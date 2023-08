Pourquoi le Pentagone a envoyé 3 000 Marines américains pour sécuriser le pétrole du golfe Persique

Cette semaine, des milliers de marins et de marines américains ont débarqué dans le golfe Persique pour poursuivre une mission d’élargissement visant à protéger la voie navigable stratégique, où environ un quart du pétrole mondial passe quotidiennement.

Pendant des décennies, les États-Unis ont en effet garanti la sécurité du Golfe. Mais le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a envoyé 3 000 Marines et marins pour un rôle nouvellement élargi qui, selon les médias, pourrait inclure l’embarquement sur des navires battant pavillon américain pour les escorter à travers le détroit d’Ormuz en réponse à l’agression iranienne accrue.

« Ce serait un changement assez prononcé dans la façon dont les États-Unis contrôlent le Golfe », a déclaré Gregory Brew, historien du pétrole et analyste au cabinet de conseil Eurasia Group, à Vox.

Le déploiement montre qu’au-delà de la sécurisation de l’importante route énergétique, l’administration Biden veut affirmer la puissance américaine au Moyen-Orient. Cela comporte des risques, surtout si les troupes devaient effectivement escorter ou même monter à bord de navires commerciaux. Les États-Unis ont fait quelque chose de similaire pendant la guerre des pétroliers de 1987 à 1988, au cours de laquelle l’administration Reagan a changé de pavillon les navires koweïtiens et les a escortés à travers le détroit comme mesure de dissuasion pendant la guerre Iran-Irak, ce qui a conduit à une implication intensive des États-Unis dans le Golfe. Cela a abouti à l’expansion massive de l’armée américaine, avec des dizaines de milliers de soldats dans un réseau de bases dans tout le Golfe. Maintenant, la nouvelle opération pourrait verrouiller une présence militaire américaine encore plus grande et plus prise au piège.

L’administration du président Joe Biden a déclaré que la menace que l’Iran représente pour le commerce international est suffisamment grave pour justifier un nouveau déploiement important. « Depuis 2021, l’Iran a harcelé, attaqué ou saisi près de 20 navires marchands battant pavillon international, représentant une menace claire pour la sécurité maritime régionale et l’économie mondiale », a récemment déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder. Alors que l’Iran nie avoir harcelé des navires, certains analystes ont suggéré que son agression était une réponse aux sanctions américaines sur les exportations de pétrole iranien.

Plus de 3 000 marins et soldats du groupe amphibie Bataan et 26e Marine Expeditionary Unit sont arrivés au Moyen-Orient, le 6 août, dans le cadre d’un déploiement annoncé du ministère de la Défense. En savoir plus ⬇️https://t.co/H3fokPX1e0 pic.twitter.com/DC7Hpkju9h – Commandement central des forces navales américaines / 5e flotte américaine (@US5thFleet) 7 août 2023

Les États-Unis se lancent dans une série d’opérations où bon nombre des problèmes géopolitiques les plus brûlants et les plus complexes du moment se heurtent : les prix de l’énergie, l’engagement avec l’Iran et l’influence croissante de la Chine dans la région. La préoccupation la plus urgente peut être la signification des troupes américaines servant de premiers intervenants dans des situations de conflit potentiel.

L’administration Biden espère désamorcer les tensions dans le Golfe, mais cela pourrait également exacerber un cycle d’escalade dangereux avec l’Iran qui couve depuis l’administration Trump.

« Nous parlons d’utiliser la vie des militaires américains comme moyen de dissuasion », a déclaré Emma Ashford, chercheuse au Stimson Center, à Vox. «L’administration Biden parie tout sur la dissuasion ici. Et ça peut bien marcher, mais c’est un pari.

Pourquoi les États-Unis font-ils cela en premier lieu ?

Les 3 000 marins et Marines sont arrivés au Moyen-Orient le 6 août parallèlement à un déploiement d’avions de chasse américains dans la région.

