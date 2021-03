Pourquoi le prince saoudien Bin Salman n’est-il pas puni pour le meurtre brutal de mon fiancé Jamal Khashoggi?

Le prince héritier d’Arabie saoudite est accusé d’avoir du sang sur les mains pour le meurtre audacieux du journaliste rebelle Jamal Khashoggi.

Le dissident a été tué au consulat saoudien en Turquie il y a plus de deux ans – et de nouvelles preuves dramatiques suggèrent que le dirigeant de la nation riche en pétrole Mohammed ben Salmane a regardé le meurtre via un lien vidéo.

Bin Salman, le prince héritier des Saoudiens, nie avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de Jamal, mais les enquêteurs soupçonnent que la victime a été tuée devant la caméra afin que le meurtre puisse être supervisé dans son pays d’origine.

Les preuves figurent dans le nouveau documentaire The Dissident, réalisé par le lauréat d’un Oscar Bryan Fogel.

Les enquêteurs américains, ainsi que les Nations Unies, pensent que Bin Salman a soutenu le meurtre de Jamal.

Les autorités turques ont enregistré toutes les conversations à l’intérieur du consulat saoudien où le journaliste a été tué en octobre 2018.

Le documentaire affirme que le meurtre avait été planifié à l’avance.

Une équipe, comprenant l’officier de sécurité du prince héritier Maher Mutreb et l’expert médico-légal Salah Al-Tubaigy, s’était envolée en Turquie à bord d’un jet privé sous passe diplomatique.

Al-Tubaigy peut être entendu sur cassette demandant: «La victime sacrificielle est-elle arrivée?» comme Jamal vient au consulat.

Recep Kilic, de la police médico-légale d’Istanbul, pense que des ordres ont été donnés par l’Arabie saoudite.

Il estime que le journaliste a été emmené dans la salle de conférence afin que son meurtre puisse être observé via une caméra à la télévision.

Kilic dit: « Quelqu’un a pu facilement regarder tout ce qui se passait dans cette pièce, même donner des ordres. »

Dans le documentaire, qui comprend quelques reconstitutions, le procureur en chef de la Turquie, Irfan Fidan, raconte les derniers moments de Jamal.

Fidan dit: «Après être entré au consulat, dans les dix premières minutes, sa bouche est fermée avec la main de quelqu’un.

«Il se met à crier: » Tu vas me tuer. J’ai de l’asthme. Ne fais pas ça « , répète-t-il alors que de plus en plus d’hommes le maîtrisent.

«Il n’a aucune chance. Une respiration sifflante. Grognement. Ce sont les seuls sons qu’il peut émettre en se faisant tuer.

Décrivant les moments horribles qui ont suivi le meurtre, Fidan dit: «Ils commencent à découper le corps. Avec une scie à os.

Les transcriptions des enregistrements du consulat révéleraient que l’un des membres de l’équipe de sécurité de Bin Salman discutait de la manière dont le corps de Jamal devrait être démembré.

L’expert médico-légal dit qu’ils doivent enlever ses vêtements et le couper pour que son corps tienne dans un sac.

Ensuite, un garde du corps royal insiste sur le fait que les restes du dissident devraient être ramenés à Riyad, la capitale saoudienne.

Le procureur en chef en Turquie dit que c’est alors que la scie est entendue.

Le documentaire intervient après que la Maison Blanche a publié cette semaine un rapport déclarant que: «Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Et il est apparu cette semaine que lors d’un dîner aux Fidji, la duchesse de Sussex portait des boucles d’oreilles en diamant d’une valeur de 500000 £ qui appartenaient à Bin Salman – trois semaines après le meurtre et lorsqu’il était lié au crime.

La fiancée de Jamal, Hatice Cengiz, qui a attendu que son futur mari soit devant l’ambassade sans savoir qu’il ne reviendrait jamais, a appelé à la punition de Bin Salman.

Elle a déclaré: « Il est essentiel que le prince héritier, qui a ordonné le meurtre brutal d’une personne irréprochable et innocente, soit puni. »

Son appel à la justice a été repris par l’expert juridique de l’ONU Agnès Callamard, qui a déclaré: «Quand vous regardez cela du point de vue des droits de l’homme, tout suggère que le prince héritier devrait faire l’objet d’une enquête.»

