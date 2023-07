Pourquoi le partenariat Cubs-Marcus Stroman a si bien fonctionné (aussi longtemps qu’il dure)

« Encore une chose », a déclaré Marcus Stroman le jour de l’ouverture, près de six minutes après le début d’une conférence de presse d’après-match qui avait atteint la pause de récapitulation lorsque le lanceur partant et les médias sortent généralement de la salle d’interview du Wrigley Field.

L’un des joueurs les plus francs de la Major League Baseball a ensuite salué les membres du personnel des Cubs qui contribuent au bon déroulement des choses. Stroman a vérifié le nom d’un groupe qui comprenait : les gérants du clubhouse Danny Mueller, Tom « Otis » Hellman et Matt Zaruba ; directeur des services médicaux PJ Mainville; l’entraîneur sportif en chef Nick Frangella; le physiothérapeute Nate Whitney; et les entraîneurs des lanceurs Tommy Hottovy, Chris Young et Daniel Moskos.

« Ces gens ne reçoivent pas assez de crédit, alors je veux juste dire merci à tous », a déclaré Stroman. « Je pense que nous avons une dynamique familiale incroyable ici, et ils font tellement de choses dans les coulisses qui nous permettent d’aller là-bas et de jouer librement. »

Prenant le @STR0 Montrer sur la route. 🤩 Félicitations à Marcus Stroman pour sa deuxième sélection en carrière au #AllStarGame! pic.twitter.com/crHEVNQK7D – Cubs de Chicago (@Cubs) 2 juillet 2023

À 32 ans, Stroman remarque plus rapidement ces détails. Cette concentration sur la préparation est l’une des principales raisons pour lesquelles il a sauté le All-Star Game à Seattle, invoquant la nécessité d’une réinitialisation mentale et de quelques temps d’arrêt après avoir effectué 19 départs et voyagé pour les London Series. Le discours de remerciement a également souligné le partenariat entre le joueur et l’équipe qui ne doit pas se terminer avant la date limite des échanges du 1er août.

Regarder Stroman suivre sa routine quotidienne est différent de vérifier son fil Twitter. Stroman – qui a autrefois qualifié le commissaire de la MLB Rob Manfred de « Manclown » pendant le verrouillage des propriétaires – a diffusé ses frustrations contractuelles sur les réseaux sociaux le mois dernier afin de faire ressortir le front office des Cubs et d’expliquer sa version de l’histoire. Le point le plus important est que Stroman a respecté son contrat de 71 millions de dollars sur trois ans – qui comprend une clause d’exclusion des joueurs après cette saison – et les Cubs ont créé un environnement qui l’aide à réussir.

« Je me sens très à l’aise ici », a déclaré Stroman. « Tout le monde me permet d’être moi-même, ce qui n’est même pas exagéré. Mais j’ai l’impression qu’au baseball, cela pourrait être considéré comme exagéré. À la fin de la journée, je travaille extrêmement dur. Je me prépare à haut niveau. Et j’essaie juste de faire tout ce que je peux pour mettre mon équipe en position de gagner.

Depuis le début de la saison 2022, Stroman a une fiche de 15-13 avec une MPM de 3,26 en 44 départs pour une équipe des Cubs qui a 19 matchs sous 0,500 pendant cette période. À mi-chemin de son contrat, sa production valait plus de 35 millions de dollars, selon la mesure en dollars de FanGraphs, ou en ligne avec les projections du front office, même s’il a manqué du temps la saison dernière avec une inflammation de l’épaule droite et un passage sur la liste des blessés COVID-19.

Au-delà des chiffres – et en plus des tweets – il y a des dimensions à cet arrangement entre Stroman et les Cubs. Stroman adore Hottovy et Moskos et leur capacité à analyser rapidement la vidéo, à traiter les informations et à suggérer des ajustements mécaniques. En tant que lanceur de balle au sol, Stroman apprécie une défense dirigée par l’arrêt-court Gold Glove Dansby Swanson et le joueur de deuxième but Nico Hoerner. En tant que showman, Stroman se nourrit de l’énergie de Wrigley Field.

