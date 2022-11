Pourquoi le prince William et la princesse Kate seront contrariés par le comportement de Mike Tindall dans I’m a Celebrity, déclare un expert royal

Les bouffonneries I’m a Celeb de MIKE Tindall laisseront ses parents royaux “très bouleversés et très tristes” à la maison, selon un expert royal.

L’ancienne star du rugby a été l’un des premiers succès auprès des fans, mais un biographe royal affirme que son comportement ne se sera pas aussi bien déroulé à huis clos.

Mike Tindall a conquis les fans avec ses bouffonneries amusantes dans la jungle[/caption]

Mais la star du rugby aura laissé ses parents royaux “très bouleversés” à la maison, selon un expert royal[/caption]

Tindall a stupéfait les fans de I’m a Celeb lorsqu’il est devenu le premier membre de la famille royale à apparaître dans la série.

Et la star du rugby anglais a déjà conquis les téléspectateurs, laissant les fans dans les points de suture avec ses anecdotes amusantes et ses talents de rappeur inattendus.

Mais l’expert royal Angela Levin a déclaré que ses parents royaux au Royaume-Uni ne seraient pas satisfaits de ses bouffonneries dans l’émission à succès ITV.

Elle a dit que Mike, qui est marié à la nièce du roi Charles, Zara, aura laissé William et Kate “très bouleversés et très tristes” depuis qu’il s’est envolé pour la jungle.

Angela a déclaré au Sun : « Qu’est-ce qui l’a persuadé ? Est-ce parce qu’il s’ennuie et veut s’amuser ? Est-ce parce qu’il cherche désespérément à gagner plus d’argent ?

« Je pense que cela jette le discrédit sur la famille royale.

“Je ne pense pas que ce soit la bonne chose de dire que quand lui et Zara se sont rencontrés, ils ont tous les deux découvert qu’ils aimaient se faire défoncer.

“Je ne pense pas que ce soit l’affaire de qui que ce soit, je ne pense pas que quiconque devrait le savoir.

« C’était assez gênant de faire du rap – je ne pense pas que cela lui convenait. Pourquoi est-il là pour l’amour de Dieu.





«Je pense que cela rabaisse non seulement sa femme, mais sa belle-mère, la princesse Anne – et d’autres membres de la famille royale. Ce n’est pas qu’une blague.”

On dit que Mike gagne 150 000 £ pour son passage dans la jungle, mais en tant que l’une des stars les plus riches à avoir jamais apparu, il a haussé les sourcils sur la raison pour laquelle il a fait le saut.

Angela a ajouté : « Il n’est pas pauvre – pourquoi fait-il ça ?

“Je peux comprendre que les gens soient à bout de souffle, qu’ils n’aient pas d’argent, qu’ils veuillent aller voir s’ils peuvent gagner leur vie.

“Je pense que c’est très triste”.

Si la reine était encore en vie, elle aurait été très bouleversée

Angela Levin, experte royale

Alors que Meghan Markle fait sensation avec son nouveau podcast Archétypes de l’autre côté de l’étang, l’expert royal craint que Mike ne suive une voie similaire.

«Je pense qu’il désapprouve Meghan – il a vu beaucoup de photos où il l’a en quelque sorte évitée. Et n’a pas non plus parlé au prince Harry », a-t-elle déclaré.

« C’est intéressant parce que c’est un vrai soutien à la famille royale. Il est proche de William et il fait de son mieux.

«Il semble toujours s’intégrer. Maintenant, il se répand.

“J’espère que les autres n’ont pas l’impression qu’il y a maintenant un autre monarque, le roi Charles, qu’il autorisera tout cela.”