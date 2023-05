Pourquoi le président turc Erdogan fait face à son élection la plus difficile depuis des années

Commentez cette histoire Commentaire

ISTANBUL – Le président Recep Tayyip Erdogan a lancé un déluge de messages négatifs dans les semaines et les jours précédant les élections turques critiques, accusant ses opposants de liens avec des groupes «terroristes» et des puissances occidentales anonymes qui, selon lui, tentent de diviser le pays. Sa rhétorique – plus rancunière que toutes celles qu’il a utilisées dans le passé – reflète les pressions et le péril d’une élection comme aucune autre à laquelle il a été confronté au cours de ses deux décennies à la tête de la Turquie, ont déclaré des observateurs.

Ses adversaires disent que le langage d’Erdogan montre simplement qu’il perd la course contre son principal challenger, Kemal Kilicdaroglu. D’autres ont présenté les tactiques de campagne, ainsi qu’une vague d’incitations financières au public et d’appels nus à la fierté nationale, comme des signes de désespoir.

Tout ce que tout le monde peut dire avec certitude, c’est que la course est trop proche pour être annoncée, selon plusieurs sondages. Cela soulève la question de savoir comment Erdogan – un politicien doté de dons politiques générationnels et doté de tous les avantages, d’une circonscription loyale au commandement des institutions et des médias du pays – pourrait éventuellement paraître si vulnérable avant le vote de dimanche.

Élections en Turquie : le challenger d’Erdogan promet de mettre fin au « régime autoritaire »

Une réponse réside dans sa décision d’officialiser le régime d’un seul homme lors d’un référendum convoqué par Erdogan en 2017 qui a fait passer le gouvernement turc d’un système parlementaire à un système présidentiel. Le changement a permis à Erdogan, alors Premier ministre, de rester en fonction plus longtemps et lui a accordé des pouvoirs étendus. Mais cela a eu des conséquences inattendues pour le président, ont déclaré des observateurs.

Il a fait en sorte qu’Erdogan reçoive la part du lion du blâme pour les crises nationales, y compris un ralentissement économique qui dure depuis des années et dont les électeurs disent maintenant qu’il est leur principale préoccupation. Et cela a aidé à unir un mouvement d’opposition auparavant divisé et moribond qui s’est regroupé, alarmé par l’accumulation de pouvoir d’Erdogan.

« Il a changé la nature du régime politique », a déclaré Mesut Yegen, chercheur au Reform Institute, un groupe de réflexion d’Istanbul. « Hormis les interventions militaires, c’est la première fois que nous traversons un régime aussi antidémocratique. L’opposition s’est rendu compte que « s’il n’est pas arrêté, la Turquie finirait » comme d’autres pays dictatoriaux, a-t-il déclaré.

« C’était une erreur politique capitale », a déclaré Soner Cagaptay, l’auteur de plusieurs livres sur Erdogan, faisant référence à la décision du président de devenir le « président exécutif » de la Turquie. « Avant, il avait la chance d’avoir une opposition qui se détestait plus qu’elle ne détestait Erdogan », a déclaré Cagaptay. Depuis lors, « il a aidé l’opposition à combler toutes les lignes de faille de la politique turque – laïque, kurde, turque, droite et gauche »,

Erdogan a convoqué le référendum de 2017 moins d’un an après avoir survécu à une tentative de coup d’État. Dans la foulée, son gouvernement a mené une purge massive des institutions gouvernementales ainsi qu’une vaste campagne d’arrestations qui visaient les putschistes mais aussi les membres de l’opposition, les journalistes et les dissidents.

Erdogan a remporté le référendum par une faible marge, au milieu d’allégations de l’opposition et d’observateurs européens selon lesquelles des irrégularités avaient entaché le vote.

Les groupes d’opposition ont exigé l’annulation du vote, une demande qu’Erdogan a facilement rejetée. « Le débat sur cette question est maintenant terminé », a-t-il déclaré, un jour après le référendum.

Dans une Turquie divisée, le président défend la victoire lors d’un référendum accordant de nouveaux pouvoirs

Aujourd’hui, l’opposition turque est plus forte, plus cohérente et plus difficile à rejeter. Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple centriste, ou CHP, est officiellement allié à cinq autres partis, dont un parti nationaliste de centre-droit et deux partis dirigés par d’anciens alliés d’Erdogan. Un autre grand parti d’opposition – le Parti démocratique populaire dirigé par les Kurdes, ou HDP – soutient également Kilicdaroglu.

