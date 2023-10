Pourquoi le Pilates fait son grand retour

Déplacez-vous sur Barry

En 2015, un Un article du New York Magazine soutient que le Pilates n’avait pas réussi à se démarquer de la foule croissante des cours de fitness en boutique – CrossFit, aviron, cyclisme, HIIT, barre, yoga – allant jusqu’à qualifier sa chute d’« apocalypse Pilates ». Les critiques ont dit à l’auteur qu’une partie du problème venait du Pilates lui-même – il est trop calme, trop antisocial et trop critique – et, avec le Pilates traditionnel en particulier, ne produit pas assez de sueur.

Un portefeuille gagnant évolue dans un contexte de ralentissement du marché | Investissement intelligent

Mais le ralentissement du Pilates est peut-être terminé. Le Club Pilates, le plus grand studio de Pilates aux États-Unis, s’est développé rapidement 150 studios en 2016 à plus de 800 dans le monde. Les données de Google Trends montrent que les requêtes de recherche pour « Pilates » ont atteint un niveau record et que l’écart entre les recherches pour Pilates et HIIT ou Zumba est plus large que jamais. L’exercice a également inspiré de nombreux studios d’entraînement de type Pilates, tels que Solidcore et Lagree Fitness, qui se concentrent davantage sur l’entraînement en force. Comment le Pilates s’est-il imposé pour devenir plus qu’une simple mode, comparé à – oserons-nous le dire ?Zumba?

Parcourons cet e-mail pour le découvrir.

Par les chiffres

4 400 $ : Prix ​​d’un reformer de studio classique, qui est une machine Pilates équipée de ressorts, d’un chariot coulissant, de cordes et de poulies

30$ à 60$ : Prix ​​​​typique d’un cours en petit groupe utilisant du matériel Pilates et des exercices personnalisés

60$ à 150$ : Prix ​​d’une séance privée de Pilates

~500 : Heures de formation nécessaires pour être un instructeur certifié Pilates

5 000 $ : Prix ​​de départ d’un programme complet de formation Pilates

45 minutes à 1 heure : Durée typique d’un cours de Pilates

200+ : Influenceurs Pilates sur Instagram, selon le Pilates Education Institute

Explique-le comme si j’avais 5 ans !

Comment fonctionne le Pilates ?

Une idée fausse à propos du Pilates est que cela vous aidera à développer des muscles plus forts ou à réaliser un pack de six. Mais ce n’est pas tout à fait vrai ; c’est plutôt que le Pilates est vraiment efficace pour aider quelqu’un qui est déjà en très bonne forme physique à maintenir un corps fort.

Selon la Pilates Method Alliance (PMA), une organisation professionnelle à but non lucratif, le Pilates est une « méthode d’exercice et de mouvement physique conçue pour étirer, renforcer et équilibrer le corps ». La méthode Pilates, selon PMA, est une pratique systématique d’exercices spécifiques accompagnés d’exercices de respiration ciblés ; la méthode convient seule mais se marie également bien avec un entraînement sportif professionnel et une rééducation physique.

Dans le Pilates sur tapis, qui a précédé le développement de l’équipement de la méthode, le fondateur Joseph Pilates a développé un système où l’on commence avec le dos sur le tapis puisque (c’est plus facile ainsi), puis on progresse. de couché à assis à debout. Le Pilates « Reformer » utilise des machines et des ressorts pour offrir une séance plus dynamique. Les cours peuvent impliquer une gamme d’appareils ressemblant à des meubles inventés par Joseph Pilates et portant des noms sympas comme le Réformateur et Chaise Wunda.

Des études montrent que le Pilates peut améliorer endurance abdominale et flexibilité des ischio-jambiers ainsi que réduire les douleurs corporelles.

Cartographié

Graphique: Michelle Cheng

Question à un million de dollars

Qu’est-ce qui motive le retour du Pilates ?

Le Pilates est devenu plus accessible. Les studios ont adapté une pratique plus contemporaine qui n’est pas axée sur un ordre systémique de mouvements comme dans le Pilates classique, et l’accent est davantage mis sur votre rencontre là où vous êtes, a déclaré Abby Phelps, propriétaire d’une franchise Club Pilates basée à Chicago, à Quartz. Ces changements séduisent un groupe plus large de personnes. Les studios sont également passés des séances privées aux cours en groupe, ce qui élargit également l’accès puisque les cours deviennent moins chers. Les applications d’entraînement à la demande comme MindBody et ClassPass, où vous pouvez accéder à un cours à la dernière minute, sont également utiles.

Katie Santos, consultante en Pilates, a déclaré à Quartz que les physiothérapeutes orientent leurs clients vers le Pilates. Des athlètes tels que James LebronCristiano Ronaldo et Andy Murray je jure par là. L’équipe professionnelle de basket-ball de la NBA, le Miami Heat, a son propre instructeur de Pilates. C’est plutôt branché pour une mode de fitness dépassée.

