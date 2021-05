Pourquoi le polyester est un problème pour l’industrie

La mode a un problème de polyester. C’est la fibre vestimentaire la plus utilisée au monde, mais en tant que matériau synthétique à base de plastique, le polyester a besoin de beaucoup d’énergie pour produire et est très polluant pour l’eau et l’air, selon le Council of Fashion Designers of America. L’industrie de la mode essaie de s’attaquer au problème, mais il n’y a pas de solution simple, selon le PDG de l’un des plus grands fabricants de vêtements au monde. « Il n’y a pas jusqu’à présent (a) de matière première aussi bon marché et aussi polyvalente que le polyester aujourd’hui », a déclaré Roger Lee, qui dirige TAL Apparel, dont le siège est à Hong-Kong. En plus d’être peu coûteux, le polyester ne se froisse pas et peut être lavé à basse température. Cependant, le processus de lessivage libère également de minuscules fibres appelées microplastiques, qui peuvent être nocives pour la vie marine. Alors que le polyester dure des années, la longévité est une arme à double tranchant – les vêtements peuvent être portés plusieurs fois, mais finiront probablement dans les décharges et ne se biodégradent pas. « Aujourd’hui, nous utilisons rarement du polyester vierge », a déclaré Lee à « Managing Asia: Sustainable Future » de CNBC. « Qu’est-ce que je veux dire par là ? Très souvent, notre polyacétal (fibre) que nous utilisons provient en fait de bouteilles recyclées. » Au cours des deux dernières années, Lee a déclaré qu’il y avait eu une énorme accélération de l’utilisation de plastiques recyclés dans la mode. « La raison en est que le coût d’utilisation est devenu le même que celui d’utiliser du polyester vierge. Et c’est la clé – si le prix est le même … (c’est) une évidence. Cela économise les environnements (et a) le mêmes coûts commerciaux. TAL Apparel fabrique des vêtements pour des marques telles que Burberry, J Crew et Patagonia et a été fondée par la famille Lee qui a commencé dans le secteur de la mode avec un magasin de tissus en coton en 1856. L’entreprise a été relancée par le grand-oncle de Lee, CC, en 1947.

Les PDG doivent dire d’accord, qu’est-ce qui est plus important… un profit maintenant ou… une planète dans le futur ?

À l’heure actuelle, seulement 14 % environ du polyester est produit à partir de fibres recyclées, selon l’organisme de normalisation Échange de textiles. À quel point le secteur est-il proche d’une percée en termes de recyclage des vêtements usagés ? « Si vous parlez de polyester pur, oui, nous sommes proches. Mais le problème est que beaucoup de matériaux sont des matériaux mélangés, c’est un mélange de polyester avec quelque chose d’autre. Et la séparation a été un problème », a expliqué Lee. TAL est impliqué avec l’Institut de recherche de Hong Kong sur les textiles et l’habillement qui étudie de nouvelles façons de rendre l’industrie de la mode plus durable. En novembre, l’institut a lancé une « Green Machine », développée avec la Fondation H&M, qui permet de séparer des matériaux mélangés. La nouvelle machine fonctionne en décomposant la partie coton du matériau et en extrayant le polyester, qui peut ensuite être filé en vêtements. Empêcher que les vêtements ne soient mis en décharge, ou encourager les gens à acheter moins, pourrait contribuer dans une certaine mesure à lutter contre un excès de vêtements en polyester – et cela signifie examiner les principes fondamentaux de l’industrie de la mode.

Vêtements personnalisés