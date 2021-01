Le centre restreint d’Amsterdam – avec ses maisons de canal tordues et ses supports à vélos surpeuplés – est le dernier endroit où vous vous attendez à trouver un Ikea.

Pourtant, le logo jaune et bleu familier du mégastore suédois est maintenant exposé dans la capitale néerlandaise.

Mais ce n’est pas un changement de stratégie par rapport à l’une des exportations les plus connues de Suède. Ce n’est pas du tout un Ikea. C’est un bar protestant contre les restrictions COVID.

Steven Koudijs et Tomas Adamer ont repris Spijkerbar – qui a ouvert ses portes pour la première fois en 1978 est le plus ancien bar gay de la ville – le 1er mars 2020. Mais à peine deux semaines plus tard, ils ont été contraints de fermer ses portes après que le Premier ministre Mark Rutte a annoncé un verrouillage du coronavirus.

« Nous avions prévu un autre mois pour la remise avec l’ancien propriétaire et voulions commencer le 1er avril. Mais cela ne s’est jamais produit. Cependant, sur le contrat d’achat, c’est officiellement le 1er mars. C’est également à ce moment que le bail de cet endroit a commencé. Depuis puis, les coûts arrivent », a déclaré Koudijs lors d’une interview dans le bar vide fin décembre 2020.

« Nous avons donc pensé mettre un peu d’argent en plus pour le remodelage et la rénovation parce que le bar était assez délabré », at-il ajouté.

Au milieu de 2020, de juin à octobre, il était possible d’ouvrir pendant quelques semaines mais les mesures COVID-19 limitaient le nombre de personnes autorisées à entrer entre 20 et 25 personnes.

« Nous avons reçu la permission de la municipalité d’Amsterdam d’agrandir notre terrasse à l’extérieur, ce qui a en partie compensé la limitation des invités. Mais pour l’intérieur, nous avons dû louer un videur pour garder un œil sur le nombre d’invités et renvoyer les gens en cas de besoin », a déclaré Koudijs.

Des coûts en flèche

Le bar est de nouveau fermé depuis la mi-octobre et les coûts s’accumulent

« Le loyer est déjà de 5 500 € par mois », a déclaré le propriétaire. « Ensuite, nous avons également le prêt pour l’achat d’une valeur de 200 000 €, qui doit être remboursé avec un intérêt de 6% dans les cinq ans. »

Il en résulte des frais fixes de 10 000 € à 12 000 € par mois.

«Nous ne pouvons pas continuer longtemps», a-t-il poursuivi. « Janvier et février seront une vraie lutte et après cela, quelque chose doit juste se passer. »

Pour recevoir un soutien financier disponible aux entreprises qui luttent pour résister à la tempête COVID, un aperçu des revenus des mois précédents est nécessaire, mais ce sont des données que Koudijs n’est pas en mesure de fournir, en raison de la prise de contrôle quelques jours avant le verrouillage.

« Peut-être que je pourrais utiliser les chiffres de l’ancien propriétaire, mais il n’est plus dans le pays », a-t-il expliqué.

Changement de nom de protestation

En décembre, Koudijs et Adamer ont décidé de couvrir le nom du Spijkerbar avec le logo IKEA. Dans le même temps, une campagne de financement participatif a été lancée, qui a déjà permis de lever près de 15 000 € sur les 60 000 € nécessaires.

Koudijs a affirmé qu’il n’était pas dans leur intention d’éviter le verrouillage en changeant le nom. Au lieu de cela, il voulait créer une prise de conscience de leur situation difficile.

« Lorsque nous avons installé le panneau, seul le secteur de l’hôtellerie était fermé. Les grands magasins comme IKEA étaient ouverts, avec de nombreux clients sans aucune distance. Je ne désapprouve pas les propriétaires, mais si vous pensez qu’un verrouillage fonctionne, alors il doit s’appliquent à tout le monde », a-t-il soutenu. « La deuxième raison est que le centre-ville est déjà en train de changer à cause de trop de magasins Nutella ou de magasins de marques célèbres. Je trouverais cela terrible si nous ne pouvions pas protéger des endroits aussi fous, confortables et spéciaux que le Spijkerbar. »

Les conséquences juridiques qui pourraient venir d’IKEA ne semblent plus l’inquiéter. « Vous ne pouvez pas arracher les plumes d’un poulet qui a déjà été plumé », a-t-il déclaré, citant un dicton néerlandais.

Sauver un symbole de liberté

« Il n’y aura pas de conséquences juridiques de la part de la municipalité d’Amsterdam pour le Spijkerbar », a déclaré Eva Plijter, porte-parole de la municipalité d’Amsterdam.

« Tous les magasins non essentiels sont fermés, tout comme IKEA. Le changement de nom d’un café ne justifie pas l’ouverture sous les ordres de verrouillage du gouvernement. La seule possibilité d’éviter la fermeture en raison du verrouillage est de transformer l’entreprise en une nouvelle entreprise. Pendant Le verrouillage actuel signifierait qu’un bar ou un restaurant devrait devenir un magasin qui vend de la nourriture, comme un supermarché. Dans ce cas, ils devraient demander une licence d’exploitation différente », a-t-elle ajouté.

Les plats à emporter sont toutefois autorisés, dit Plijter. Mais selon Koudijs, c’est peu utile au Spijkerbar.

«Nos invités viennent chez nous pour les contacts, pour prendre une bière et jouer au billard. La plupart d’entre eux sont des habitués locaux. Le Spijkerbar est leur salon et venir ici fait partie de leur vie sociale», a-t-il expliqué.

Sauver le Spijkerbar est une question de cœur pour lui.

«Depuis 1978, ce bar est un symbole de liberté. Ici, propriétaires de bateaux fluviaux, artistes et prostituées se réunissent et chacun a la liberté d’être ce qu’il veut être, sans crainte d’exclusion, de jugement ou de rejet. Maintenant, je souhaite la liberté de perpétuer cette tradition », a-t-il conclu.