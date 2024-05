Pourquoi le plus grand expert chinois du Covid étudie le changement climatique pour se préparer à la prochaine pandémie mondiale

En 2020, Zhang a été nommé chef de l’équipe d’experts cliniques de Shanghai pour le Covid-19, devenir un nom familier et figure centrale de la lutte du pays contre le virus.

Il a publié des centaines d’articles dans le domaine de la santé publique et des maladies infectieuses. Mais il se lance désormais dans une nouvelle initiative pour s’attaquer à l’intersection de deux menaces croissantes : le changement climatique et les maladies infectieuses.

Alors que le monde est souvent plus préoccupé par les impacts observables du changement climatique, tels que les conséquences extrêmes et catastrophiques événements météorologiques Zhang a déclaré qu’un nombre croissant de recherches examinaient désormais l’impact indirect du réchauffement climatique sur la mutation et la propagation des agents pathogènes.

Les recherches examinant cette relation « deviendront une priorité croissante à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.

À mesure que le climat de la planète change, notamment avec l’expansion des tropiques, la façon dont les agents pathogènes évoluent et mutent change également.

Une étude publiée dans le Journal of Geophysical Research: Atmospheres, à comité de lecture, en 2020, a révélé que le réchauffement de la surface des océans dans les régions subtropicales élargissait la largeur des tropiques.

« Le réservoir de bactéries et de virus s’étend à mesure que la Terre se réchauffe », a déclaré Zhang, ajoutant que cela exposerait davantage d’animaux aux infections bactériennes, virales et fongiques, ainsi qu’aux agents pathogènes et à leurs vecteurs comme les tiques et les virus. les moustiques obtenir des terres plus habitables.

02:27 Un scientifique spécialisé dans les moustiques mène la lutte contre la pire épidémie de dengue jamais enregistrée au Bangladesh Un scientifique spécialisé dans les moustiques mène la lutte contre la pire épidémie de dengue jamais enregistrée au Bangladesh

Aux États-Unis, le taux d’incidence de l’encéphalite et de la maladie de Lyme, toutes deux transmises par les tiques, est en augmentation. Pendant ce temps en Chine, transmis par les moustiques la fièvre de la dengue On le trouve de plus en plus dans des domaines où il n’a pas prospéré auparavant.

« Il s’est étendu du sud – les zones les plus tropicales – vers le nord, et maintenant il a également commencé à s’étendre jusqu’au bassin du fleuve Yangtze. Nous pouvons donc désormais également détecter la dengue dans le bassin du fleuve Yangtze », a déclaré Zhang.

Dans les pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, « non seulement paludisme n’a pas été éliminé, mais le nombre de cas est à des niveaux très élevés », et tout cela est lié au changement climatique, a déclaré Zhang.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que dans les décennies à venir, le changement climatique affectera la propagation de maladies à transmission vectorielle comme le paludisme en raison des changements dans les températures mondiales et les précipitations.

Il existe une hypothèse selon laquelle la pandémie de Covid-19 s’est propagée aux humains à partir des chauves-souris, dont les habitats s’étendent également.

« Le travail que nous accomplissons actuellement concerne donc en fait la prochaine pandémie. »

Mais les pays auront besoin de davantage de données s’ils veulent travailler ensemble pour créer des accords et des stratégies mondiales de gestion des maladies afin de répondre rapidement à un autre pathogène mondial.

« [Scientists] il faut principalement fournir suffisamment de données, suffisamment de preuves et fournir des suggestions correspondantes » sur la manière de construire une préparation à une pandémie un objectif vers lequel Zhang et d’autres travaillent désormais.

La pandémie de Covid-19 a dévasté le monde, tuant plus de 7 millions de personnes. Photo : Chinatopix via AP

En tant que directeur du Shanghai Sci-Tech Inno Centre, Zhang a signé un protocole d’accord avec l’Université de Hong Kong (HKU) pour œuvrer à la réalisation de cet objectif lors du Forum annuel de l’innovation de Pujiang à Hong Kong fin avril.

Dans le cadre du projet, des experts en changement climatique, en santé publique, en contrôle des maladies infectieuses et en politiques publiques seront réunis pour mener des recherches au Centre sur la Chine contemporaine et le monde (CCCW) de HKU.

Les experts résidents et non-résidents « poursuivront des recherches originales, établiront des systèmes de suivi réguliers et fourniront des plateformes de débat sur les politiques publiques », selon le CCCW.

« Grâce à cette plate-forme, les experts en maladies infectieuses et les microbiologistes peuvent travailler avec des experts en environnement et des experts du climat pour mener ensemble des recherches approfondies sur le changement climatique et les maladies infectieuses », a déclaré Zhang.

Avec plus de données et une surveillance systématique des maladies, a-t-il déclaré, les scientifiques pourraient découvrir des « alarmes » pour pandémies à venir cela pourrait servir d’alerte précoce et déclencher des actions de réponse rapide.

