causé des ennuis à Charles).

Il y a des rumeurs selon lesquelles un prochain remaniement de propriété pourrait voir Charles et Camilla emménager dans le palais de Buckingham, tandis que la famille de William déménagerait au château de Windsor, à l’ouest de Londres. William et Catherine ont récemment déménagé du palais de Kensington à Londres pour s’installer à Adelaide Cottage, sur le domaine royal de Windsor. Leurs trois enfants — George, Charlotte et Louis — sont inscrits dans une école privée locale.

Si Charles vit jusqu’au même âge que sa mère, William serait le premier à accéder au trône pendant 23 ans – une bonne partie du temps.

Theo Williams, 27 ans, vendeur dans un pub du sud de Londres, a déclaré que les gens trouvaient William “plus accessible parce qu’il va au rugby, il va au football, ces choses que les gens font”.