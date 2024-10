Pourquoi le président de GM a-t-il conduit une Corvette ZR1 à 233 MPH ?

Des membres de l’équipe Corvette, dont le président de General Motors, Mark Reuss, sur la piste de … [+] Papenbourg, Allemagne. ©2024 GM/MATT BEARD PHOTOGRAPHIE INC.

Cette semaine, le président de General Motors, Mark Reuss, a conduit une Corvette ZR1 2025 à une vitesse de pointe fulgurante de 233 mph sur une piste d’essai allemande, établissant ainsi la nouvelle variante phare de la voiture de sport emblématique comme la voiture de série la plus rapide jamais construite par un constructeur automobile américain. (ce qui est encore plus impressionnant, c’est que Reuss a établi un record de vitesse de pointe inégalé par aucune voiture de production actuelle d’un prix inférieur à 1 million de dollars).

Avec cette annonce, les opposants (et la plupart des défenseurs de la sécurité) pourraient adopter la position selon laquelle aucun constructeur automobile ne devrait être autorisé à proposer au public un véhicule capable de rouler à 148 mph plus vite que n’importe quelle limite de vitesse légale aux États-Unis. Ils soutiendront également qu’offrir un moteur V8 bi-turbo à manivelle plate de 5,5 litres développant 1 064 chevaux – un chef-d’œuvre de technologie – est ridicule lorsqu’un modèle récent de Honda Civic accélère en toute sécurité dans la circulation avec une puissance plus que suffisante. .

Il est de notoriété publique que chaque véhicule de tourisme autorisé sur route proposé à la vente dans ce pays doit respecter des réglementations strictes en matière de sécurité et d’émissions d’échappement. De plus, pour être commercialement viables, ils doivent disposer d’une climatisation robuste, offrir un certain degré de luxe, maintenir une fiabilité raisonnable et rester rentables pour le fabricant. C’est un énorme défi d’ingénierie que de cocher toutes les cases à un prix donné, de sorte que la plupart des véhicules dont le PDSF est inférieur à 75 000 $ entrent dans une catégorie spécifique : ils ont des moteurs d’une puissance inférieure à 300 ch et une vitesse de pointe d’environ 210 km/h. Bien que cela soit sans aucun doute rapide, la bonne nouvelle est que l’aérodynamisme qui fonctionne bien aux vitesses légales sur autoroute est également généralement stable jusqu’à cette vitesse.

Les voitures exotiques sont considérablement plus chères, elles placent donc la barre plus haut en matière de performances avec des moteurs nettement plus puissants et des vitesses de pointe plus élevées. L’aérodynamique raffinée (traînée, force d’appui et portance) est cruciale au-dessus de 150 mph (la plupart des avions décollent à cette vitesse). Des tests approfondis en soufflerie doivent donc être effectués pour garantir la stabilité et la sécurité. Combinez les défis aérodynamiques avec la puissance prodigieuse nécessaire pour aller vite (techniquement parlant, la puissance nécessaire est proportionnelle au cube de la vitesse) et il est logique que peu de voitures exotiques, même de constructeurs automobiles comme Lamborghini, Ferrari et McLaren, offrent un maximum vitesse supérieure à 210 mph.

Pousser la ZR1 à une vitesse astronomique de 233 mph l’élève au rang d’hypercars de niche à faible volume qui coûtent des millions de dollars chacune (la plupart sont uniquement destinées à une utilisation sur piste, car elles ne sont techniquement pas légales pour la route). Ces véhicules sont fabriqués à la main un par un, d’apparence radicale, et sont souvent équipés d’un système aérodynamique actif : ailes motorisées, spoilers et séparateurs qui s’ajustent à différentes vitesses. De plus, leurs cabines sont exiguës, manquent de commodités de luxe et (divulgation complète) ils sont assez misérables en tant que conducteurs quotidiens, en supposant même que leurs propriétaires les conduisent.

Contrairement à une hypercar, la Corvette de huitième génération est construite sur une chaîne d’assemblage à l’usine d’assemblage de Bowling Green, dans le Kentucky. Bien que le modèle ZR1 haut de gamme présente les performances et les améliorations aérodynamiques nécessaires, il ressemble toujours à une Corvette : la plupart des passants ne pourront pas le différencier d’une Stingray standard. Et n’oublions pas que le biplace est confortable, fiable et regorge de commodités pour les occupants. Le plus remarquable, et qui a provoqué une onde de choc dans toute l’industrie automobile, est le fait que la Corvette ZR1 2025 est une voiture de sport légale dans 50 États et accessible à toute personne ayant les moyens d’obtenir un prêt bancaire de 150 000 $.

Alors, pourquoi le président de GM a-t-il conduit une Corvette à 233 mph ? Reuss a conduit la Corvette ZR1 2025 jusqu’à un record pour valider les performances extrêmes du véhicule et démontrer que même un non-professionnel pouvait le conduire à cette vitesse (à vrai dire, Mark connaît mieux son chemin sur un circuit de course que n’importe quel amateur). GM ne préconise pas la vitesse, l’imprudence ou la violation de lois. Ils démontrent l’aboutissement de plus d’un siècle de savoir-faire et de compétences en ingénierie de manière sûre et contrôlée. Félicitations à GM pour se vanter publiquement de ses prouesses en ingénierie.