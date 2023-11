Pourquoi le premier Grand Prix de F1 à Las Vegas a été un échec total – et une « leçon apprise »

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte mail tous les mardis et vendredis matin.

Lorsque la Formule 1 a annoncé au printemps 2022 qu’elle organiserait une course à Las Vegas, cela avait trop de sens pour que cela ne se produise pas. La nature fastueuse et axée sur le divertissement de la ville convient parfaitement au sport. Tous les acteurs clés se sont investis non seulement en 2023, mais aussi pour lui donner une place permanente sur le calendrier.

Alors, le syndicat F1-Las Vegas ne peut pas échouer, n’est-ce pas ?

C’est possible, en fait. Nous le savons parce qu’il a déjà échoué – et de manière assez spectaculaire. Il suffit de revenir sur les années 1981 et 1982 pour comprendre pourquoi ce pari n’offre pas de gain garanti.

Le charme de Las Vegas

La F1 est arrivée pour la première fois dans le désert du Nevada en 1981 avec le même type de réflexion qui caractérise la course d’aujourd’hui. Il y avait déjà deux courses aux États-Unis – au Watkins Glen International de New York et à Long Beach, en Californie – mais Vegas offrait quelque chose de différent.

En tant que finale de la saison 1981, elle a été présentée comme une affaire de stars qui mettrait en valeur le faste et le glamour qu’offre Las Vegas, commercialisée auprès d’un groupe démographique de gros joueurs, de la même manière que les casinos faisaient la promotion d’autres événements sportifs.

“Cesars (Palace) organisait ces matchs de boxe dans son pavillon derrière son hôtel”, a déclaré Chris Pook, le fondateur du Grand Prix de Long Beach, engagé par les promoteurs de la course pour aider à organiser le nouvel événement. « Il n’y avait pas beaucoup de places, mais les places étaient très chères et elles étaient pleines. Tous ceux qui voulaient venir parier sur le combat sont venus, donc ils se vendaient en quelques heures.

“Caesars était donc assez confiant s’ils faisaient quelque chose comme ça pour une course de F1, ils seraient en mesure d’inviter tous leurs gros joueurs à venir participer et profiter de l’événement.”

Disputé sur un parking, le Grand Prix du Caesars Palace n’a duré que deux ans. (Bernard Cahier/Getty Images)

Mario Andretti, alors pilote pour Alfa Romeo, était enthousiasmé lorsqu’il a appris que la F1 se rendrait à Las Vegas. La popularité de la F1 aux États-Unis était en plein essor, Watkins Glen s’étant établi et Long Beach se révélant rapidement très populaire. Courir dans une ville aussi séduisante que Las Vegas avait du sens.

Ensuite, Andretti a appris les détails. La course ne se déroulerait pas sur une piste permanente comme Watkins Glen ou même sur un circuit urbain correctement construit comme à Long Beach. Les organisateurs ont plutôt choisi de créer un parcours dans un parking adjacent à l’hôtel et casino Caesars Palace situé sur le Strip de Las Vegas.

C’est pourquoi la course n’était pas le Grand Prix de Las Vegas mais le Grand Prix du Caesars Palace.

“Nous pensions que ce serait excitant et nous l’attendions tous avec impatience”, a déclaré Andretti. “Mais après avoir vu ce lieu là où il se trouvait, je ne pensais pas qu’il y aurait beaucoup de vie car géographiquement c’était très restreint.”

L’emplacement du circuit dans la ville et la manière dont il était aménagé deviendraient des facteurs importants expliquant pourquoi la F1 n’a duré que deux ans à Las Vegas avant de débrancher ignominieusement.

Le coût du compromis

C’était un compromis. Faute d’options appropriées ailleurs et souhaitant que le circuit soit aussi proche que possible du grand casino soutenant l’événement, il fallait travailler sur un petit terrain niché contre un casino, l’Interstate 15 et le Strip de Las Vegas (qui, selon Pook, la ville ne permettrait pas aux organisateurs d’utiliser pleinement).

Le résultat a été un circuit de 14 virages et 2,2 milles dans le sens inverse des aiguilles d’une montre qui ne comportait aucun changement d’élévation et nécessitait de nombreux allers-retours pour respecter la longueur minimale de 2 milles en raison de la faible empreinte au sol.

“L’adapter à l’espace était un défi”, a déclaré Pook. «C’était dur. Ces voitures, même à cette époque, avaient besoin de pouvoir se dégourdir les jambes et elles étaient quelque peu limitées par le tracé du circuit.

“C’est un peu injuste d’appeler cela une course sur parking parce que ce n’était pas vraiment un parking – c’était une partie d’un parking et beaucoup de désert, de terre, sur lequel le circuit a été construit. Caesars a dépensé beaucoup d’argent, énormément d’argent, pour construire le circuit.

