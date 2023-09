Pourquoi le plaidoyer de réconciliation de Meghan Markle tombera probablement dans l’oreille d’un sourd

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a déclaré à une chaîne de télévision britannique qu’il souhaitait rencontrer ses petits-enfants après cinq ans sans contact avec sa fille royale.

Les deux hommes ne se sont pas parlé depuis qu’il a pris des photos de paparazzi pour de l’argent en 2018 et a ensuite divulgué une lettre qu’elle lui avait envoyée au tabloïd britannique Le Mail du dimanche, déclenchant un procès.

En conséquence, il n’a jamais rencontré ses petits-enfants, le prince Archie, quatre ans, et la princesse Lilibet, deux ans, alors qu’il s’apprête à avoir 80 ans l’année prochaine et suite à des crises cardiaques avant leur mariage en 2018 et à un accident vasculaire cérébral en mai 2022.

Meghan Markle partage un moment chaleureux avec un membre de l’équipe ukrainienne aux Invictus Games Düsseldorf 2023, en Allemagne, le 16 septembre 2023. Thomas Markle souhaite renouer sa relation avec son ex-fille.

Ce que Thomas Markle a dit à ITV

Il a dit Bonjour la Grande-Bretagne lundi : « Je n’ai toujours pas vu mes petits-enfants. Je veux voir mes petits-enfants et je pense que le roi devrait voir ses petits-enfants aussi. »

Thomas a déclaré que cette interview n’était « pas la dernière », suggérant qu’il pourrait redevenir plus bruyant 16 mois après qu’un accident vasculaire cérébral ait interrompu ses apparitions régulières dans les médias.

Et il a déclaré que Meghan n’avait pas tendu la main pendant sa crise de santé, ni directement ni par l’intermédiaire de ses assistants : « À ma connaissance, aucune tentative. Personne n’a essayé. Je n’ai pas vu Meghan et Harry depuis cinq ans. Et la dernière fois que j’ai parlé avec lui, j’étais sur un lit d’hôpital avant le mariage. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à propos de la rupture, il a répondu : « Je suppose que j’ai le cœur brisé. Je suis triste aussi parce que c’est une chose cruelle à faire à un grand-parent. Pas seulement à moi mais aussi au roi d’Angleterre de nier le droit de voir un petit-enfant.

« Laissez le passé derrière vous et permettez-moi de voir mes petits-enfants », a-t-il poursuivi. « En Californie, je peux intenter une action en justice, mais je ne veux pas le faire.

Semaine d’actualités a demandé ses commentaires au représentant de Meghan Markle.

Le plaidoyer de Thomas Markle en faveur de la réconciliation risque de tomber dans l’oreille d’un sourd après la relation tendue qu’il a entretenue avec sa fille ces dernières années.

Incident des paparazzis

La relation entre Thomas et Meghan a été torpillée après qu’il ait été surpris en train de prendre des photos pour de l’argent avec un photographe paparazzi, puis qu’il a menti à ce sujet lorsque Meghan et Harry lui ont demandé directement.

À l’époque, le palais de Kensington avertissait les journalistes de protéger la vie privée de son père et l’émergence d’images de vidéosurveillance de Thomas posant dans un cybercafé sapait énormément les discussions du couple avec les médias.

Tabloïd britannique Le courrier du dimanche a publié les images quelques jours avant le mariage royal du couple en mai 2018, au château de Windsor, et peu de temps après, il a été transporté à l’hôpital après ce qu’il a décrit comme deux crises cardiaques. Ils ne se sont jamais parlé depuis le mariage.

Les Royals réprimandent constamment Harry

Dans les mois qui ont suivi, Thomas Markle a commencé à faire des apparitions régulières dans les médias et s’est montré très critique envers Meghan et Harry.

En août de la même année, Meghan l’a dit à Jason Knauf, alors attaché de presse au palais de Kensington., les membres de la famille royale « réprimandaient constamment » le prince Harry à propos des apparitions de Thomas Markle dans les médias.

La reine Elizabeth II et le prince Charles de l’époque lui ont conseillé de lui envoyer une lettre lui demandant d’arrêter, a déclaré Meghan dans son documentaire Netflix.

Sur Harry et Meghanelle a déclaré : « J’ai contacté Sa Majesté et lui ai dit : voici ce qui se passe, que voulez-vous que je fasse ? Je veux… Quels que soient vos conseils.

« Mais finalement, la reine et le prince de Galles m’ont suggéré d’écrire une lettre à mon père et j’ai fait de grands efforts pour transmettre discrètement cette lettre à mon père. »

Cependant, Thomas a ensuite divulgué la lettre à Le Mail du dimanche, déclenchant un procès.

Le courrier de Meghan dimanche Procès

Thomas a donné la note à Le courrier du dimanchequi a publié des extraits significatifs aux côtés d’un article d’un expert en écriture qui a déclaré que cela montrait que la duchesse était un « showman narcissique ».

Thomas a dit Bonjour la Grande-Bretagne: « C’était une lettre très haineuse de ma fille à moi. »

Après la publication, Meghan a poursuivi le tabloïd et Thomas a soumis une déclaration écrite à l’appui de la défense du journal.

Bien qu’il n’ait eu qu’une implication limitée dans l’affaire, la saga s’est avérée si préjudiciable psychologiquement à Meghan qu’Harry a affirmé qu’elle lui avait causé une fausse couche.

Il a dit Harry et Meghan: « Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait. J’ai tout regardé. »

« Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été créée, causée par cela ? » Il a demandé. « Bien sûr que non. Mais compte tenu du stress que cela a causé, du manque de sommeil et du moment de la grossesse, du nombre de semaines qu’elle a passé, je peux dire d’après ce que j’ai vu que la fausse couche a été créée par ce qu’ils étaient. j’essaie de lui faire. »

Les tribunaux britanniques ont donné raison à Meghan, qui a fait valoir que la publication de la lettre violait son droit à la vie privée.

Samantha Markle, la demi-soeur de Meghan et l’autre fille de Thomas, a également poursuivi Meghan pour diffamation et Thomas a proposé à un moment donné de témoigner contre Meghan.

Les avocats de la duchesse de Sussex affirment que le cas de Samantha Markle n’a aucun fondement et demandent à un juge de Floride de classer l’affaire sans suite.

Tout cela signifie qu’il semble y avoir peu de chances que Meghan et Thomas rétablissent leur relation.