Ce qu’ils feront exactement n’est pas encore clair : si les troupes américaines devaient monter à bord de navires commerciaux, les détails devraient être réglés avec les entreprises et les pays en question. Des responsables américains ont déclaré à l’Associated Press qu’une telle politique était à l’étude. (Le ministère de la Défense n’a pas répondu aux questions de Vox pour cette histoire au moment de la presse.)

L’administration Biden affirme que la menace iranienne pour le trafic de pétroliers est la raison du déploiement de marins et de Marines. L’Iran a saisi deux pétroliers en une semaine au printemps dernier. L’Iran a également intercepté un pétrolier battant pavillon tanzanien le 6 juillet, un jour après l’intervention de la marine américaine pour dissuader l’Iran de presque saisir deux navires. L’Iran a déclaré qu’il se considérait comme responsable de la sécurité du Golfe, notamment en raison de la longueur de son littoral, et a affirmé qu’il n’avait pas illégalement saisi de pétroliers.

D’autres facteurs peuvent contribuer à la prise de décision de Biden : les États-Unis pourraient envisager d’équilibrer la présence accrue de la Chine au Moyen-Orient, comme l’illustre le rapprochement surprise du printemps entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Les États-Unis pourraient également répondre aux préoccupations d’autres partenaires de la région, d’autant plus que les États-Unis font pression pour qu’Israël et l’Arabie saoudite normalisent leurs relations. « Le bruit a beaucoup augmenté de la part des partenaires du Golfe, d’autant plus que le [Biden] fait pression sur les partenaires du Golfe sur un certain nombre de questions différentes, y compris la normalisation avec Israël », a déclaré Simone Ledeen, qui a été haut responsable de la défense dans l’administration Trump, à Vox. « C’est certainement lié. »

Surtout, les actions iraniennes dans le Golfe pourraient affecter les prix du pétrole. Pour le président Biden, maintenir les prix du pétrole bas a été une priorité de la plus haute importance. C’est en partie pourquoi il s’est rendu en Arabie saoudite l’été dernier pour se réconcilier avec le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Et depuis lors, l’administration Biden a cherché à rassurer les partenaires du Golfe comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur l’engagement américain au Moyen-Orient.

Cette « présence déployée en avant offre aux responsables américains des options », écrit l’analyste Bilal Saab, qui inciterait l’Iran à « réfléchir à deux fois avant d’utiliser la violence pour atteindre ses objectifs politiques ».

Une présence américaine plus robuste dans le Golfe pourrait dissuader l’Iran de procéder à de nouvelles saisies. Mais cela ne résoudra pas les tensions plus profondes et persistantes.

Les États-Unis ont lourdement sanctionné les exportations de pétrole de l’Iran depuis 2018, et l’administration Trump a cherché à maintenir ses exportations à près de zéro. Plus récemment, cependant, les exportations iraniennes ont doublé par rapport à l’année dernière pour atteindre environ 1,5 million de barils par jour, dont une grande partie est destinée à la Chine. Alors que davantage de pétrole iranien entre sur le marché, les États-Unis ont réagi en en saisissant une partie. Nous ne savons pas encore si le nouveau déploiement signifie que les États-Unis veulent maintenant renforcer l’application des sanctions.

À certains égards, l’entrée du pétrole iranien sur le marché a profité aux États-Unis. « Le fait que les Iraniens aient pu exporter beaucoup plus de pétrole au cours des six derniers mois est l’une des principales raisons pour lesquelles les prix du pétrole ont été maintenus bas », a déclaré Brew, l’auteur de Pétrole et progrès en Iranexplique.

Brew dit qu’il faut accorder plus d’attention à pourquoi L’Iran a attaqué des navires dans le détroit. « La raison pour laquelle ils s’en prennent aux pétroliers, je pense sans exception, est en réponse à des provocations perçues contre leurs propres exportations de pétrole », a-t-il déclaré à Vox. « Chacune de ces tentatives d’interdiction du pétrole iranien a ensuite provoqué une réponse iranienne contre les pétroliers dans le Golfe. Les Iraniens font donc cela en réponse à l’action américaine.

