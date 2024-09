Pourquoi le prince William ne peut pas « balayer sous le tapis » la trahison du prince Harry

Il est conseillé au prince William et au prince Harry de ne pas se remettre ensemble à l’avenir.

Le prince de Galles et le duc de Sussex, qui ne se parlent pas actuellement, sont priés de se tenir à l’écart pour le bien de la monarchie.

Dans un sondage réalisé par Mirror, 2 550 personnes sur un échantillon de 2 958 pensent que Harry et William ne se réconcilieront pas.

L’un d’eux a déclaré : « C’est triste, mais je ne pense pas que les frères se réconcilieront. Harry est tellement aveugle à tous les mots blessants qu’il a prononcés et écrits sur des moments très privés concernant le prince William. Lorsque la confiance est perdue dans une relation, la question se pose toujours de savoir quand Harry trahira à nouveau son frère et sa famille. »

Un deuxième a ajouté : « Harry a détruit la confiance qu’il avait dans la RF. Sa trahison est impardonnable. J’ai été trahi et je ne les ai pas vus ni parlé depuis 12 ans. Il y a des choses qu’on ne peut pas balayer sous le tapis, quelle que soit son origine. »

« Si c’était mon frère qui m’avait trahi de cette façon sur la scène internationale, je n’aurais plus jamais un mot à lui dire », a confié un troisième, tandis qu’un quatrième a avoué : « Certaines choses sont inexcusables. Le sang est plus épais que l’eau, dit-on. Vraiment ? Tant que vous ne l’avez pas vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. »

Un autre a poursuivi : « La monarchie doit avoir la vérité, la loyauté et le dévouement pour pouvoir faire son travail et survivre. Il arrive un moment dans la vie où si quelqu’un dans la famille continue à faire des choses qui contrarie et causent des problèmes, quelqu’un doit arrêter ce qui se passe. Je suis sûr que William aime son frère, mais il a un travail important à faire et ne peut pas permettre que cela continue. »