Le pont Mackinac du MICHIGAN a été fermé par les autorités après qu’une « situation d’urgence » se soit produite.

Le pont est fermé depuis 15 h HE et une cause immédiate de la fermeture est en cours d’investigation.

Le pont Mackinac dans le Michigan est fermé jusqu’à nouvel ordre

Pourquoi le pont Mackinac est-il fermé?

Le pont Mackinac a été fermé au public après qu’un incident d’urgence s’est produit vers 14h30.

Un utilisateur de Twitter a déclaré avoir vu la police de l’État avec des chiens renifleurs de bombes dans la région.

Le média local 9&10 News a rapporté qu’une escouade antibombe et des unités K-9 étaient toutes deux sur les lieux.

Le pont Mackinac est un pont suspendu qui relie les péninsules supérieure et inférieure de l’État du Michigan.

L’Autorité du pont Mackinac demande aux gens de rester à l’écart de la zone.

Les caméras qui montrent généralement la situation de la circulation vers le nord et le sud sur le site Web du pont étaient en panne dimanche après-midi.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont signalé des kilomètres de trafic sauvegardé dans les heures qui ont suivi la fermeture du pont.

On ne sait pas quand le pont rouvrira.