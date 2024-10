Pourquoi le prince Harry et Meghan « n’auront pas d’importance » dans la ville portugaise où ils ont « acheté leur maison » | Royale | Nouvelles

« Nous avons certainement des gens beaucoup plus riches et célèbres qui achètent ici. Je pense qu’ils n’auront aucun impact, pour être honnête. »

« Des rumeurs ont couru ces derniers mois selon lesquelles Harry et Meghan seraient parmi les derniers acheteurs. Mais on ne sait pas s’ils ont acheté une maison déjà construite ou si elle n’est pas encore construite.

Il a déclaré : « Ces dernières années, nous avons vu des vedettes américaines acheter des maisons ou des terrains qui sont essentiellement des environnements fermés. C’est du très haut de gamme et les maisons vont de quatre à 20 millions d’euros.

Un agent immobilier local, qui travaille dans le secteur depuis plusieurs décennies, a émis l’hypothèse que le duc et la duchesse de Sussex auraient dépensé environ quatre millions d’euros (3,33 millions de livres sterling) pour une propriété dans l’un des nombreux complexes hôteliers exclusifs de la ville. de Mélides.

Il est peu probable que le prince Harry et Meghan Markle provoquent des vagues dans une ville balnéaire portugaise où ils auraient acquis une propriété de plusieurs millions de livres sterling – car la région attire des acheteurs beaucoup plus riches, selon un agent immobilier.

Il a déclaré au Daily Mail : « Si quelqu’un comme Jeff Bezos achetait ici, oui, il pourrait y avoir un impact – mais pas Harry et Meghan. »

Il a déclaré : « Ils peuvent se promener sans être dérangés. Les gens ne sont pas inquiets. La seule fois où il y a eu du bruit à propos de la venue de quelqu’un, c’est lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé et c’est parce qu’il est le héros du football portugais.

« Les locaux protègent la vie privée des visiteurs afin que vous ne surpreniez personne en train de parler de voir Meghan, Harry ou quelqu’un d’autre. »

José Santos, président de l’Office local du tourisme, a ajouté : « Ce que tous les étrangers et les nationaux apprécient également dans l’Alentejo, c’est le luxe. Ce n’est pas un luxe ostentatoire mais le luxe de la sérénité et d’un pays calme et sûr, où la sécurité est très importante.

« Il existe également une certaine protection que ressentent de nombreuses personnalités publiques dans l’Alentejo, où leur vie personnelle n’est pas autant scrutée qu’ailleurs. »