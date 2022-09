Pourquoi le podcast “Archetypes” de Meghan Markle a des “observateurs royaux” à la recherche d’un invité en particulier : expert

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le podcast “Archetypes” de Meghan Markle devrait revenir sur Spotify avec de nouveaux épisodes le 4 octobre, après une interruption de quatre semaines après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre, et un expert royal se penche sur ce que les observateurs royaux surveilleront pour les prochains invités de Markle.

Les nouveaux épisodes mettront en vedette Lisa Ling, Margaret Cho, Constance Wu, Issa Rae, Ziwe Fumudoh, Amanda Seales, Allison Yarrow et Robin Thede.

La duchesse de Sussex, 41 ans, avait sorti trois épisodes de “Archetypes” avant de suspendre le podcast par respect pour le décès de la reine. Elle avait auparavant accueilli des invités Serena Williams, Mariah Carey et Mindy Kaling.

Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital que “les observateurs royaux sont curieux de voir si la comédienne Amanda Seales aborde une déclaration précédente [that] elle a parlé de la duchesse.

MEGHAN MARKLE CHERCHE À MARQUER LE MOT « ARCHÉTYPES » À SON NOUVEAU PODCAST SPOTIFY

Elle a poursuivi : “Amanda aurait dit : ‘Meghan aurait dû faire plus de recherches avant de rejoindre la famille royale.'”

“Bien que cela soit vrai, Meghan se dissocie généralement de toute personne qui la critique même à distance”, a ajouté Schofield.

Schofield a poursuivi en disant : “Il y a des noms que j’ai été sincèrement surpris de ne pas trouver dans le podcast de Meghan Markle : Kamala Harris, Reese Witherspoon, Britney Spears (parlez de SILENT ou SILENCED) et Gloria Steinem pour n’en nommer que quelques-uns.”

LE PODCAST ‘ARCHETYPES’ DE MEGHAN MARKLE PREVU POUR UN GRAND RETOUR, LA PERIODE DE DEUIL POUR LA REINE EST TERMINEE

Elle a noté: “Je suis curieuse de connaître le nombre de comédiens présentés sur le podcast, mais c’est peut-être leur façon d’essayer de garder le contenu plus léger.”

Une déclaration publiée sur la page du podcast sur le site Web de Spotify a confirmé que de nouveaux épisodes de “Archetypes” seraient mis en pause pendant la période de deuil officiel du monarque britannique, qui s’est terminée mardi.

Dans un teaser publié avant la première de “Archtypes”, Markle a déclaré que le podcast “enquêterait sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

Le podcast devait explorer les perceptions autour d’étiquettes telles que “Old Maid”, “Dragon Lady”, “Bimbo”, “Crazy”, “Angry Black Woman”, “B—h” et “Slut”.

Après sa sortie, “Archetypes” a atteint le numéro un des charts internationaux Spotify dans sept pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le podcast marque le premier grand projet de Markle depuis qu’elle et son mari, le prince Harry, ont pris la décision de se retirer de la famille royale et de déménager aux États-Unis en 2020. Le podcast est produit par Archewell Audio du couple et Gimlet Media de Spotify.