Tandis que Zhang et d’autres experts du continent commenceront leur travail aux côtés d’experts de Hong Kong, la préparation à la prochaine pandémie devra être un effort collectif pour les chercheurs du monde entier.

Il faudra que la science « sous différents angles et à différents niveaux » fournisse autant de preuves que possible que les experts politiques et les gouvernements pourront utiliser lors de l’élaboration de stratégies de gestion des maladies.

Changement climatique et maladies infectieuses sont des questions complexes qui nécessitent la contribution de différents domaines. Mais à travers leurs travaux, des chercheurs comme Zhang tentent de « simplifier une question complexe ».

Dans le cadre du travail avec le CCCW, une plateforme de partage d’informations sera créée « afin que nous, scientifiques, disposions de systèmes que nous puissions utiliser pour communiquer », a déclaré Zhang.

Zhang Wenhong, expert en maladies infectieuses, étudie les effets indirects du changement climatique sur les agents pathogènes, alors qu’il se prépare à la prochaine pandémie mondiale. Photo de : Weibo

Il a également noté qu’au cours du second semestre de cette année, une discussion réunissant des experts de plusieurs pays aura lieu pour discuter de la manière dont le monde peut se préparer à futures pandémies

Les travaux effectués aujourd’hui par les scientifiques seront guidés par les recherches menées au cours des dernières années depuis la pandémie de coronavirus.

Au-delà de la préparation à gérer la propagation des futurs agents pathogènes, les scientifiques s’inquiètent également de la manière dont le changement climatique affectera les traitements des patients infectés.

La résistance aux antimicrobiens – lorsque les bactéries, parasites, virus et champignons développent une résistance aux médicaments destinés à les tuer – constitue un autre défi croissant.

Agents pathogènes infectieux peuvent changer et muter avec le temps, les amenant à ne plus répondre aux médicaments utilisés pour les traiter. Selon l’OMS, cela peut entraîner la persistance des infections chez les patients et augmenter le risque de propagation à d’autres.

Zhang a déclaré qu’en 2019, 1,27 million de personnes sont mortes directement à cause de la résistance aux antibiotiques dans le monde.

« Une question sur laquelle les scientifiques du monde entier s’accordent est que d’ici 2050, 10 millions de personnes mourront chaque année à cause de la résistance aux médicaments », a déclaré Zhang. Cela équivaut au nombre de personnes qui meurent chaque année du cancer.

Résistance bactérienne C’est un problème, et cela a beaucoup à voir avec les changements dans l’environnement, les changements climatiques, les activités humaines et animales », a-t-il déclaré.

Dans le passé, la recherche sur la résistance aux médicaments était divisée entre les cliniciens étudiant comment la traiter et les pharmacologues essayant de fabriquer de nouveaux antibiotiques.

« Mais nous avons maintenant découvert que l’émergence de la résistance aux médicaments est plus rapide que l’émergence des antibiotiques », a déclaré Zhang.

02h50 L’Organisation mondiale de la santé annonce que le Covid-19 ne constitue plus une urgence sanitaire mondiale L’Organisation mondiale de la santé annonce que le Covid-19 ne constitue plus une urgence sanitaire mondiale

Même si les recherches sur les liens possibles entre changement climatique et résistance aux médicaments font « actuellement défaut », l’expansion de ce domaine devrait être un élément important de la préparation à une pandémie, a-t-il déclaré.

L’une des stratégies proposées est One Health, une initiative que l’OMS décrit comme une approche mondiale intégrée mobilisant différents secteurs de la société pour travailler ensemble sur des questions telles que la gestion des menaces sanitaires mondiales.

Cela inclut les chercheurs, les médecins, les représentants gouvernementaux, les organisations mondiales et les communautés mondiales.

Bien que le monde soit officiellement sorti du confinement lié au Covid-19 l’année dernière, Zhang a déclaré que la façon dont le virus mute et évolue « reste une grande préoccupation ».

De nouvelles variantes de COVID-19[feminine ont continué à émerger et à se propager à travers le monde. Le plus récent est le KP.2, qui fait partie d’un groupe appelé variantes « FLiRT ». Début mai, il est devenu la variante dominante aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

«Nous ne savons pas quelle sera la prochaine étape une variante ce sera le cas, nous devons donc mener une enquête à plus long terme à ce sujet », a déclaré Zhang, ajoutant qu’alors les scientifiques seront en mesure d’avoir une image plus claire de la façon dont Covid-19 évolue, comme ils l’ont fait pour la grippe.

« Nous observerons également comment le coronavirus se propage du réservoir naturel à la société humaine », a-t-il déclaré. Cela est dû à l’expansion des zones habitables pour ses vecteurs.

« Cela aura des implications importantes pour l’avenir. »