Pourquoi le premier test SL vs NZ comporte-t-il un jour de repos, encore une fois ?

Les joueurs sont-ils simplement paresseux ?

À une époque où même les tests de quatre jours semblent difficiles à vendre, il semble étrange d’avoir un match qui s’étend sur six jours. Mais non, la raison est que Le Sri Lanka organise son élection présidentielle samediIl s’agit des premiers grands sondages depuis que le pays a renversé son dernier président en 2022, et donc d’une importance capitale.