Elle pense que le fait que huit des 15 hommes touchés soient arrivés en Turquie à bord d’un jet privé avec autorisation diplomatique en fait la «définition d’une opération d’État».

Pendant longtemps, Jamal était un initié saoudien, un journaliste bien placé qui louait le monarque du pays.

Il était le neveu du célèbre marchand d’armes Adnan Khashoggi et a interviewé le chef d’al-Qaïda Oussama Ben Laden à plusieurs reprises avant la mort du maléfique cerveau du 11 septembre.

Mais à la suite du printemps arabe il y a dix ans, qui a vu les dictateurs renversés, Jamal a soutenu les réformes démocratiques dans son pays.

Dans ses colonnes pour le Washington Post, il est devenu un critique ouvert de Bin Salman, qui est devenu de plus en plus despotique depuis que le vieux roi d’Arabie saoudite lui a remis la plupart des pouvoirs il y a trois ans.

Le prince héritier a enfermé et torturé des opposants, y compris la militante Loujain al-Hathloul, qui a été kidnappée, battue et mise à l’eau pour avoir fait campagne pour le droit des femmes à conduire dans l’État autoritaire.

Lorsque Jamal a eu vent d’un complot pour le faire taire, il a déménagé aux États-Unis de façon permanente en 2017.

Sa femme a divorcé sous la pression du régime et Jamal n’a pas pu rendre visite à ses enfants.

Il n’a pas osé retourner dans son pays d’origine et craignait de se rendre à l’ambassade de Turquie en octobre 2018. Mais il avait besoin de papiers pour épouser sa fiancée.

Hatice a déclaré: « Je n’ai jamais pensé qu’ils pouvaient tuer quelqu’un au consulat saoudien. »

Les efforts de l’équipe pour dissimuler le crime ont échoué.

Après que Jamal ne soit pas sorti du bâtiment, les autorités saoudiennes ont affirmé qu’il était parti vivant. Dans une tentative bizarre d’éviter d’être détecté, un Saoudien vêtu des vêtements de Jamal, avec une fausse barbe, est sorti vers les toilettes publiques.

Là, il a jeté les vêtements de Jamal dans une poubelle et a enlevé la barbe. Tout cela a été capturé sur CCTV.

Craignant que l’odeur du cadavre de Jamal ne soit détectée par la police turque, son corps a été transféré du consulat à un autre bâtiment saoudien à Istanbul.

On ne sait pas où se trouvent les restes de son corps.

Les autorités saoudiennes ont continué à changer leur histoire sur ce qui était arrivé à Jamal avant d’admettre que leurs hommes étaient à l’origine du crime.

Cinq des 12 hommes de la police ont été condamnés à 20 ans de prison, tandis qu’un autre a été condamné à dix ans et deux à sept ans.

Le tribunal saoudien n’a pas divulgué les noms des hommes condamnés. Jusqu’à présent, les seules retombées de l’affaire ont été un impact économique.

À la suite du meurtre, plusieurs grandes entreprises se sont retirées d’un sommet en Arabie saoudite. Ils comprenaient l’ancien ami du prince héritier, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos.

Le prince aurait pris sa revanche sur l’homme d’affaires le plus riche du monde en implantant un bug dans son smartphone qui a pu capturer des images embarrassantes.

Bezos a accusé le magazine National Enquirer de tentative de «chantage» en menaçant de publier un «selfie sous la ceinture» de lui.

Mais il n’a jamais directement impliqué le prince héritier dans le prétendu piratage et les autorités saoudiennes ont nié être impliqué.

Bien que le rapport de la CIA et de l’ONU associe le prince héritier au meurtre de Jamal, ils n’ont pas déclaré définitivement qu’il avait ordonné l’exécution.

Et l’ambassadeur saoudien auprès de l’ONU, Abdallah Al-Mouallimi, a affirmé que le rapport «ne se rapproche pas de prouver l’accusation au-delà de tout doute raisonnable».

D’autres Saoudiens liés au crime ont été sanctionnés, mais pas le chef du pays.

Le directeur du Dissident, Bryan Fogel, pense que des mesures doivent être prises contre cet homme très puissant.

Il a déclaré: «Le rapport de la CIA montre une affaire ouverte et fermée. Mais l’ONU n’a rien fait. Les États-Unis et l’Europe n’ont rien fait. »