Prendre la piste a confirmé le scepticisme. Andretti et Derek Daly, qui ont également participé aux deux Grands Prix du Caesars Palace, se souviennent d’un circuit physiquement exigeant avec des lignes droites courtes et des virages serrés constants. Les pilotes ont été poussés encore plus loin physiquement et mentalement pour la course de 1982, lorsque la température ambiante était de près de 99° F (37° C). (Cette année, les conducteurs sont plus préoccupés par le froid.)

«La chaleur était extrême», a déclaré Daly. « Pour la première et unique fois de ma vie de pilote de course, à environ trois tours de l’arrivée, j’ai commencé à avoir des vertiges dans les zones de freinage à cause de la chaleur. J’étais tellement déshydraté, la piste était tellement cahoteuse et je n’avais pas de repos.

Le circuit était également peu inspirant sur le plan esthétique. Construit principalement sur l’espace où se trouve aujourd’hui le centre commercial Forum Shops, ce quartier de Las Vegas au début des années 1980 manquait de nombreuses structures emblématiques qui ont depuis donné à Las Vegas son apparence distincte. Et comme la course se déroulait un samedi après-midi, les néons caractéristiques étaient imperceptibles. Le cadre était plutôt terne, dépourvu du genre de toile de fond qui devrait être associée à Las Vegas accueillant un événement sportif mondial de grande envergure.

“C’était plus une nouveauté qu’un événement”, a déclaré Daly.

Un mariage sur les rochers

Le soutien au sein de la ville a également été modéré. Alors que le Caesars Palace faisait exclusivement la promotion de la course et payait la facture, les autres casinos et hôtels n’ont pas aidé à commercialiser la course auprès de sa clientèle, bien loin du nouveau Grand Prix de Las Vegas, où presque tous les casinos de premier plan ont un intérêt financier et sont ainsi motivés. pour promouvoir la course.

Selon Andretti et Daly, même si les chauffeurs restaient dans les casinos, leur présence passait pratiquement inaperçue. Et même si plusieurs célébrités étaient présentes, les festivités ont suscité peu de buzz.

“Nous avons tous séjourné au Caesars Palace et nous pouvions nous habiller entièrement dans nos chambres, ce que nous avons fait, marcher jusqu’au petit-déjeuner en portant votre combinaison de chauffeur, ce que nous avons fait, et personne ne l’a remarqué”, a déclaré Daly. « Personne ne comprenait la Formule 1. Personne ne connaissait les pilotes de Formule 1. »

Très vite, les participants ont réalisé que la ville et la F1 étaient vouées à se terminer comme tant de mariages à Las Vegas : brisés.

Alan Jones, Alain Prost et Bruno Giacomelli au Grand Prix du Caesars Palace 1981. (Bernard Cahier/Getty Images)

“Très honnêtement, de façon réaliste, quand on a tout regardé, il n’y a aucune chance que cette chose ait une longue durée de vie”, a déclaré Andretti. « Principalement, encore une fois, à cause de l’endroit où c’était ; vous n’aviez pas d’infrastructure solide. À ce moment-là, on savait qu’il ne resterait qu’un an ou deux.

Peu de gens ont été surpris lorsque, après deux ans, la F1 a présenté sa candidature. Adieu à Las Vegas. Avec le Grand Prix du Caesars Palace une proposition perdante et le soutien des fans tiède, cela n’avait pas de sens de revenir malgré les années restantes au contrat entre les parties.

En 1983 et 1984, le circuit a organisé une course IndyCar, qui s’est également révélée infructueuse. Il faudra attendre 41 ans avant que la F1 ne revienne à Las Vegas, mais la semaine prochaine, ce sera dans des circonstances et un cadre bien différents.

Le nouveau Grand Prix de Las Vegas bénéficie d’un fort soutien de l’État et du gouvernement local et se déroulera de nuit sur un parcours inondé de néons et devant une foule pouvant atteindre 100 000 personnes chaque jour du week-end. Pook estime que 20 000 à 25 000 personnes ont assisté au premier Grand Prix du Caesars Palace, à titre de comparaison.

Ce qu’il adviendra du Grand Prix de Las Vegas sera déterminé avec le temps. Cependant, il faudrait que beaucoup de choses tournent mal pour que le Grand Prix du Caesars Palace laisse un héritage aussi peu glorieux dans les annales de la F1.

“Je pense que l’héritage est une leçon apprise”, a déclaré Pook. « Vous ne pouvez pas mettre deux livres de fumier dans un sac d’une livre. Et dans ce cas-ci, la Formule 1 était géniale à l’époque. La course était géniale, la compétition était géniale, tout était génial. Cela n’a tout simplement pas fonctionné. Cela ne rentrerait tout simplement pas là. Cela n’a pas rendu justice au produit Formule 1. »