Les risques : Tanker War 2.0

Si cela ne stabilise pas le Golfe, où cela mène-t-il ? Pour les experts, la politique de Biden rappelle la guerre des pétroliers de 1987 à 1988.

Au milieu de la guerre Iran-Irak, la marine américaine est entrée dans le golfe Persique pour protéger les approvisionnements énergétiques alors que l’Iran et l’Irak visaient l’infrastructure pétrolière de l’autre. Les États-Unis voulaient également affirmer leur influence à la fin de la guerre froide, car la production pétrolière de l’Union soviétique leur conférait un pouvoir important. Les prix du pétrole montaient en flèche et les États-Unis dépendaient toujours des importations (et de nombreux membres de l’OTAN étaient des importateurs). Alors les États-Unis ont sauté dans la mêlée et ont changé le pavillon des pétroliers koweïtiens, puis les ont escortés hors du détroit.

Lorsque les deux parties croient que l’autre ne risquera pas une escalade militaire, les risques d’escalade militaire augmentent. C’est là où nous pouvons en ce moment dans la confrontation navale américano-iranienne actuelle. https://t.co/ttW9PZe5VF – Dalia Dassa Kaye (@dassakaye) 8 août 2023

C’était un changement de politique conséquent. Avant cela, peu de troupes américaines étaient stationnées dans la région. Brew appelle cela « le début d’opérations militaires américaines majeures pour sécuriser le flux de pétrole dans le Golfe ».

Et le conflit s’est étendu : en avril 1988, les États-Unis ont lancé l’opération Praying Mantis contre l’Iran. Trois mois plus tard, les États-Unis ont abattu un avion de ligne civil iranien et 290 personnes sont mortes.

De toute évidence, le contexte de ce déploiement américain dans les années 80 est très différent de celui d’aujourd’hui : les États-Unis ne se lancent pas dans une guerre totale.

Mais cette histoire peut nous renseigner sur les risques potentiels d’une implication américaine. « Alors comme aujourd’hui, les États-Unis envisageaient des mesures pour étendre efficacement leur parapluie de défense à la navigation commerciale », a déclaré Brian Finucane, un ancien avocat du département d’État maintenant à l’International Crisis Group, à Vox. « Et ainsi, vous pourriez voir un ensemble très similaire de questions juridiques soulevées », comme si un vote du Congrès serait nécessaire si la mission actuelle se transformait en quelque chose comme 1987-88, lorsque les États-Unis se livraient régulièrement à des hostilités contre les forces iraniennes. « Allons-nous voir une rediffusion – la branche exécutive, menant essentiellement le pays à la guerre, unilatéralement, avec l’Iran ? il ajouta.

Même si cela semble peu probable, une question clé est alors de savoir si le Pentagone introduit des militaires américains dans un environnement d’hostilités imminentes. Finucane est particulièrement préoccupé par le fait que les dirigeants du Pentagone délèguent potentiellement des pouvoirs à du personnel de niveau inférieur – comme un officier américain qui peut escorter un navire – et qu’ils pourraient s’engager dans des hostilités sans l’approbation de leur patron.

Cela ne signifie pas que les États-Unis ou l’Iran veulent la guerre. « Les Iraniens sont généralement très, très réticents à tirer directement sur le personnel militaire américain. Ils font généralement appel à des mandataires ou à des tiers pour faire le tournage à leur place », explique Brew.

Néanmoins, les risques d’escalade perdurent.

Ashford, l’auteur de Le pétrole, l’État et la guerre, note qu’il ne semble pas du tout que les États-Unis parlent aux Iraniens, ou envisagent d’autres approches pour réduire les tensions. « Biden suit essentiellement l’approche de pression maximale de Trump », a-t-elle déclaré à Vox. « Nous parlons de mettre les Marines en danger pour essayer de dissuader l’Iran d’attaquer des navires, car nous ne sommes pas disposés à examiner les autres options politiques. »