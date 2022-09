POUR ceux qui ne connaissent pas le terme, la Veillée des Princes est le nom donné à la tradition poignante où les membres de la famille royale «montent la garde» à côté du cercueil de leur défunt être cher.

Une telle cérémonie a déjà eu lieu pour feu la reine Elizabeth II, dirigée par le roi Charles III et ses frères et sœurs, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward, dans la cathédrale St Giles d’Édimbourg.

Le roi Charles III, la princesse Anne, la princesse royale, le prince Andrew, duc d’York et le prince Edward, comte de Wessex ont dirigé une veillée pour leur défunte mère Crédit : Getty

Pendant la veillée, Andrew portait des vêtements civils Crédit : Getty

Et tandis que la nation continue de pleurer feu la reine Elizabeth II, ses enfants devraient prendre une nouvelle veillée à ses côtés au Westminster Hall de Londres – cette fois rejoints par ses petits-enfants, le prince William et le prince Harry.

Mais alors qu’ils se réunissent pour pleurer la défunte monarque et chef de famille avant ses funérailles le lundi 19 septembre, les Royals seront apparemment habillés différemment.

Ici, nous examinons les règles strictes entourant l’uniforme militaire et pourquoi le prince Andrew a obtenu l’autorisation, tandis que Harry devra porter des vêtements civils.

Pourquoi le prince Andrew porte-t-il l’uniforme militaire pour la Vigile des Princes ?

Après qu’Andrew ait quitté la fonction publique et ait été déchu de ses titres militaires honorifiques à la suite du scandale Jeffrey Epstein, on s’attendait à ce qu’il doive porter des vêtements civils à toute veillée.

Ce fut en effet le cas lorsqu’il portait un costume pour la veillée émouvante d’Édimbourg aux côtés de ses frères et sœurs en tenue militaire.

Cependant, le deuxième fils de feu la reine – qui a servi comme ancien officier de la Royal Navy pendant la guerre des Malouines – aurait bénéficié d’une exception spéciale pour la veillée d’état de la reine à Westminster Hall.

Alors que les règles stipulent que seuls les membres de la famille royale qui travaillent sont autorisés à porter leur tenue militaire, on a supposé qu’il pourrait le faire en tant que “marque spéciale de respect” pour sa défunte mère.

On s’attend à ce que le duc d’York porte des vêtements civils pour les autres événements prévus pour marquer le règne et la vie incroyables de sa mère.

Pourquoi le prince Harry ne porte-t-il pas d’uniforme militaire ?

Contrairement à son oncle, l’ancien duc de Sussex Harry n’aurait pas été autorisé à porter son uniforme militaire pour honorer sa grand-mère.

Harry, qui a servi lors de deux tournées en Afghanistan, a choisi de démissionner de ses fonctions royales aux côtés de sa femme Meghan Markle en 2020.

Ce faisant, Harry a été dépouillé de ses rôles militaires honorifiques et ne sert plus de royal de travail.

Cela signifie que les règles strictes en place lui interdisent de porter sa tenue militaire pour l’une des cinq cérémonies funéraires.

Sa décennie de service militaire n’est pas déterminée par l’uniforme qu’il porte porte-parole du prince Harry

Abordant les directives strictes, Harry a publié une déclaration via son porte-parole, dans laquelle il a demandé aux personnes en deuil de se concentrer sur l’héritage de sa défunte grand-mère au lieu de se concentrer sur sa tenue vestimentaire.

Il disait : “[Prince Harry] portera un costume du matin lors d’événements en l’honneur de sa grand-mère.

“Sa décennie de service militaire n’est pas déterminée par l’uniforme qu’il porte et nous demandons respectueusement que l’accent reste mis sur la vie et l’héritage de Sa Majesté la reine Elizabeth II.”

Tout ce que vous devez savoir après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans LA nation est en deuil après le décès de la bien-aimée reine Elizabeth à l’âge de 96 ans – voici tout ce que vous devez savoir sur la vie glorieuse de Sa Majesté et sur la suite.

Qu’est-ce que la Veillée des Princes ?

La Veillée des Princes est une tradition royale qui remonte au décès du roi George V en 1936.

Il fait référence aux occasions où les membres de la famille royale britannique «montent la garde» soit pendant la mise en état avant des funérailles, soit pour une cérémonie funéraire.

Il n’y avait traditionnellement que des membres masculins de la famille royale, mais la princesse Anne est entrée dans l’histoire lorsqu’elle est devenue la première femme royale à le faire lorsqu’elle a rejoint ses frères à la cathédrale Saint-Gilles le lundi 12 septembre.

Les Royals devraient participer à une nouvelle veillée alors que la reine se trouve en état à Westminster Hall.

La veillée des princes avait déjà été célébrée lors des funérailles de la reine mère en 2002.

À cette occasion, les petits-fils de la reine mère – Charles, Andrew, Edward et le fils de la princesse Margaret, le 2e comte de Snowdon, se tenaient à ses côtés.