Erdogan a profité du soutien du HDP à son challenger, qui pourrait rapporter des millions de voix à Kilicdaroglu, pour accuser l’opposition de liens avec un groupe militant kurde interdit.

« Ceux qui ont une alliance avec le terrorisme ne peuvent pas avoir une alliance avec la nation », a déclaré mercredi Erdogan dans la ville de Mardin, dans le sud-est du pays, dans des commentaires qui sont devenus un incontournable de son discours de souche. « Nous n’avons jamais permis à une puissance autre que notre nation de tenter de diviser notre géographie de destin et d’utiliser la terreur comme moyen pour cela. »

Pour renforcer le soutien des conservateurs religieux, Erdogan et ses alliés ont également accusé l’opposition de soutenir les personnes LGBTQ.

« La chose appelée LGBT est un poison, une fois introduit dans l’institution familiale », a déclaré Erdogan jeudi lors d’une assemblée publique télévisée avec des jeunes après une question sur s’il utilisait un « langage qui divise ou polarise » dans sa campagne.

Erdogan dirige la Turquie depuis 2003, d’abord en tant que Premier ministre, puis en tant que président. Jusqu’à il y a un peu plus d’une décennie, sa rhétorique de campagne était largement positif, mais cela a commencé à changer après la tentative de coup d’État, a déclaré Yegen, lorsqu’il a commencé à mener des « campagnes mixtes » qui attaquaient les opposants.

Sa candidature actuelle à la réélection s’est appuyée sur des assauts cinglants, accusant l’opposition d’être soutenue par des terroristes ou des «impérialistes occidentaux», a déclaré Yegen. La seule note positive était la rhétorique d’Erdogan sur un « nouveau siècle » en Turquie défini par son autonomie, comme en témoignent sa défense nationale et son industrie automobile. Mais cet appel était « vague, abstrait », a déclaré Yegen.

«Ce qui est important pour beaucoup de gens – beaucoup plus important pour beaucoup de gens – ce sont les prix sur le marché, des oignons, du fromage, du lait. Ceux-ci sont élevés. Et depuis la pandémie, il n’a pas réussi à faire baisser les prix.

Élections en Turquie : les électeurs sont-ils prêts à quitter Erdogan ?

Certains électeurs qui avaient soutenu Erdogan dans le passé ont déclaré ces dernières semaines que leur vote «oui» lors du référendum de 2017, lui accordant des pouvoirs exécutifs, était une erreur, basée sur sa gestion de l’économie, qui a souffert de la flambée de l’inflation et de l’effondrement de la monnaie locale.

Erdogan a tenté de répondre à ces préoccupations avec une vague de dépenses publiques dans les mois précédant les élections et l’annonce de mesures populistes ces dernières semaines, notamment des augmentations de salaire importantes pour les fonctionnaires et la fourniture de gaz gratuit.

Les mouvements suggèrent la panique, ont déclaré les analystes, et pourraient ne pas être suffisants pour changer l’humeur du public en sa faveur. « Il a critiqué les gouvernements populistes avant lui », a déclaré Yegen. « Ce qui est important, c’est que les gens ne soient plus prêts à l’acheter. »

Cela n’a pas aidé que la récente tentative d’Erdogan de redonner de la crédibilité à sa politique économique – en recrutant un ancien ministre de l’économie réputé dans son équipe – ait échoué lorsque l’ancien ministre a refusé de se joindre à nous. Le refus a mis en évidence les critiques selon lesquelles les politiques autoritaires du président avaient gelé des personnes talentueuses hors du gouvernement et l’avaient laissé écouter peu de voix sauf la sienne.

Lors de la réunion publique de jeudi – une tentative de montrer qu’Erdogan répondait aux préoccupations des jeunes, un bloc électoral important – il a été interrogé sur les critiques selon lesquelles il y avait une « ombre » sur l’indépendance du pouvoir judiciaire turc, l’une des institutions qui est tombé encore plus sous l’emprise du président après le référendum.

« Ma sœur, il ne m’est pas possible d’être d’accord avec cela », a-t-il dit à son interlocuteur. « Ceux qui disent que la loi s’est politisée sont obligés de prouver l’allégation en droit. »