Pourquoi le portefeuille 60/40 est sur la bonne voie pour sa “pire année”, déclare le CIO

Les stratégies d’investissement ne deviennent pas plus classiques que la soi-disant allocation 60/40. En détenant 60 % de votre portefeuille en actions et 40 % en obligations, on pense que vous obtenez le meilleur des deux mondes : un potentiel de croissance élevé de vos actions plus risquées et une protection contre vos obligations plus conservatrices.

Pour les investisseurs qui détiennent cette composition de portefeuille ou une composition similaire, cependant, cette année a été difficile. Du début de 2022 au 28 septembre, un portefeuille 60/40 investi conformément aux indices boursiers et obligataires américains de référence a perdu 20 %. Seules deux années civiles – toutes deux pendant la Grande Dépression – ont été pires.

Tenez compte de la hausse des prix et les choses deviennent encore plus sombres. “Sur une base “réelle” après inflation, il s’agit probablement de la pire année de tous les temps pour un portefeuille traditionnel d’actions et d’obligations 60/40″, tweeté Meb Faber, cofondateur et directeur des investissements chez Cambria Investment Management.

Voici pourquoi les choses ont été si mauvaises pour les portefeuilles équilibrés et ce que, le cas échéant, les professionnels de l’investissement disent que vous pouvez faire à ce sujet.