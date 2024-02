Pourquoi le parti travailliste ne peut-il pas retirer son ancien candidat des bulletins de vote de Rochdale ?

13 février 2024

M. Stanyon explique que les candidatures doivent être clôturées 19 jours ouvrables avant la date de toute élection “quel que soit le changement de circonstances”, et M. Ali a été confirmé comme candidat travailliste le vendredi 2 février.

Le parti n’a aucun contrôle sur ce que fait son ancien candidat s’il est élu, dit M. Stanyon, car “en fin de compte, la personne élue est la personne et non le parti”.

Il ajoute : “Cela dépendrait en grande partie de M. Ali – s’il était élu et choisissait ensuite de démissionner, nous nous retrouverions à nouveau dans le même processus d’une autre élection partielle avec un nouveau calendrier allant du moment où le jour de cette élection est déclenché. “.

Les électeurs de Rochdale verront également Guy Otten inscrit comme candidat du Parti vert, bien qu’il ait quitté la course au début du mois.

La principale raison pour laquelle le délai est de 19 jours ouvrables avant le vote est due au vote par correspondance, explique M. Stanyon, et au temps nécessaire pour que les votes par correspondance soient diffusés à l’échelle internationale.

La date du scrutin est décidée par les députés et le directeur du scrutin travaille à rebours à partir de cette date, se démenant souvent pour organiser les bulletins de vote, les bureaux de vote et le personnel dans un délai court.

Neale Hanvey figurait sur la liste des candidats du SNP aux élections générales de 2019, bien qu’il ait été suspendu du parti pour avoir utilisé un langage antisémite. Il a été élu député de Kirkcaldy et Cowdenbeath et réadmis au SNP quelques mois plus tard.