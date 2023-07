Pourquoi le poste de porteur de ballon est-il dévalué dans la NFL ? | PARLER

Détails de la vidéo

Christian McCaffery, Derrick Henry, Jonathan Taylor et Austin Ekeler ont lancé des tweets en réaction à l’échec de Josh Jacobs, Saquon Barkley et Tony Pollard à conclure des accords à long terme alors que la date limite de la franchise NFL a expiré hier après-midi. Emmanuel Acho, LeSean McCoy, Will Blackmon et Ric Bucher débattent de la dévaluation du marché des porteurs de ballon dans la NFL.



IL Y A 1 MIN・parlez pour vous・2:28