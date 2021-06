Pourquoi le plus jeune milliardaire indien s’est excusé après avoir vaincu Viswanathan Anand aux échecs

Dans un incident bizarre, le plus jeune milliardaire indien et co-fondateur de Zerodha, Nikhil Kamath, fait face à une critique après avoir prétendument triché pour gagner un match d’échecs caritatif contre le maître d’échecs Viswanathan Anand. Le match a eu lieu le 13 juin pour collecter des fonds pour le fonds de secours de la Fondation Akshay Patra Covid-19 pour nourrir les nécessiteux. Le match a été diffusé en direct sur Chess.com et Kamath a battu Anand, qui a dû jouer dix célébrités, dont les acteurs Aamir Khan et Riteish Deshmukh, entre autres.

Cependant, selon les rapports, le profil de Kamath a été suspendu pour violation de la politique de « Fair Play » après qu’il s’est avéré que le co-fondateur de Zerodha avait triché pour gagner contre Anand. Dès que la nouvelle est devenue virale, Kamath a fait face à de nombreuses critiques, en particulier sur les réseaux sociaux où les gens l’ont appelé pour avoir prétendument joué avec le système pour gagner un match de charité.

Ainsi, le PDG de Zerodha, Nikhil Kamath, a joué un match d’échecs caritatif contre Visvanathan Anand pour le soulagement de COViD. J’ai joué le système pour gagner. Son profil d’échecs a été banni. Un peu honteux de tricher pour gagner contre un champion du monde. pic.twitter.com/67GvU2j6tD– MB (@desiboho) 13 juin 2021

Kamath et Anand, cependant, ont défendu le match, affirmant qu’il s’agissait d’une simulation. Partageant une note de presse de Kamary, Anand a écrit: « Hier était une simulation de célébrité pour que les gens collectent des fonds. C’était une expérience amusante en respectant l’éthique du jeu. Je viens de jouer le poste au tableau et j’attendais la même chose de tout le monde « .

Hier, c’était une simulation de célébrités pour que les gens récoltent des fonds. C’était une expérience amusante qui respecte l’éthique du jeu. Je viens de jouer le poste sur le tableau et j’attendais la même chose de tout le monde. pic.twitter.com/ISJcguA8jQ– Viswanathan Anand (@vishy64theking) 14 juin 2021

Le co-fondateur de Zerodha, Kamath, a lui-même tweeté, faisant allusion qu’il était ridicule que les gens pensent qu’il a en fait battu le maître d’échecs. « C’est ridicule que tant de gens pensent que j’ai vraiment battu Vishy monsieur dans un jeu d’échecs, c’est presque comme si je me réveillais et remportais une course de 100 mètres avec Usain Bolt », a tweeté Kamath.

Il est ridicule que tant de gens pensent que j’ai vraiment battu Vishy monsieur dans un jeu d’échecs, c’est presque comme si je me réveillais et remportais une course de 100 mètres avec Usain Bolt. 😬 pic.twitter.com/UoazhNiAZV– Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) 14 juin 2021

Kamath s’est depuis excusé auprès des gens pour avoir créé la confusion. Dans une note qu’il a partagée hier, Kamath a écrit: « Hier était l’un de ces jours dont j’avais rêvé quand j’étais un très jeune enfant apprenant les échecs, pour interagir avec Vishwanath Anand. J’en ai eu l’opportunité grâce à Akshaypatra et à leur idée de collecter des fonds pour une œuvre caritative en organisant un tas de parties d’échecs avec Vishy ».

Le milliardaire a ajouté : « J’ai eu l’aide de personnes analysant le jeu, les ordinateurs et la gentillesse d’Anand monsieur lui-même pour traiter le jeu comme une expérience d’apprentissage. C’était pour le plaisir et la charité. Avec le recul, c’était assez idiot car je n’avais pas réalisé toute la confusion qui pouvait en résulter. Excuses. »

