Pourquoi le PGA Tour a fusionné avec LIV Golf

Le terrain de golf n’est peut-être pas l’arène qui vient immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense à la géopolitique. Mais avec un accord commercial proposé pour le golf, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, connu sous le nom de MBS, vient de frapper l’équivalent géopolitique d’un trou d’un coup.

L’annonce surprise cette semaine que LIV Golf, soutenu par l’Arabie saoudite, fusionnerait avec l’éminent circuit américain PGA sous une nouvelle société mère signifie que MBS a acquis une main puissante sur le golf américain et international.

LIV Golf est une nouvelle entreprise lancée par le fonds souverain saoudien, qui est essentiellement la tirelire d’un demi-billion de dollars du prince héritier. Depuis lancée en 2022, la tournée a utilisé son énorme budget pour attirer les meilleurs talents loin du PGA Tour, alors même que les défenseurs des droits de l’homme, les militants et certains joueurs ont souligné les liens de LIV avec MBS et son règne brutal. Les golfeurs de LIV ont poursuivi le PGA Tour au motif qu’il se livrerait à un comportement monopolistique en interdisant à ses joueurs de participer à LIV.

De nombreux golfeurs étaient contre l’entrée dans le sport soutenue par l’Arabie saoudite. Tiger Woods a refusé quelque 700 millions de dollars pour rejoindre LIV. Mais d’autres, avec une dose de réticence, ont participé. Le golfeur Phil Mickelson a décroché 200 millions de dollars pour participer à LIV, même s’il a concédé: «Nous savons qu’ils ont tué [journalist Jamal] Khashoggi et ont un bilan horrible en matière de droits de l’homme. D’autres grands joueurs ont également sauté à bord, mais non sans controverse et une certaine colère. Pas plus tard que le mois dernier, des spectateurs à New York ont ​​hué des golfeurs LIV.

Puis, le 6 juin, le PGA Tour a annoncé qu’elle s’associait à LIV et à une tournée européenne basée à Dubaï pour créer une « nouvelle entité à but lucratif détenue collectivement ». Les joueurs se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur surprise face à l’accord, et même les membres du personnel du PGA Tour ont été pris au dépourvu. À l’heure actuelle, l’accord n’est qu’un « cadre » ; il devra être finalisé et approuvé par le conseil d’administration du PGA Tour, et pourrait faire l’objet d’un examen réglementaire.

Mais c’est déjà une évolution spectaculaire qui pourrait remodeler le paysage international du sport. Plus encore, c’est un autre signe de la stratégie persistante et ambitieuse de l’Arabie saoudite – dans tous les secteurs, de la Silicon Valley à Hollywood – pour accroître son influence mondiale. MBS génère de plus en plus de gains.

« C’est beaucoup, beaucoup plus grand que le golf », déclare Khalid Al-Jabri, un entrepreneur et médecin saoudien basé à Washington, DC.

Les détails de l’accord sont encore minces et le mémorandum entre le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien et les ligues n’est pas public. Al-Jabri se demande si cela est mieux décrit comme une fusion. Il appelle cela une « prise de contrôle sadique » et souligne que cela va être le modèle pour la façon dont MBS continuera à faire des incursions dans les affaires américaines, que ce soit par le biais de Big Tech ou les jeux vidéo ou les sports, et assainir la réputation de l’Arabie saoudite dans le processus.

« Si vous ne pouvez pas les rejoindre, intimidez-les jusqu’à ce qu’ils vous autorisent à entrer », m’a dit Al-Jabri. « Il ne s’agit pas de golf. C’est une question d’influence. Et MBS a obtenu ce qu’il voulait.

Les Saoudiens jouent pour le golf américain

Si vous voulez acheter de l’influence, achetez du golf. C’est en substance ce que la société de conseil de premier ordre McKinsey a déclaré au fonds souverain saoudien lorsqu’il lui a fourni un plan pour « une entreprise à haut risque et à haut rendement » en 2021.

Il portait le nom de code Project Wedge et cherchait à renforcer la réputation mondiale de l’Arabie saoudite, en particulier après le meurtre de Khashoggi en 2018, la guerre de MBS au Yémen et le chantage de la famille royale saoudienne au Ritz Carlton de Riyad. L’idée rappelle le sportwashing des régimes antidémocratiques, comme on l’a vu avec les JO de Pékin ou la Coupe du monde au Qatar.

Plus tard cette année-là, LIV Golf a été lancé avec des milliards de dollars de soutien saoudien. L’argent était difficile à ignorer. «LIV, financé par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, a distribué 255 millions de dollars de prix en 2022, dont 30 millions de dollars de bonus. En tout, 52 golfeurs ont gagné plus d’un million de dollars », selon Golfweek.

Cela a provoqué une rupture majeure dans le sport. Le partenaire européen du PGA Tour, le DP World Tour, a suspendu et condamné à une amende les golfeurs qui sont passés au LIV. Aux États-Unis, LIV a poursuivi le PGA Tour pour compétition étouffante. Le litige a été coûteux et dramatique, et le PGA Tour n’a pas les réserves de liquidités du fonds souverain saoudien. Le PIF a également engagé le cabinet de conseil mondial Teneo, « pour perturber le golf professionnel et rivaliser avec le Tour via LIV », selon la motion du PGA Tour.

