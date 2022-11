Pourquoi le premier but de l’Équateur lors de la Coupe du monde 2022 a-t-il été exclu ?

La Coupe du monde 2022 a commencé avec un drame VAR dans les cinq premières minutes, l’Équateur s’étant vu refuser un but par les officiels de la vidéo.

L’ancien joueur de West Ham et d’Everton, Enner Valencia, pensait avoir marqué le premier but du tournoi, avec le gardien du Qatar Saad Al-Sheeb à six et sept avec un dégagement avant que le ballon ne soit renvoyé dans la mêlée.

L’objectif a cependant été renversé par la technologie – mais il n’y avait aucune raison immédiatement évidente pour la décision.

Le hors-jeu vient de… 👀 #BBCFootball #BBCWorldCup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HVsXtyQbmi20 novembre 2022 Voir plus

Il est apparu que le but était entièrement en jeu, grâce à la défense qatarie reculant si loin qu’il y avait des joueurs sur la ligne. Il n’y avait pas non plus de hors-jeu depuis la passe d’origine, du moins à première vue. Le co-commentateur de la BBC, Dion Dublin, a émis l’hypothèse qu’il aurait pu y avoir un pied haut dans la construction.

Après 13 minutes, une rediffusion a semblé montrer que le genou de Valence était hors-jeu lorsque le ballon a été envoyé dans la surface. La compétition de cette année a intégré la technologie semi-automatisée pour les hors-jeu.

“Ils trouveront toujours un moyen !” Dublin a ri, avant d’ajouter “Pas le frapper, je dis juste!”

La décision de donner le premier but de l’Équateur en tant que hors-jeu s’explique par la technologie (Crédit image : BBC Sport)

Après 14 minutes, le gardien Al-Sheeb a accordé un penalty pour une faute sur Enner Valencia. Valence, qui pensait avoir ouvert le score en cinq minutes mais pour un changement de décision, l’a fait depuis le point de penalty pour battre le record du plus grand nombre de buts marqués en Coupe du monde par les Équatoriens.

La célébration de Valence a été extrêmement discrète dans les deux cas, l’attaquant éloignant le ballon de 12 mètres pour envoyer le gardien du Qatar dans le mauvais sens.