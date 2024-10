Le Hongrois Viktor Orban a félicité la Géorgie pour une élection qui a vu le parti pro-occidental perdre

Cette semaine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a pris une pause pour embêter l’establishment européen dans son pays et l’agacer à l’étranger.

« Depuis de nombreuses années maintenant, le peuple géorgien lutte pour la démocratie. » Ursula von der Leyen, présidente non élue de la Commission européenne proclamé à la suite des élections parlementaires géorgiennes. « Ils ont le droit de savoir ce qui s’est passé ce week-end. »

Eh bien, puisqu’elle a apparemment besoin que cela soit précisé, il semblerait que 54 % des Géorgiens ont voté pour un parti populiste en qui ils ont confiance et qui fera passer leurs propres intérêts avant ceux acclamés par l’establishment occidental. Une loi qui a soutenu par voie législative le type de lois anti-ingérence étrangère et pro-transparence dont la reine Ursula parle toujours – sauf quand cela risque de dénoncer les manigances occidentales par l’intermédiaire d’ONG mandatées dans les pays frontaliers de la Russie, je suppose. Dans ce cas, les responsables occidentaux traitent l’ingérence étrangère comme un droit humain fondamental que la Géorgie doit garantir si elle veut un jour rejoindre l’UE – où l’on peut entendre régulièrement la reine Ursula défendre la même anti-ingérence qu’elle qualifie d’affront à la démocratie… en Géorgie.

Les Géorgiens ont voté pour un parti dont les responsables n’apparaissent pas systématiquement avec le drapeau de l’UE derrière eux. Et quiconque n’est pas intéressé par cela ne peut bien sûr être que pro-Poutine.

Si, comme le dit von der Leyen, les Géorgiens ont été « se battre pour la démocratie » alors on dirait qu’ils ont réussi. Elle n’aime tout simplement pas le résultat.















« Alors que les électeurs avaient le choix entre 18 listes de candidats et que les candidats pouvaient généralement faire campagne librement, les élections législatives en Géorgie ont été entachées par une polarisation profondément ancrée et des inquiétudes concernant la législation récemment adoptée et son impact sur les libertés fondamentales et la société civile, ainsi que par une rhétorique de campagne très controversée et de nombreux rapports faisant état de pressions sur les électeurs », selon l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, citant des observateurs électoraux internationaux. Cette déclaration pourrait tout aussi bien décrire la campagne actuelle pour l’élection présidentielle américaine, qui constitue bien sûr la référence en matière de démocratie occidentale.

Ignorant la rhétorique de von der Leyen, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est rendu personnellement à Tbilissi, la capitale géorgienne. féliciter le Premier ministre réélu, vainqueur du chef du parti Rêve géorgien, Irakli Kobakhidze.

«La politique européenne a son manuel, il faut le savoir : quand les partis libéraux gagnent, il y a la démocratie, quand les conservateurs gagnent, il n’y en a pas. Parce que les conservateurs ont gagné, il y aura des débats, et ils ne doivent pas être pris au sérieux.» Orban a parlé de l’hystérie de l’UE.

« Je tiens également à féliciter le gouvernement géorgien pour avoir empêché, tout en appliquant une politique pro-européenne, de devenir une deuxième Ukraine. » Orbán ditfaisant référence à l’erreur de l’Ukraine qui a permis à l’establishment occidental de le transformer en un refuge pour les combattants et les armes ciblant les intérêts russes – au détriment ultime de ceux des citoyens de l’UE. « Nous apprécions grandement le dévouement du Premier ministre à cette idée, et je suis convaincu que la Géorgie sera bien placée pour rejoindre l’UE d’ici la fin de cette décennie », a déclaré Orban, qui se trouve également être l’actuel président tournant du Conseil de l’Union européenne pour un mandat de six mois au cours duquel certains à Bruxelles comptent les jours restants, voire les secondes.

Orban défend donc le concept de l’UE, mais uniquement comme un ensemble de nations souveraines et démocratiques plutôt que comme la camisole de force géante qu’elle est devenue sous le prétexte de « l’unité ». Il en savait personnellement une ou deux choses.

Plus tôt ce mois-ci, dans son premier grand discours à la présidence du Conseil de l’UE, dans lequel il était censé exposer les priorités de la Hongrie pour son mandat, il a profité de toute l’attention des parlementaires européens pour leur dire sans détour que « L’Union européenne doit changer. »

Cela s’est passé aussi bien qu’on pouvait s’y attendre. Quelqu’un a diffusé un enregistrement de la chanson de la résistance antifasciste italienne « Bella Ciao » de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a incité la présidente du Parlement, Roberta Metsola, à dire : « Hé, lequel d’entre vous se prend pour le clown de la classe alpha dans ce cirque géant ? » Je plaisante. Elle n’a pas vraiment dit ça. Mais elle a dit ça « Ce n’est pas l’Eurovision. » Sans blague. Si c’était l’Eurovision, alors Orban se serait tenu là, vêtu d’une robe.















Un par un, les élus ont fait la leçon à Orban sur le fait que l’UE est la maison de la démocratie et de la liberté. Ce qui est apparemment géré comme une boîte de nuit avec une corde de velours avec ces gars qui veulent Orban de l’autre côté.

Von der Leyen s’est levée pour gronder Orban sur tout, depuis son argument selon lequel l’Ukraine a besoin de paix, pas plus de guerre, jusqu’à sa suggestion selon laquelle la migration doit être maîtrisée. Elle a dit qu’Orban est un grand hypocrite parce qu’il parle de migration, et pourtant, L’année suivante, le gouvernement hongrois a libéré de prison un groupe de trafiquants d’êtres humains pour économiser de l’argent. On dirait qu’Orban, dans ce cas, a simplement traité l’UE comme le sol sale d’une salle de cinéma où vous entrez et voyez du pop-corn et des gobelets partout sur le sol, « Eh bien, qu’est-ce que quelques grains de plus ? »

La reine Ursula a parlé des intérêts de l’Ukraine, où elle est élue tout aussi démocratiquement que dans l’UE, même si Orban était là pour parler des propres besoins de l’UE concernant l’Ukraine, ce qui n’est pas la même chose. Il n’est pas vraiment controversé d’en évoquer les conséquences alors que le président français Emmanuel Macron a récemment déclaré que l’UE pourrait mourir économiquement, et que le rapport sur la compétitivité de l’UE de Mario Draghi a également tiré la sonnette d’alarme.

Von der Leyen a accusé Orban de favoriser le carburant russe par rapport au programme européen en matière d’énergies renouvelables. En réalité, une partie de l’électricité de l’UE provient d’énergies renouvelables, et le reste du gaz américain coûteux qui tue l’économie de l’UE en remplaçant le gaz russe moins cher. Bon sang, pourquoi Orban ne voudrait-il pas un morceau de ça ? Orban a déclaré que tous ces signaux de vertu n’étaient en réalité que de la poudre aux yeux puisque les hypocrites de l’UE continuaient d’acheter du carburant russe par l’intermédiaire de pays tiers.

S’il dit cela plus fort, Vladimir Zelensky, le béguin pour l’UE, ne voudra peut-être pas être vu leur tenant la main dans la cour d’école. Et maintenant qu’il est en Géorgie et qu’il « lance amicalement » des bombes de vérité sur les dirigeants de l’UE en sa qualité d’un des hauts responsables actuels du bloc, cela souligne sans aucun doute pour les Géorgiens pourquoi les rencontres non alignées pour lesquelles ils viennent de voter sont meilleures que le mariage politique.