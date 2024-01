Pourquoi le premier voyage de Mudavadi à Pékin est porteur d’un plus grand symbolisme

Le voyage du Premier secrétaire du Cabinet Musalia Mudavadi à Pékin cette semaine pourrait être plus important qu’une simple visite du Nouvel An en Chine.

Une dépêche de Pékin indique que Mudavadi, qui est également secrétaire du Cabinet kenyan chargé des Affaires étrangères et de la Diaspora, voyage « à l’invitation du membre du Bureau politique du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères Wang Yi ».

Mais il s’agit d’une sorte de contrepartie avec Wang, qui était ici en juillet de l’année dernière, bien avant que Mudavadi ne prenne la direction des Affaires étrangères en octobre.









Le bureau du secrétaire du Cabinet à Nairobi a déclaré que le voyage de trois jours à partir de mardi « représente une opportunité précieuse pour le Premier CS et le CS pour les Affaires étrangères et la diaspora de donner suite aux discussions et aux accords établis entre le Kenya et la Chine lors de la récente visite d’État de SE. Président William Ruto.

Dans le cadre de l’approche de gouvernement unique du président Ruto, le bureau de Mudavadi est devenu un élément central de la diplomatie économique pour faciliter les relations avec les pays importants pour le commerce du Kenya ou avec lesquels le Kenya entretient d’importantes relations économiques telles que la dette publique, les investissements directs étrangers et le financement des infrastructures.

Une dépêche indique que le voyage de Mudavadi le verra « s’engager activement avec de hauts représentants du gouvernement de la République populaire de Chine, en se concentrant sur le renforcement de la collaboration dans les domaines du commerce, des investissements et de la sécurité ».

L’identité de ces responsables n’a pas été révélée, mais Wang devrait en faire partie.

Bien que la Chine soit l’un des principaux créanciers bilatéraux du Kenya, elle pourrait continuer à être le pays de référence de Nairobi si le Kenya poursuit ses projets.

Le bureau de Mudavadi a reconnu avant le voyage que Pékin restait un partenaire important pour Nairobi, « à l’avant-garde des projets d’infrastructures à fort impact, améliorant considérablement la vie de nombreux Kenyans ».

Certains projets sont encore en attente. Il s’agit notamment de l’extension du chemin de fer à écartement standard, de la modernisation de l’autoroute Nairobi-Nakuru et de la construction d’un nouveau terminal passagers et d’une nouvelle piste à l’aéroport international Jomo Kenyatta.

Mais la question de savoir si l’un de ces projets sera financé dépendra de la capacité des relations entre les deux parties à s’améliorer.

Peu avant que le président Ruto ne remporte les élections, il avait critiqué la dette chinoise et s’était un jour moqué de Pékin lors d’un rassemblement électoral.

Une manifestation à Pékin a calmé Nairobi, mais le président Ruto a depuis admis que la dette nationale était le plus gros problème auquel il était confronté quotidiennement.

“Nous sommes convenus de créer un environnement propice aux entreprises chinoises qui entreprendront des projets comprenant la construction de routes, l’expansion des chemins de fer et la modernisation de l’aéroport”, a déclaré Ruto après avoir rencontré de hauts responsables du Parti communiste chinois en octobre à Pékin, en marge de l’initiative “la Ceinture et la Route”. Forum d’initiatives.

Après le forum, Nairobi a annoncé un certain nombre de protocoles d’accord sur les infrastructures et les TIC, même si les annonces les plus importantes concernant le SGR n’ont jamais été concrétisées.

Le voyage de Mudavadi pourrait améliorer les canaux de communication qui ont été presque endommagés au cours de la première année du mandat de Ruto.

Et au moins, les liens entre les peuples ne sont pas encore rompus.

La semaine dernière, le président Xi Jinping a répondu à une lettre que lui avaient écrite des étudiants kenyans.

Et il a parlé des projets de la Ceinture et de la Route tels que le SGR, qu’il a décrit comme un « grand projet de partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et le Kenya ».

« Nous espérons que vous pourrez acquérir des connaissances professionnelles, poursuivre l’amitié traditionnelle, vous consacrer à la coopération bilatérale, raconter des histoires d’amitié sino-africaine et contribuer davantage à la construction d’une communauté sino-africaine de haut niveau avec une communauté commune. l’avenir”, a déclaré Xi en réponse à une lettre écrite par des étudiants et anciens élèves kenyans de l’Université Jiaotong de Pékin.

En décembre, Mudavadi avait également parlé de tendre la main aux investisseurs chinois.

“Nous sommes impatients de voir davantage d’investisseurs chinois venir ici et en faire leur rampe de lancement pour les investissements dans la région”, a déclaré Mudavadi lors d’une cérémonie marquant les 60 ans de relations diplomatiques avec la Chine.