Le ministère américain de la Justice enquête sur le PGA Tour sur d’éventuelles violations des lois antitrust, comme l’ont indiqué les médias l’été dernier.

Tout au long, les golfeurs ont exprimé leur indignation quant à la signification du déplacement de l’Arabie saoudite sur le parcours, mais ceux qui se sont inscrits au LIV sont soudainement devenus plutôt réservés. « Ces golfeurs sont très opiniâtres. Ils ont toujours eu des opinions. Ils ont hésité à partager leurs opinions. Maintenant, si vous regardez les personnes qui ont signé des accords avec LIV, tout d’un coup, elles n’ont aucune opinion », m’a dit un représentant du PGA Tour, sous couvert d’anonymat, plus tôt cette année. « Il leur est interdit de dénigrer un investisseur, ce qui dans ce cas signifie en fait le Royaume d’Arabie saoudite. »

Le PGA Tour a passé l’année et demie dernière à se concentrer sur les incompatibilités entre les deux circuits, en mettant l’accent sur le fait que LIV n’est pas du golf sérieux. Encore l’annonce de ce qui semble être une fusion cette semaine a donné à MBS un siège à la table.

« Il y avait un prix auquel PGA Tour était prêt à se vendre à l’Arabie saoudite », explique Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Democracy for the Arab World Now, le groupe fondé par le journaliste assassiné Jamal Khashoggi.

Le Fonds d’investissement public saoudien fournira « un investissement en capital dans la nouvelle entité pour faciliter sa croissance et son succès », selon un communiqué de presse, et cela pourrait signifier des milliards. « Cette nouvelle entité (nom à déterminer) comprendra également les activités commerciales et les droits du PGA TOUR, ainsi que ceux du DP World Tour », poursuit le communiqué. Les poursuites entre les deux s’arrêteraient, mais généralement les détails restent flous.

Chaque tournée serait toujours responsable de la gestion de ses propres opérations.

MBS, pourrait-on dire, est intelligent pour se concentrer sur le sportswashing. « La seule question est de savoir si le peuple américain et ses élus veulent être influencés et contrôlés par un dictateur meurtrier », m’a dit Whitson.

C’est beaucoup plus grand que le golf. C’est une question d’influence.

Après l’assassinat et la disparition du chroniqueur du Washington Post Khashoggi en 2018, MBS est devenu un handicap. Pendant la campagne électorale, le candidat Joe Biden s’est engagé à faire de lui un « paria ».

Mais maintenant, l’administration Biden s’est réchauffée envers l’Arabie saoudite, et le secrétaire d’État Antony Blinken a même rendu visite à MBS dans la capitale saoudienne cette semaine pour montrer où en sont les choses. Dans un communiqué, le secrétaire « a souligné que notre relation bilatérale est renforcée par les progrès en matière de droits de l’homme », suggérant que les deux pays avaient franchi un cap.

MBS a également été lentement et régulièrement accueilli dans le monde des affaires. Cela est dû en grande partie à ses largesses financières et à la manière dont le Fonds d’investissement public a acheminé des milliards de dollars dans la Silicon Valley. Ces investissements sont maintenant ouvertement célébrés par les leaders technologiques (bien que lorsque j’ai contacté des dizaines de fonds d’investissement et de startups américains, aucun d’entre eux n’a voulu en parler).

La branche capital-risque de PIF, Sanabil, investit 2 milliards de dollars par an dans les produits que nous consommons et les technologies dont nous bénéficions. Il a des investissements directs dans les scooters Bird et les startups d’IA Vectra et Atomwise. De plus, de l’argent indirect passe par d’autres fonds de capital-risque dans des entreprises telles que Credit Karma, GitLab, Reddit et Postmates, ainsi que la célèbre marque de chaussures de course On ou le chéri de la technologie militaire et entrepreneur du Pentagone Anduril.

Parmi les entreprises précédemment non divulguées qui avaient reçu des fonds saoudiens : Andreessen Horowitz, dont les sociétés de portefeuille comprennent Instacart et SpaceX.

Et puis il y a les incursions dans la WWE, les courses de chevaux, le football et la Formule 1. Il y a eu des investissements dans Hollywood et le cinéma, dans les médias et dans les arts.

Les dollars saoudiens sont devenus si omniprésents que le footballeur Lionel Messi se rendant à Miami au-dessus de l’Arabie saoudite semblait être une rare exception.

Une chose à ajouter est que l’ancien président Donald Trump, qui possède un réseau mondial de terrains de golf, devrait en bénéficier. Il a organisé des événements LIV dans ses centres de villégiature, et le président du Fonds d’investissement public a été aperçu en train de jouer au golf avec lui l’année dernière dans un chapeau MAGA.

« Nous devons voir l’investissement de l’Arabie saoudite dans le golf comme une stratégie très délibérée pour étendre son influence et son contrôle sur les institutions politiques, économiques et culturelles américaines », m’a dit Whitson. « L’argent a gagné ce tour. »