« Il est capable de sortir et d’être lui-même dans cette équipe, ce qui, je pense, est important pour lui », a déclaré le gérant des Cubs, David Ross. « Il comprend qu’il s’agit simplement de gagner ici et de se préparer à faire tout ce qu’il peut pour influencer le jeu ce jour-là de manière gagnante. C’est tout ce qui m’importe, et je pense que c’est tout ce qui compte pour cette organisation.

Les Cubs n’ont pas gagné assez pour faire taire les spéculations sur la vente du président des opérations de baseball Jed Hoyer à la date limite des transactions. Les Cubs ont atteint la pause All-Star avec un dossier de 42-47, mais Baseball-Reference leur donne toujours 34,8% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires. Le calendrier restant de juillet devrait être gérable avec des déplacements limités et 16 matchs consécutifs contre les Red Sox, les Nationals, les Cardinals et les White Sox. Cette séquence mène à une série de quatre matchs à domicile contre les Reds, l’équipe parvenue en tête de la division.

Quoi qu’il arrive, Stroman a l’intention de finir fort. À moins d’une blessure ou d’une prolongation de contrat vers la fin de la saison, il devrait explorer le marché des joueurs autonomes cette intersaison. Comme il l’a reconnu, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d’accord avec ses opinions et critiqueront ses actions.

Il y a aussi des moments qui illustrent le travail de Stroman avec les Cubs plus qu’un tweet ou une phrase sonore. C’est quelqu’un qui a failli sprinter dans la pirogue de Washington en essayant de chasser un popup en territoire de faute lors d’un départ en mai au Nationals Park: « Je suis un athlète, donc j’ai l’impression que je peux faire n’importe quel jeu. »

Pour maintenir cet athlétisme, Stroman prendra parfois des balles de terrain avec les joueurs de champ intérieur des Cubs pendant l’entraînement au bâton et lancera sous différents angles de bras : « Je ne deviens pas un robot. Ainsi, lorsque j’entre dans des jeux, il est facile de faire des ajustements. Je suis capable de sentir mon corps quand je suis légèrement décalé.

Pour conserver la force, l’équilibre et la souplesse nécessaires pour répéter son accouchement, Stroman fera des marches en équilibre sur les mains et des crawls tout en portant des objets sur son dos : « J’ai 5-7 ans. Une partie de la raison pour laquelle je suis bon, c’est que tout est essentiel et stable pour moi.

Lorsque Drew Smyly a quitté le monticule de Wrigley Field après avoir flirté avec un match parfait en avril, Stroman est sorti de l’abri pour féliciter son coéquipier.

« Dans cette génération, j’ai l’impression qu’il n’y a pas assez de gars qui se battent », a déclaré Stroman. « Nous n’avons pas assez d’hommes branchés l’un pour l’autre. Une partie de la raison pour laquelle je suis comme ça, c’est quand David Price a été échangé aux (Blue Jays) en 2015, ce gars m’a dépassé après chaque manche. Il serait sur la plus haute marche, me tapant dessus en disant : ‘Allons-y !’ Pour voir cela d’une de mes idoles, cela vous donne juste beaucoup plus de confiance et d’élan. Nous avons tous besoin d’hommes branchés et de personnes qui sont là pour célébrer nos victoires.

Après des ventes massives lors des deux dernières échéances, il sera difficile pour les Cubs de remporter un échange avec Stroman et de trouver un autre partant n ° 1 pour la saison prochaine. Il ne sera pas non plus facile pour Stroman de trouver une meilleure configuration que celle qu’il a à Chicago.

« J’aime tout dans le fait d’être un Cub », a déclaré Stroman. « Cela me permet d’être confiant et d’être moi-même authentique chaque jour. »

(Photo: Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)