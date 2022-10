Pourquoi le PIB a augmenté au troisième trimestre

L’économie américaine s’est contractée au premier semestre de l’année, mais au troisième trimestre, elle a recommencé à croître, ce qui, selon certains économistes, est un signe optimiste indiquant que le pays n’est plus en récession. Mais les facteurs sous-jacents montrent que l’économie ralentit clairement, disent-ils.

Le PIB du pays a augmenté à un taux annuel de 2,6% au troisième trimestre, selon les données du département du Commerce publiées jeudi. La croissance a été principalement tirée par le commerce : les entreprises américaines ont exporté davantage de biens et de services et les importations ont chuté. Pendant ce temps, les éléments clés du rapport – les dépenses de consommation et l’investissement résidentiel – reflétaient des conditions économiques plus faibles.

Bien que les deux trimestres consécutifs de PIB négatif plus tôt dans l’année aient rencontré une définition commune mais non officielle d’une récession, de nombreux économistes ont déclaré à l’époque que le marché du travail était toujours solide et que le pays n’était pas encore en récession économique. Cependant, les économistes et les prévisionnistes ont mis en garde contre une récession potentielle l’année prochaine, alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation.

Un ralentissement économique est une bonne nouvelle pour les responsables de la Fed, qui ont déclaré que l’économie devra se calmer pour que l’inflation obstinément élevée diminue. Comme les taux d’intérêt plus élevés rendent les emprunts plus chers, l’idée est que la demande devrait ralentir et que les gens cesseront d’acheter tant de choses. Cela devrait entraîner une baisse des prix au fil du temps. Mais la Fed risque également de faire basculer l’économie dans une récession, car les entreprises pourraient en conséquence réduire les embauches ou licencier des travailleurs.

Le marché du travail est encore solide aujourd’hui. Les employeurs ont ajouté des centaines de milliers d’emplois à l’économie chaque mois et le taux de chômage s’élève à 3,5 %, un creux d’un demi-siècle. Mais les économistes disent que les données du rapport sur le PIB reflètent une économie qui se refroidit déjà et que d’autres souffrances sont probablement à venir.

Les dépenses de consommation et le marché du logement s’affaiblissent

Les dépenses de consommation, qui représentent environ les deux tiers du PIB, ralentissent. Selon le rapport de jeudi, les dépenses de consommation ont augmenté de 1,4% sur une base annualisée, contre 2% au deuxième trimestre. Les dépenses en services ont augmenté, tandis que les dépenses en biens ont diminué pour le troisième trimestre consécutif.

Michael Gapen, responsable de l’économie américaine à Bank of America, a déclaré qu’il était clair que la demande ralentissait et qu’il s’attendait à ce que les hausses de taux d’intérêt de la Fed continuent de peser sur l’économie. Il a déclaré qu’il était “plus probable qu’improbable” que le pays entre en récession l’année prochaine.

“L’économie sous-jacente ralentit et la croissance est positive, mais elle est inférieure à la tendance”, a déclaré Gapen.

Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a déclaré que les principaux freins à la croissance étaient la construction de logements et de commerces. Le marché du logement, l’un des secteurs les plus sensibles aux taux d’intérêt, a continué de s’affaiblir alors que les taux hypothécaires ont grimpé en flèche et que la demande de logements a chuté. L’investissement résidentiel a chuté de 26,4% sur une base annualisée après une chute de 17,8% au trimestre précédent.

Plus tôt dans la pandémie, les taux hypothécaires ont atteint des niveaux record, ce qui a conduit les acheteurs potentiels à inonder le marché et à faire grimper les prix des maisons. Bien que les prix des maisons n’augmentent pas aussi rapidement qu’ils l’étaient l’année dernière, ils restent encore beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Jeudi, le taux hypothécaire fixe sur 30 ans a également atteint 7%, le plus élevé depuis 2002, selon les données de Freddie Mac. La combinaison de la flambée des taux hypothécaires et de la hausse des prix des maisons a évincé les acheteurs potentiels du marché.

Bien que Zandi ait déclaré que les données “confirment clairement que l’économie n’est pas en récession”, il a déclaré que les conditions économiques seraient inconfortables à l’avenir. Zandi a déclaré qu’il prévoyait 50% de chances que les États-Unis basculent dans une récession l’année prochaine.

“Pour aller de l’avant, ça va être un peu difficile”, a déclaré Zandi. “Nous pouvons compter sur les consommateurs et les entreprises pour faire leur part, mais je ne pense pas que nous puissions compter sur eux pour faire plus que cela.”

Et les économistes disent que le coup de pouce du rééquilibrage du déficit commercial induit par la pandémie sera probablement de courte durée car le dollar américain reste fort et l’économie mondiale ralentit.

« L’économie mondiale est très faible. L’Europe est en récession et la Chine est en difficulté », a déclaré Zandi. « Et deuxièmement, le dollar est monté en flèche, ce qui rend nos exportations chères et nos importations moins chères. Il est donc beaucoup plus difficile pour le commerce d’ajouter quoi que ce soit à la croissance. Ça va être un frein.

Bien que certains économistes disent qu’ils ne s’attendent pas à des révisions majeures, les chiffres du rapport sur le PIB subissent plusieurs révisions à mesure que davantage de données économiques arrivent. Le département du Commerce publiera sa première révision du rapport du troisième trimestre le 30 novembre.