Pourquoi le porno alimentaire est-il un tel succès viral ? La science pourrait avoir la réponse

Qu’il s’agisse d’un fromage dégoulinant d’une tranche de pizza ou d’un burger dégoulinant de sauce… Souvent qualifiées de « food porn », les images alléchantes, généralement d’aliments riches en calories, font partie du pain quotidien des réseaux sociaux. Mais si elles peuvent aiguiser notre appétit, ces images éclairent également notre cerveau, ont découvert des scientifiques. Vous connaissez le score : dès que vous vous connectez à Instagram, vous ne pouvez pas vous empêcher de défiler, attisant votre faim en convoitant la bonté filandreuse d’un sandwich au fromage grillé ou la sauce barbecue dégoulinant d’un burger juteux. Mais les aliments réconfortants – souvent riches en graisses et en glucides – ne sont pas seulement bons pour votre âme, semble-t-il. Il s’avère que votre cerveau adore aussi regarder des photos de pizza gluante et d’autres exemples de porno alimentaire.

Et il y a une explication scientifique à cela, selon les découvertes de chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT), publiées dans la revue Current Biology. Ils ont découvert qu’un groupe de neurones dans le cortex visuel – la partie du cerveau qui traite les informations transmises par les yeux – s’allume lorsque des images de nourriture appétissante apparaissent. Et ce n’est pas face à une salade fraîche ou des carottes râpées que le cerveau s’excite le plus, mais plutôt à la vue de plats moins recommandés d’un point de vue nutritionnel. En fait, le cortex visuel réagit beaucoup plus lorsqu’il voit des aliments transformés que lorsqu’il est présenté avec des aliments plus sains. Dommage pour ceux qui surveillent leur poids.

En effet, les scientifiques ont identifié des neurones particulièrement réceptifs à la nourriture dans cette partie du cerveau qui s’occupe par ailleurs de la perception des visages, des corps et des lieux, bref des paramètres indispensables à la vie en société. Dans le cadre de cette recherche, le fait que la nourriture soit analysée dans la même partie du cerveau reflète la place centrale du sujet dans les interactions humaines et les pratiques culturelles. En bref, la nourriture joue un rôle plus important que de simplement nous maintenir en vie au sens biologique.

Les scientifiques ne sont qu’au début de ces découvertes relatives à l’importance de l’alimentation dans notre tissu social. En conséquence, les chercheurs espèrent maintenant poursuivre leurs investigations afin de déterminer comment les réponses des gens à certains aliments peuvent différer selon leurs goûts et leurs aversions, ou leur familiarité avec certains aliments.

Plus large, cela intéresse les scientifiques depuis de nombreuses années, notamment au Centre National de la Recherche Scientifique de l’Université de Bourgogne. Récemment, le professeur Benoist Schaal a découvert que les bébés dans l’utérus réagissent différemment aux différentes saveurs et odeurs, dans une étude majeure menée en collaboration avec l’Université de Durham au Royaume-Uni. En fin de compte, les scientifiques espèrent établir si le régime alimentaire d’une femme enceinte pourrait déterminer les préférences alimentaires d’un enfant à naître.

