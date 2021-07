Pourquoi le plus gros boom des salaires post-pandémie est celui des cols bleus

Les entreprises ont désespérément besoin de travailleurs à travers le pays alors que la réouverture économique se heurte à un marché du travail tendu, mais l’essor de la croissance des salaires du travail manuel est antérieur à la pandémie. Donna Kauffman, copropriétaire d’une entreprise de conception et de construction d’aménagement paysager à Colleyville, au Texas, a déclaré qu’un marché du travail tendu a poussé son salaire de départ à 13,75 $ l’heure, par rapport aux salaires plus bas des années précédentes. Des prévisionnistes économiques comme Gary Shilling ont observé une tendance à la hausse des salaires des cols bleus et des services manuels au cours des dernières années, augmentant à un rythme plus rapide que les salaires des emplois de cols blancs et inversant une tendance qui avait été en place au cours des 30 dernières années, selon les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. « En général, au niveau des cols bleus, vous allez probablement voir des revenus réels plus élevés », a récemment déclaré Shilling à CNBC. Shilling dit « part du travail » – le montant du PIB versé en salaires, traitements et avantages sociaux – qui a été en déclin pendant des décennies a tendance à augmenter, tandis que la « part du capital » – le montant du revenu national provenant du capital investi – a tendance à baisser. Pour les travailleurs des industries cols bleus telles que la construction, le transport et la fabrication, et les travailleurs des secteurs des services manuels, y compris la restauration, les loisirs, l’hôtellerie et les services de beauté et de santé, ils ont connu la plus forte augmentation de salaire ces dernières années. Ces salaires continuent d’augmenter après la pandémie.

L’économie dépendra de la réouverture des emplois manuels, selon Gad Levanon, directeur de l’Institut du marché du travail du Conference Board, et la récente augmentation des salaires est due à la contrainte d’offre de travailleurs dans ces industries, alors que le pays continue de face aux répercussions de la pandémie en cours. Le rapport sur la masse salariale non agricole de juin a montré une augmentation des salaires horaires moyens dans toutes les industries, avec une augmentation de 343 000 emplois dans les loisirs et l’hôtellerie, dont plus de la moitié sont des travailleurs de la restauration. Mais l’emploi dans des domaines comme la construction, le transport et la fabrication est resté faible. Levanon dit qu’il faut plus de temps pour trouver des travailleurs pour ces industries, malgré la hausse des salaires, car ces postes sont généralement occupés par des travailleurs de statut socio-économique inférieur, qui continuent d’être touchés par la pandémie. Ces emplois nécessitent une interaction en face à face et des capacités pratiques qui présentent des risques potentiels pour la santé des travailleurs, et bon nombre de ces travailleurs ne retourneront pas ou ne pourront pas retourner au travail en raison de facteurs tels que l’inaccessibilité aux services de garde d’enfants et le maintien des allocations de chômage fédérales. La discussion sur les raisons pour lesquelles les travailleurs ne retournent pas au travail reste très contestée. Certains disent que les allocations de chômage dissuadent les travailleurs, d’autres disent que les allocations ne jouent aucun rôle. Certains disent que l’augmentation des taux de vaccination encouragera les travailleurs à revenir, mais d’autres estiment que les risques sont toujours élevés parmi les populations vulnérables.

Certains experts pensent que les gains salariaux sont là pour rester, et il appartiendra aux entreprises de compenser le coût des salaires à mesure que davantage de travailleurs reviendront. « L’Amérique est avant tout une économie de services », a déclaré Daniel Zhao, économiste senior chez Glassdoor. « Donc, à mesure que l’économie rouvrira, je m’attends à voir une demande accrue de services en personne et cela contribue au boom à venir des rôles et du travail de service. » L’entreprise de vêtements de sport Under Armour augmente son salaire horaire minimum pour ses employés de la vente au détail et de la distribution de 10 $ à 15 $, tandis que des restaurants comme McDonald’s et Chipotle augmentent leurs salaires, et en avril, le La Maison Blanche a augmenté le salaire minimum à 15 $ pour les entrepreneurs fédéraux, y compris les emplois pour les travailleurs de la construction et les mécaniciens. Zhao dit que lorsque des entreprises comme McDonald’s et Chipotle augmentent leur salaire minimum, cela signifie qu’elles perçoivent la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation des salaires comme des problèmes à long terme. « S’ils percevaient cela comme une pénurie temporaire en temps de pandémie, ils se contenteraient de primes ponctuelles ou de primes à l’embauche », a déclaré Zhao. « Mais le fait qu’ils augmentent les salaires indique qu’il y a ces employeurs qui pensent que les défis pour trouver des travailleurs dureront beaucoup de temps. »

Les travailleurs disposés à faire des travaux manuels en baisse

Alors que chaque industrie souffre actuellement de contraintes de main-d’œuvre, Kauffman a déclaré qu’elle avait constaté une baisse constante du nombre de travailleurs disposés à effectuer un travail pratique au cours des 20 dernières années. Quarante-quatre pour cent des entreprises ont actuellement des débouchés pour les travailleurs qualifiés, selon une enquête de juin de la Fédération nationale des entreprises indépendantes, et 66 % des entreprises de construction ont déclaré ne pas avoir suffisamment de travailleurs qualifiés ou qualifiés à embaucher. L’une des raisons pour lesquelles les travailleurs ne retournent pas rapidement à ces emplois est qu’ils ont un pouvoir de négociation, explique Gregory Daco, économiste en chef des États-Unis chez Oxford Economics. Les employeurs doivent continuer à respecter des exigences salariales et des conditions d’emploi plus élevées afin d’attirer à nouveau ces travailleurs.

Le marché du travail pour les emplois manuels s’est rétréci par rapport aux années précédant le début de la pandémie, selon Levanon, alors que les générations plus âgées prennent leur retraite et qu’il y a moins de personnes pour occuper ces emplois. Cette tendance se maintiendra dans les années à venir. « Les baby-boomers qui prennent leur retraite sont des personnes moins instruites qui occupent ces emplois de cols bleus et de services manuels », a déclaré Levanon. « Et la plupart de la jeune génération qui les remplace est plus instruite et moins disposée à travailler dans ces types d’emplois. » Kauffman a déclaré que son entreprise d’aménagement paysager avait l’habitude d’embaucher de jeunes adultes, soit des lycéens, soit des jeunes adultes qui n’ont pas poursuivi leurs études à l’université, mais progressivement, à mesure que les écoles secondaires de sa région ont commencé à attirer davantage d’étudiants et à fermer les programmes d’enseignement agricole, travailleurs potentiels perdus. Daco dit que si le désir des travailleurs d’effectuer ces tâches est un problème, il existe des raisons plus directes pour la pénurie de main-d’œuvre et les gains salariaux dans les emplois de cols bleus et de services manuels. Il y a suffisamment de personnes, en moyenne, pour occuper ces emplois, dit-il, en examinant les 6,4 millions de personnes qui ne travaillent pas actuellement mais aimeraient un emploi, selon le rapport sur la masse salariale non agricole de juin. Les écarts de compétences et le manque d’emplois localisés là où vivent les travailleurs contribuent aux difficultés d’embauche. « Vous avez des travailleurs, mais ils ne sont peut-être pas au bon endroit au bon moment », a déclaré Daco. « Vous pouvez avoir des zones rurales qui ont besoin de personnes pour travailler dans le secteur des services, des loisirs ou de l’hôtellerie, mais moins de gens veulent y vivre. »