Cependant, toute la demande a suscité des inquiétudes quant à la qualité des cours et à la nécessité de trouver suffisamment d’enseignants. La formation au Pilates est à la fois coûteuse et prend du temps, car la certification complète peut prendre une année entière, a déclaré Santos. Sur les 60 studios qu’elle consulte, un quart lui disent qu’ils pourraient doubler le nombre d’instructeurs, a-t-elle déclaré.

Citable

«J’aime suivre des cours parce que je veux l’énergie du groupe et j’aime que les gens me disent quoi faire.»

— Nicole Merechenskimère de deux enfants à New York qui suit des cours de fitness en boutique environ six fois par semaine.

Quiz pop

Lequel des éléments suivants n’est PAS un véritable équipement Pilates ?

A. Fauteuil Pilates

B. Table trapèze

C. Baril Pilates

Tabouret Pilates D. Pontius

Vous devrez aller jusqu’au bas de cet e-mail pour le savoir.

Histoire d’origine

C’est dans le nom

Pendant la Première Guerre mondiale, Joseph Pilates, né en Allemagne, travaillait dans un hôpital où il soignait des patients incapables de marcher. Pilates a eu l’idée de fixer des ressorts de lit au lit d’hôpital pour aider à soutenir les membres des patients, ce qui a conduit au développement d’un équipement Pilates populaire connu sous le nom de «Cadillac.» Une grande partie de la conception de son équipement, bien que légèrement adaptée, est aujourd’hui utilisée dans de nombreux studios de Pilates.

Après la guerre, Pilates et sa femme Clara émigrent aux États-Unis et ouvrent une « salle de conditionnement physique » à New York en 1926, dotée d’appareils conçus pour améliorer son travail de rééducation. Les légendes de la danse George Balanchine et Martha Graham sont passées par son studio et le Pilates (la méthode) est devenu un succès auprès de la communauté de la danse, car les danseurs estimaient que cela aidait leurs techniques à s’améliorer et à raccourcir leurs temps de récupération après une blessure.

Plus tard, Pilates écrivit deux livres : Votre santé et Retour à la vie grâce à la contrôlelogie (le nom original du Pilates – encore une fois, la méthode, pas l’homme) pour transmettre ses enseignements. Il décède en 1967 à l’âge de 83 ans, après quoi Clara poursuit son travail en adaptant la méthode Pilates aux besoins individuels de ses clients. Ses adaptations ont conduit à la forme moderne de Pilates pour laquelle nous dépensons beaucoup d’argent aujourd’hui.

Fait amusant

En 2000, la Cour sud des États-Unis de New York Pilates gouverné comme terme générique, comme yoga ou karaté, ce qui empêche quiconque d’enregistrer le mot comme marque. Lorsque le Pilates est capitalisé, comme nous l’avons fait à l’époque, c’est pour différencier les praticiens de la discipline originale du Pilates par rapport à ses imitateurs. Mais Pilates l’homme, pas la méthode, est en majuscule parce que c’est un nom propre, et c’est juste respectueux et correct. Pilates au début d’une phrase comme vous le voyez ici peut être l’un ou l’autre : c’est juste de la grammaire anglaise !

Fais-le avec moi !

Allongez-vous face vers le haut et soulevez la tête, les épaules et les deux jambes, sans laisser votre dos quitter le sol. Maintenant, levez les bras. Pompez vos bras de haut en bas pendant que vous inspirez en comptant cinq et expirez en comptant cinq, les paumes tournées vers le bas. Répétez ce schéma respiratoire 10 fois tout en maintenant la position. Pressez ce noyau !

Félicitations, vous venez de faire un exercice Pilates populaire appelé Cent.

Sondage

Comment aimez-vous vous entraîner ?

J’ai mis cette cassette de Jane Fonda et c’est parti !

Je suis un fier rat de gym.

J’utilise du détergent à lessive comme haltères.

Je cours des marathons… de Grande pâtisserie britannique .

On promet répondre à notre sondage ressemble plus à une promenade dans le parc qu’à une prise de planche.

💬 Parlons-en !

Dans le sondage de la semaine dernière sur El Niño, 41% d’entre vous ont dit qu’ils blâmeraient les conditions météorologiques pour avoir manqué leurs vacances à la maison à cause de la neige. 31% d’entre vous ont dit que vous blâmeriez El Niño s’il y avait un Halloween estival, tandis que le reste d’entre vous lui reprocherait les taux élevés de pollen et la pluie le jour de votre mariage.

🐤 Tweetez (ou X ?) ceci !

🤔 Qu’avez-vous pensé de l’e-mail d’aujourd’hui ?

💡 Sur quoi devrions-nous être obsédés ensuite ?

L’e-mail d’aujourd’hui a été rédigé par Michelle Cheng (obsédé par le Pilates, mais pas par le yoga), édité par Annalie Griffin (a été obsédé à la fois par le HIIT et le yoga, mais jamais par le Pilates), et produit par Morgane Haefner (obsédé par le HIIT et la danse reggaetón).

La bonne réponse au quiz pop est D., tabouret Pontius Pilates. Bien que le fauteuil Pilates soit bien réel, il semble très inconfortable.