Pourquoi le patch 13.0.3 pour Super Smash Bros. Ultimate a d’énormes implications pour l’avenir de la série

Nintendo a surpris tout le monde avec le patch 13.0.3 pour Super Smash Bros. Ultimate plus tôt cette semaine. Cette mise à jour n’était associée qu’à une seule note de mise à jour. Les joueurs ne peuvent plus se déconnecter à la fin d’un match pour éviter les fluctuations de Global Smash Power résultant d’une victoire ou d’une défaite, ce qui sert effectivement de système de classement en ligne de Super Smash Bros. Ultimate.











En apparence, ce patch ne semble pas très grave, mais il a en réalité d’énormes implications sur ce qui pourrait se passer chez Nintendo et Bandai Namco en ce moment. Plus précisément, cela semble être un autre signe majeur indiquant que le développement du prochain opus de la série Super Smash Bros. a déjà commencé.



















Pour revenir en arrière un peu, Sora de Kingdom Hearts a été ajouté en tant que combattant DLC final du Fighters Pass Vol. 2, ainsi que le dernier personnage ajouté à Super Smash Bros. Ultimate en général, le 18 octobre 2021. Il a été fourni avec le patch 13.0.0, qui a appliqué un certain nombre d’ajustements et de correctifs d’équilibrage.





Un peu plus d’un mois plus tard, le 1er décembre 2021, le patch 13.0.1 a été abandonné, qui contiendrait le dernier lot d’ajustements d’équilibrage de la liste. Bien entendu, Nintendo a déclaré que des mises à jour supplémentaires pourraient être publiées à l’avenir s’il était nécessaire de résoudre des bugs imprévus.





Bien sûr, lorsque Sora a été révélé pour la première fois sur Super Smash Bros. Ultimate, il n’y avait initialement aucun mot sur un amiibo correspondant. La création de l’amiibo Sora a finalement eu lieu, Nintendo a donc dû publier le patch 13.0.2 pour ajouter la compatibilité avec le périphérique.





Plus tôt cette année, nous avons également eu un dernier lot d’événements Spirit Board qui ont fait de Rauru, Deep Cut, Noah & Mio, Oatchi, The 13 Sentinel Pilots, Power Pro-Kun, Aoi Hayakawa et Mamoru Ikari, Zagreus, Koraidon et Miraidon. , Ogerpon, Terapagos, Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, Peach & Stella, Elephant Mario, Swordfighter Peach et Wonder Flower & Talking Flower Spirits disponibles. Cela a été fait pour célébrer le cinquième anniversaire de Super Smash Bros. Ultimate.





Pour en revenir aux implications du patch 13.0.3, il convient de noter que le problème résolu par cette mise à jour est un problème persistant depuis la première sortie du jeu le 7 décembre 2018. Pourquoi Nintendo prendrait-il la peine de consacrer des ressources à l’application de ce nouveau patch après près de six ans après la sortie du jeu et trois ans depuis le dernier lot d’ajustements d’équilibrage ?





En réalité, nous avons déjà vu quelque chose comme ça de la part de Nintendo. Avec Super Smash Bros. 4, les développeurs de ce jeu ont appliqué des nerfs à Bayonetta après sa sortie, car elle s’est avérée trop forte dans ce jeu. Nous avons découvert plus tard que Bandai Namco était capable de le faire puisque le développement du prochain jeu de la série, Super Smash Bros. Ultimate, avait déjà commencé.





En dehors de la série Super Smash Bros., Nintendo a mis en œuvre le jeu en ligne pour Super Mario Party, apparemment sorti de nulle part. Les rumeurs suggèrent que Nintendo a ajouté cette fonctionnalité à Super Mario Party à la fin de son cycle de vie afin de tester les systèmes de Mario Party Superstars, sorti plus tard cette année-là avec un support multijoueur en ligne au lancement.





De plus, Bandai Namco a fondé une nouvelle filiale connue sous le nom de Bandai Namco Network Services le 1er octobre 2018 dans le but d’améliorer l’infrastructure en ligne de ses jeux. Bien entendu, cette jeune société a probablement été fondée trop tard pour avoir un véritable impact sur Super Smash Bros. Ultimate, un jeu développé par Bandai Namco avec Nintendo comme producteur.

Il convient également de noter que Studio 2 et Studio S de Bandai Namco, les studios responsables du développement de Super Smash Bros. 4 et Super Smash Bros. Ultimate, ont récemment pourvu des postes associés à des développeurs expérimentés dans les jeux d’action joués depuis une « vue latérale ».





Curieusement, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a également récemment publié une déclaration déclarant que le successeur de la Switch serait annoncé au cours de cet exercice, avant le 1er avril 2025. Ceci est important car une nouvelle entrée dans la série Super Smash Bros. a été publiée pour chacun des jeux. Les principales consoles de Nintendo depuis les débuts de la série sur la Nintendo 64.





Quant à Masahiro Sakurai, il a déclaré il y a quelque temps qu’il créait encore des jeux pour le moment, même si nous n’avons pas encore eu de confirmation quant à ce que pourrait être ce jeu. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que Sakurai prévoit de finaliser très prochainement son projet de chaîne YouTube, ce qui le laisserait uniquement concentré sur ce qu’il pourrait développer.





Selon les données de ventes de mars 2024, Super Smash Bros. Ultimate a vendu plus de 34,66 millions d’unités dans le monde depuis sa sortie, ce qui en fait le troisième jeu le plus vendu sur Switch. Inutile de dire que Nintendo sera probablement intéressé à ce que Super Smash Bros. soit jouable très tôt sur le successeur de la Switch pour aider à promouvoir les ventes de la console.





Ce que nous verrons probablement avec le patch 13.0.3, c’est quelqu’un de Bandai Namco améliorant les capacités en ligne du prochain Super Smash Bros. en portant ce qui fonctionnait avec Super Smash Bros. Ultimate. Pendant que cela se faisait, on s’est rendu compte que l’arrêt de la rage était toujours un problème dans Super Smash Bros. Ultimate, une solution rapide a donc été apportée. Bien entendu, ce correctif devrait également être facilement disponible le premier jour du prochain jeu si cela est vrai.





En fin de compte, nous devrons voir ce qui en résultera, qu’il s’agisse d’une toute nouvelle entrée de Super Smash Bros., de Super Smash Bros. Ultimate Deluxe, ou de quelque chose de complètement autre.